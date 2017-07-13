Man trapped in ATM slips notes to customers begging for help

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09SUFVTIENIUklTVEksIFRFWEFTOiBBIFRleGFzIG1hbiB3aG8gYmVjYW1lIHRyYXBwZWQg
aW5zaWRlIGFuIEFUTSBzbGlwcGVkIG5vdGVzIHRvIGN1c3RvbWVycyB2aWEgdGhlIHJlY2VpcHQg
c2xvdCBwbGVhZGluZyBmb3IgdGhlbSB0byBoZWxwIGhpbSBlc2NhcGUsIHBvbGljZSBzYWlkIFRo
dXJzZGF5LjwvcD48cD5UaGUgY29udHJhY3RvciBiZWNhbWUgc3R1Y2sgV2VkbmVzZGF5IHdoZW4g
aGUgd2FzIGNoYW5naW5nIGEgbG9jayB0byBhIEJhbmsgb2YgQW1lcmljYSByb29tIHRoYXQgbGVh
ZHMgdG8gdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlIEFUTSwgQ29ycHVzIENocmlzdGkgcG9saWNlIEx0LiBDaHJp
cyBIb29wZXIgc2FpZC4gSGUgY291bGRuJiM4MjE3O3QgbGV0IGhpbXNlbGYgb3V0IG9mIHRoZSBy
b29tIGJlY2F1c2UgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBrZXljYXJkIG9uIGhpbSBhbmQgd2Fz
IHVuYWJsZSB0byBub3RpZnkgYmFuayBlbXBsb3llZXMgZm9yIGhlbHAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtB
cHBhcmVudGx5IGhlIGxlZnQgaGlzIGNlbGxwaG9uZSBhbmQgdGhlIHN3aXBlIGNhcmQgaGUgbmVl
ZGVkIHRvIGdldCBvdXQgb2YgdGhlIHJvb20gb3V0c2lkZSBpbiBoaXMgdHJ1Y2ssJiM4MjIxOyBI
b29wZXIgc2FpZC48L3A+PHA+V2hlbiBoZSByZWFsaXplZCBjdXN0b21lcnMgd2VyZSByZXRyaWV2
aW5nIGNhc2ggZnJvbSB0aGUgbWFjaGluZSwgaGUgcGFzc2VkIG5vdGVzIHRvIHRoZW0gdGhyb3Vn
aCB0aGUgQVRNIHJlY2VpcHQgc2xvdC4gT25lIHJlYWQsICYjODIyMDtQbGVhc2UgaGVscC4gSSYj
ODIxNzttIHN0dWNrIGluIGhlcmUgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBteSBwaG9uZS4gUGxl
YXNlIGNhbGwgbXkgYm9zcyAuLi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNvbWUgY3VzdG9tZXJzIGFwcGVhcmVk
IHRvIGRpc21pc3MgdGhlIG5vdGVzIGFzIGEgZ2FnLCBIb29wZXIgc2FpZC4gQnV0IG9uZSBjYWxs
ZWQgcG9saWNlLCB3aG8gZGV0ZWN0ZWQgYSBmYWludCB2b2ljZSBjb21pbmcgZnJvbSBpbnNpZGUg
dGhlIEFUTS4gQW4gb2ZmaWNlciBraWNrZWQgaW4gdGhlIGRvb3IgdG8gdGhlIHJvb20gYW5kIGZy
ZWVkIHRoZSBtYW4sIHdob3NlIG5hbWUgaGFzIG5vdCBiZWVuIHJlbGVhc2VkLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7RXZlcnlvbmUgaXMgT0ssIGJ1dCB5b3Ugd2lsbCBuZXZlciBzZWUgdGhpcyBpbiB5b3VyIGxp
ZmUsIHRoYXQgc29tZWJvZHkgd2FzIHN0dWNrIGluIHRoZSBBVE0uIEl0IHdhcyBqdXN0IGNyYXp5
LCYjODIyMTsgUmljaGFyZCBPbGRlbiwgYSBwb2xpY2Ugc2VuaW9yIG9mZmljZXIsIHRvbGQgS1JJ
Uy1UVi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.