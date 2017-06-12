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Maryland, DC attorneys general plan lawsuit against Trump

By Brian Witte
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 11:44 AM | Updated: June 12, 2017 - 01:01 PM
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Maryland Attorney General Brian Frosh listens at left as District of Columbia Attorney General Karl Racine answers a question during a news conference in Washington, Monday, June 12, 2017, to announce what they call a "major lawsuit" against President Donald Trump. The lawsuit cites Trump's leases, properties and other business "entanglements" around the world as the reason for the suit, saying those posed a conflict of interest under a clause of the Constitution. (AP Photo/Alex Brandon)


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