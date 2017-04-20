All CATEGORIES
☰ Menu

Massachusetts charter school teacher is Teacher of the Year

By Collin Binkley
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 03:27 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Tuesday, April 11, 2017, photo provided by the Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education shows National Teacher of the Year Award winner Sydney Chaffee at Codman Academy Charter Public School in Boston. Chaffee teaches ninth-grade humanities at the school, where she has worked since 2007. She also leads the humanities department and manages a partnership between the school and a local theater company. (Lee DeLorenzo/Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education via AP)


MORE IN NEWS

metro21web ANDREA NOALL - AKRON BEACON JOURNAL
Akron law firm investigating rambling email sent by Metro RTA executive director

The Metro Regional Transit Authority board of trustees has directed its outside legal counsel to investigate a rambling email sent by the public bus company’s executive director.

safety21cut_1
Hudson and Hinckley Township make the top 10 in list of the 50 safest communities in Ohio
antihate20cut_01
Richfield passes anti-hate resolution to support home-grown grass-roots effort
weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list
How robots and raindrops could shrink Akron’s sewer bill - 1:22 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next