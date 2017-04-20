Massachusetts charter school teacher is Teacher of the Year

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Qk9TVE9OOiBBIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgaGlnaCBzY2hvb2wgdGVhY2hlciB3aG8gd2FzIG5h
bWVkIE5hdGlvbmFsIFRlYWNoZXIgb2YgdGhlIFllYXIgb24gVGh1cnNkYXkgaXMgYmVsaWV2ZWQg
dG8gYmUgdGhlIGZpcnN0IGZyb20gYSBjaGFydGVyIHNjaG9vbCB0byB3aW4gdGhlIGF3YXJkLjwv
cD48cD5TeWRuZXkgQ2hhZmZlZSwgd2hvIHRlYWNoZXMgYXQgdGhlIENvZG1hbiBBY2FkZW15IENo
YXJ0ZXIgUHVibGljIFNjaG9vbCBpbiBCb3N0b24sIHdhcyBzZWxlY3RlZCBmb3IgdGhlIGhvbm9y
IGJ5IHRoZSBDb3VuY2lsIG9mIENoaWVmIFN0YXRlIFNjaG9vbCBPZmZpY2Vycy4gTGFzdCB5ZWFy
LCBzaGUgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBjaGFydGVyIHNjaG9vbCB0ZWFjaGVyIHRvIGJlIG5hbWVk
IE1hc3NhY2h1c2V0dHMgVGVhY2hlciBvZiB0aGUgWWVhciwgYW5kIHRoZSBjb3VuY2lsIGJlbGll
dmVzIHNoZSBpcyB0aGUgZmlyc3QgbmF0aW9uYWwgYXdhcmQgd2lubmVyLjwvcD48cD5DaGFmZmVl
LCAzNCwgdGVhY2hlcyBuaW50aC1ncmFkZSBodW1hbml0aWVzIGF0IENvZG1hbiBBY2FkZW15LCB3
aGljaCBzZXJ2ZXMgaW5uZXItY2l0eSBzdHVkZW50cyBpbiBCb3N0b24mIzgyMTc7cyBEb3JjaGVz
dGVyIG5laWdoYm9yaG9vZC4gSGVyIGNsYXNzIHRlYWNoZXMgaGlzdG9yeSBhbmQgbGFuZ3VhZ2Ug
YXJ0cyBieSBleGFtaW5pbmcgbW9tZW50cyBvZiBpbmp1c3RpY2UgaW4gdGhlIHBhc3QsIHNoZSBz
YWlkLCByYW5naW5nIGZyb20gZGVjYWRlcyBvZiByYWNpYWwgc2VncmVnYXRpb24gaW4gU291dGgg
QWZyaWNhIHRvIHRoZSBIYWl0aWFuIFJldm9sdXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtGb3IgbWUsIGVk
dWNhdGlvbiBpcyBhIHRvb2wgZm9yIHNvY2lhbCBqdXN0aWNlLCYjODIyMTsgQ2hhZmZlZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7V2UgYXJtIHN0dWRlbnRzIHRvIGZpZ2h0IGZvciB0aGUgd29ybGQgdGhhdCB0aGV5
IHdhbnQsIGFuZCB3ZSBhcm0gdGhlbSB0byBmaWdodCBmb3IganVzdGljZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlNoZSBhbHNvIGxlYWRzIHRoZSBzY2hvb2wmIzgyMTc7cyBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIHRoZSBI
dW50aW5ndG9uIFRoZWF0cmUgQ29tcGFueSBpbiBCb3N0b24sIHdoaWNoIHByb3ZpZGVzIGFjdGlu
ZyBjbGFzc2VzIHRvIGFsbCBmcmVzaG1lbiBhbmQgc29waG9tb3JlcyBhdCB0aGUgc2Nob29sLiBJ
dCYjODIxNztzIG1lYW50IHRvIGhlbHAgc3R1ZGVudHMgZmluZCB0aGVpciB2b2ljZXMgYW5kIGxl
YXJuIGNvbW11bmljYXRpb24gc2tpbGxzLiBJdCYjODIxNztzIGFsc28gYSBzb2Z0IHNwb3QgZm9y
IENoYWZmZWUsIHdobyBmb25kbHkgcmVtZW1iZXJzIGFjdGluZyBpbiBoZXIgaGlnaC1zY2hvb2wg
cGxheXMgYW5kIGxhdGVyIHBlcmZvcm1pbmcgYXMgYSBzdGFuZC11cCBjb21pYyBhbmQgaW4gaW1w
cm92IGNvbWVkeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvbWUgb2YgdGhhdCB0cmFpbmluZyBoYXMgaGVscGVk
IG1lIGFzIGEgdGVhY2hlciBiZWNhdXNlLCBiZWluZyBhIHRlYWNoZXIsIHlvdSYjODIxNztyZSBw
ZXJmb3JtaW5nIGFsbCB0aGUgdGltZSBpbiBmcm9udCBvZiB5b3VyIGtpZHMsIGFuZCBmaWd1cmlu
ZyBvdXQgaG93IHRvIGhvb2sgdGhlbSBhbmQgaG93IHRvIGdldCB0aGVtIGVuZ2FnZWQsJiM4MjIx
OyBzYWlkIENoYWZmZWUsIHdobyBub3cgc3BlbmRzIG1vc3Qgb2YgaGVyIHNwYXJlIHRpbWUgcmFp
c2luZyBoZXIgMi15ZWFyLW9sZCBkYXVnaHRlciB3aXRoIGhlciBodXNiYW5kLjwvcD48cD5BdCBh
biB1cmJhbiBzY2hvb2wgd2hlcmUgbWFueSBzdHVkZW50cyBjb21lIGZyb20gbG93LWluY29tZSBm
YW1pbGllcywgaXQmIzgyMTc7cyBDaGFmZmVlJiM4MjE3O3Mgam9iIHRvIHByZXBhcmUgaW5jb21p
bmcgc3R1ZGVudHMgZm9yIGhpZ2ggc2Nob29sIGFjYWRlbWljcy4gWWVhciBhZnRlciB5ZWFyIHNp
bmNlIHNoZSB3YXMgaGlyZWQgaW4gMjAwNywgQ2hhZmZlZSBoYXMgc3VjY2VlZGVkLCBzYWlkIEJy
ZW5kYW4gTyYjODIxNztDb25uZWxsLCBwcmluY2lwYWwgb2YgdGhlIHVwcGVyIHNjaG9vbCBhdCBD
b2RtYW4gQWNhZGVteS48L3A+PHA+JiM4MjIwO092ZXIgdGhlIGNvdXJzZSBvZiBoZXIgY2FyZWVy
LCBzaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIHNvIGdvb2QgYXQgcHVzaGluZyBzdHVkZW50cyB3aG8gYXJlIGNo
YWxsZW5nZWQgdG8gc2VlIG5ldyB0aGluZ3MgaW4gdGhlbXNlbHZlcywgdG8gb3ZlcmNvbWUsIHRv
IGRvIHRoaW5ncyB0aGF0IHRoZXkgdGhvdWdodCB0aGV5IG5ldmVyIGNvdWxkLCYjODIyMTsgTyYj
ODIxNztDb25uZWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtTaGUgaGFzIHRoaXMgaW50ZW5zZSBiZWxpZWYgdGhh
dCB0aGUgc3R1ZGVudHMgY2FuIGRvIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIEFsbGlh
bmNlIGZvciBQdWJsaWMgQ2hhcnRlciBTY2hvb2xzIHByYWlzZWQgdGhlIHNlbGVjdGlvbiBUaHVy
c2RheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NoYXJ0ZXIgc2Nob29sIHRlYWNoZXJzIGFyZSBwdWJsaWMgc2No
b29sIHRlYWNoZXJzLCB3aG8gYWxvbmdzaWRlIHRoZWlyIGRpc3RyaWN0IHBlZXJzIHdvcmsgdGly
ZWxlc3NseSwgZGF5IGluIGFuZCBkYXkgb3V0LCB0byBwcm92aWRlIHRoZWlyIHN0dWRlbnRzIHdp
dGggYSBoaWdoLXF1YWxpdHkgcHVibGljIHNjaG9vbCBlZHVjYXRpb24sJiM4MjIxOyBOaW5hIFJl
ZXMsIHRoZSBncm91cCYjODIxNztzIHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVt
ZW50LjwvcD48cD5DaGFmZmVlJiM4MjE3O3MgY29sbGVhZ3VlcyBzYXkgaGVyIGh1bWlsaXR5IGlz
IHBhcnQgb2YgaGVyIGNoYXJtLiBBc2tlZCB3aGF0IHNldHMgaGVyIGFwYXJ0IGZyb20gb3RoZXIg
dGVhY2hlcnMsIHNoZSBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXRoZXIgc2hlJiM4MjE3O3MgYWxsIHRoYXQgZGlm
ZmVyZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGF0IG9uZSBvZiB0aGUgcmVhc29ucyBJIHdh
cyBzZWxlY3RlZCB3YXMgbm90IGJlY2F1c2UgSSBzdGFuZCBvdXQsIGJ1dCBiZWNhdXNlIEkgZG8g
YSBsb3Qgb2YgdGhlIHRoaW5ncyBhIGxvdCBvZiBncmVhdCB0ZWFjaGVycyBkbywmIzgyMjE7IHNo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3b3JrIHJlYWxseSBoYXJkIHRvIGJ1aWxkIHJlbGF0aW9uc2hpcHMg
d2l0aCBzdHVkZW50cy4gVGhhdCYjODIxNztzIGhvdyB3ZSBjYW4gYnVpbGQgYSBmb3VuZGF0aW9u
IG9uIHdoaWNoIHdlIGNhbiB0aGVuIHB1c2ggdGhlbSB0byB0YWtlIHJpc2tzIGFuZCBncm93LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHdpbm5lciBvZiB0aGUgbmF0aW9uYWwgYXdhcmQgaXMgdHJhZGl0aW9u
YWxseSByZWNvZ25pemVkIGJ5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgYXQgYSBXaGl0ZSBIb3VzZSBjZXJlbW9u
eSBzb29uIGFmdGVyIGJlaW5nIGNob3Nlbi4gVGhlIENvdW5jaWwgb2YgQ2hpZWYgU3RhdGUgU2No
b29sIE9mZmljZXJzIHNheXMgbm8gV2hpdGUgSG91c2UgZXZlbnQgaGFzIGJlZW4gY29uZmlybWVk
LCB5ZXQuPC9wPjxwPkNoYWZmZWUgd2FzIG9uZSBvZiBmb3VyIGZpbmFsaXN0cyBmb3IgdGhlIG5h
dGlvbmFsIGF3YXJkLiBUaGUgb3RoZXJzIHdlcmUgaW4gQ2FsaWZvcm5pYSwgTWFyeWxhbmQgYW5k
IFdpc2NvbnNpbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.