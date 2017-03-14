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Marine leaders vow to combat online nude photo sharing

By Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 05:35 PM | Updated: March 14, 2017 - 05:36 PM
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Senate Armed Services Committee Chairman Sen. John McCain, R-Ariz., left, confers with the committee's ranking member, Sen. Jack Reed, D-R.I., on Capitol Hill in Washington, Tuesday, March, 14, 2017, prior to the start of the committee's hearing on the investigation of nude photographs of female Marines and other women that were shared on the Facebook page "Marines United." (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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