Many Hurricane Matthew victims don’t have flood insurance

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UE9PTEVSLCBHYS46IFdhaXN0LWRlZXAgZmxvb2R3YXRlcnMgZnJvbSBIdXJyaWNhbmUgTWF0
dGhldyBjb3Vyc2VkIGRvd24gdGhlIHN0cmVldCBhbmQgc2VlcGVkIHVuZGVyIExvcmkgR2FsZW1v
cmUmIzgyMTc7cyBkb29ycywgc3dhbXBpbmcgdGhlIGNhcnBldHMgYW5kIGZ1cm5pdHVyZSBhcyBz
aGUgYW5kIGhlciB0aHJlZSBzb25zIHJldHJlYXRlZCB1cHN0YWlycywgd2hlcmUgdGhleSBzdGF5
ZWQgdW50aWwgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFycml2ZWQgYnkgYm9hdC48L3A+PHA+R2FsZW1vcmUgYW5k
IGhlciBuZWlnaGJvcnMgaW4gUG9vbGVyLCBhIGNvbW11bml0eSBhYm91dCAzNSBtaWxlcyBpbmxh
bmQgZnJvbSB0aGUgZXZhY3VhdGVkIEdlb3JnaWEgY29hc3QsIHdlcmUgZGVsdWdlZCBieSByYWlu
IGFuZCBydW5vZmYgdGhhdCBvdmVyd2hlbG1lZCBhIGRyYWluYWdlIGRpdGNoIGF0IHRoZSBlbmQg
b2YgdGhlaXIgY3VsLWRlLXNhYy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0V2ZXJ5Ym9keSBzYWlkLCAmIzgyMTY7
WW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBpbiBhIGZsb29kIHBsYWluLiBZb3UgZG9uJiM4MjE3O3QgbmVlZCBm
bG9vZCBpbnN1cmFuY2UsJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IEdhbGVtb3JlIHJlY2FsbGVkIFdl
ZG5lc2RheS4gJiM4MjIwO0FuZCBmbG9vZCBpbnN1cmFuY2UgaXMgZXhwZW5zaXZlLiBXaG8gd2Fu
dHMgdG8gcGF5IHRoYXQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD5HYWxlbW9yZSYjODIxNztzIHN0b3J5IGlzIGFs
bCB0b28gY29tbW9uLiBNYW55IEFtZXJpY2FucyBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGZsb29kIGluc3Vy
YW5jZSwgc29tZSBiZWNhdXNlIHRoZXkgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBwYXkgZm9yIGl0LCBz
b21lIGJlY2F1c2UgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBzZWUgdGhlIG5lZWQgZm9yIGl0LjwvcD48cD5B
cyBvZiBBdWd1c3QsIG9ubHkgMTkgcGVyY2VudCBvZiBob21lb3duZXJzIGluIEZsb3JpZGEgaGFk
IGZsb29kIGluc3VyYW5jZSwgMiBwZXJjZW50IGluIEdlb3JnaWEsIDkgcGVyY2VudCBpbiBTb3V0
aCBDYXJvbGluYSBhbmQgNSBwZXJjZW50IGluIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBhY2NvcmRpbmcgdG8g
dGhlIEZlZGVyYWwgRW1lcmdlbmN5IE1hbmFnZW1lbnQgQWdlbmN5LiBFdmVuIGluIGhpZ2gtcmlz
ayBmbG9vZCB6b25lcywgdGhlIHJhdGUgaW4gdGhvc2Ugc3RhdGVzIHJhbmdlZCBmcm9tIGp1c3Qg
MjUgcGVyY2VudCB0byA2NSBwZXJjZW50LjwvcD48cD5PcmRpbmFyeSBob21lb3duZXIgaW5zdXJh
bmNlIHR5cGljYWxseSBjb3ZlcnMgd2luZCBkYW1hZ2UgJiM4MjEyOyB0b3JuLW9mZiByb29mcywg
ZmFsbGVuIHRyZWVzICYjODIxMjsgYnV0IG5vdCBmbG9vZGluZy48L3A+PHA+IFdoaWxlIGhvbWVv
d25lcnMgaW4gdGhlIGhpZ2gtcmlzayB6b25lcyBtdXN0IGdldCBmbG9vZCBpbnN1cmFuY2UgaWYg
dGhleSBoYXZlIGEgZmVkZXJhbGx5IGJhY2tlZCBtb3J0Z2FnZSwgbG90cyBvZiBmbG9vZGluZyB0
YWtlcyBwbGFjZSBvdXRzaWRlIHRob3NlIGRlc2lnbmF0ZWQgaGF6YXJkIGFyZWFzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.