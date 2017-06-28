All CATEGORIES
☰ Menu

Man destroys new Ten Commandments statue at Arkansas Capitol

By Jill Bleed  and Andrew DeMillo
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 05:16 PM | Updated: June 28, 2017 - 11:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Personnel from the Secretary of State's office inspect the damage to the new Ten Commandments monument outside the state Capitol in Little Rock, Ark., Wednesday morning after someone crashed into it with a vehicle, less than 24 hours after the privately funded monument was installed on the Capitol grounds. Authorities arrested a male suspect. (AP Photo/Jill Zeman Bleed)


MORE IN NEWS

graves29cut_1 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway

No one knows how many bodies may lie beneath Schneider Park in West Akron.

taxcredit28cut_02
Downtown Akron developers grab $5 million in tax credits
Bob Dyer: Is something wrong at the library?
valley29cut_1
History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course
statebridge29cut_02
Akron gets $7.5 million in federal money to fix downtown bridge
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next