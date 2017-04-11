Mattis says Assad likely regrets chemical attack in Syria

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIExhdGVzdCBvbiBVLlMuIG1lZXRpbmdzIHdpdGggd29ybGQgbGVh
ZGVycyBvbiB0aGUgcmVjZW50IGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMgYXR0YWNrIGluIFN5cmlhIChhbGwg
dGltZXMgbG9jYWwpOjwvcD48cD4zOjQwIHAubS48L3A+PHA+RGVmZW5zZSBTZWNyZXRhcnkgSmlt
IE1hdHRpcyBzYXlzIG9ubHkgU3lyaWFuIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQga25vdyB3aHkg
aGUgdXNlZCBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zLjwvcD48cD5NYXR0aXMgc2F5cyBoZSB0cnVzdHMgQXNz
YWQgcmVncmV0cyBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGF0dGFjaywgZ2l2
ZW4gdGhlIFUuUy4gcmV0YWxpYXRvcnkgc3RyaWtlcy48L3A+PHA+VGhlIFBlbnRhZ29uIHNheXMg
dGhlIGNydWlzZSBtaXNzaWxlcyBpdCBsYXVuY2hlZCBhdCBTeXJpYW4gYWlyIGJhc2UgZGVzdHJv
eWVkIGEgZmlmdGggb2YgQXNzYWQmIzgyMTc7cyBmdW5jdGlvbmluZywgZml4ZWQtd2luZyBjb21i
YXQgYWlyY3JhZnQuPC9wPjxwPk1hdHRpcyBjcml0aWNpemVkIEFzc2FkIGZvciB1c2luZyBjaGVt
aWNhbCB3ZWFwb25zIHNldmVyYWwgdGltZXMgb3ZlciB0aGUgbGFzdCBzZXZlcmFsIHllYXJzLjwv
cD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjI6MjAgcC5tLjwvcD48cD5X
aGl0ZSBIb3VzZSBQcmVzcyBTZWNyZXRhcnkgU2VhbiBTcGljZXIgc2F5cyB0aGF0IFByZXNpZGVu
dCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBvbGRlc3QgZGF1Z2h0ZXIgd2VpZ2hlZCBpbiBvbiBoaXMg
cmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIFN5cmlhbiBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGF0dGFjay48L3A+PHA+U3Bp
Y2VyIHNheXMgYXQgaGlzIGRhaWx5IHByZXNzIGJyaWVmaW5nIHRoYXQgJiM4MjIwO3RoZXJlIGlz
IG5vIHF1ZXN0aW9uIHRoYXQmIzgyMjE7IEl2YW5rYSBUcnVtcCBhbmQgb3RoZXJzICYjODIyMDt3
ZWlnaGVkIGludG8gaGltJiM4MjIxOyBvbiB0aGUgZGVjaXNpb24uPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRl
bnQmIzgyMTc7cyBzb24sIEVyaWMgVHJ1bXAsIHRvbGQgVGhlIERhaWx5IFRlbGVncmFwaCBpbiBh
biBpbnRlcnZpZXcgdGhhdCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGhhZCBiZWVuIGluZmx1ZW5jZWQgYnkgaGlz
IHNpc3RlciYjODIxNztzIHJlYWN0aW9uIHRvIHRoZSBnYXMgYXR0YWNrIHRoYXQga2lsbGVkIGRv
emVucyBsYXN0IHdlZWsuPC9wPjxwPkVyaWMgVHJ1bXAgc2FpZCBoaXMgc2lzdGVyIHdhcyAmIzgy
MjA7aGVhcnRicm9rZW4gYW5kIG91dHJhZ2VkJiM4MjIxOyBieSB0aGUgYXR0YWNrLjwvcD48cD5T
cGljZXIgc2FpZCB0aGUgZmVlbGluZyB3YXMgd2lkZXNwcmVhZCB0aGF0IHRoZSBhdHRhY2sgd2Fz
ICYjODIyMDtob3JyaWZpYyYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtyZXF1aXJlZCBhY3Rpb24uJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIgcmVjZW50bHkgYmVnYW4gYW4g
b2ZmaWNpYWwgcm9sZSBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4
MjEyOzwvcD48cD4xOjQwIHAubS48L3A+PHA+VS5TLiBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgUmV4IFRp
bGxlcnNvbiBpcyBtZWV0aW5nIHdpdGggc3RhZmZlcnMgd2hvIHdvcmsgYXQgdGhlIFUuUy4gRW1i
YXNzeSBpbiBNb3Njb3cuIFRoZSBtZWV0aW5nIGlzIHRha2luZyBwbGFjZSBwcml2YXRlbHkuPC9w
PjxwPlRpbGxlcnNvbiBpcyBpbiBNb3Njb3cgZm9yIHRhbGtzIHdpdGggUnVzc2lhbiBvZmZpY2lh
bHMuIEhlIGFycml2ZWQgZWFybGllciBUdWVzZGF5IHRvIG1lZXQgd2l0aCBSdXNzaWFuIG9mZmlj
aWFscyBhYm91dCB0aGUgU3lyaWEgY2l2aWwgd2FyLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHRoZSBmaXJz
dCBvZmZpY2lhbCB0cmlwIHRvIFJ1c3NpYSBieSBhIG1lbWJlciBvZiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxk
IFRydW1wJiM4MjE3O3MgQ2FiaW5ldC48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+MTE6NTUg
YS5tLjwvcD48cD5VLlMuIFNlbmF0b3IgSm9obiBNY0NhaW4gc2F5cyBzdG9wcGluZyBTeXJpYW4g
UHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCYjODIxNztzICYjODIyMDttdXJkZXJvdXMgcmFtcGFnZSYj
ODIyMTsgZG9lcyBub3QgcHJlY2x1ZGUgQW1lcmljYSBmcm9tIGZpZ2h0aW5nIHRoZSBJc2xhbWlj
IFN0YXRlIGdyb3VwLjwvcD48cD5BdCBhIHByZXNzIGNvbmZlcmVuY2UgaW4gU2FyYWpldm8sIHRo
ZSBSZXB1YmxpY2FuIHNlbmF0b3Igc2FpZCB0aGUgVS5TLiAmIzgyMjA7aXMgdGhlIG1vc3QgcG93
ZXJmdWwgbmF0aW9uIG9uIGVhcnRoJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2NhbiBkbyBib3RoIGF0IHRo
ZSBzYW1lIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NY0NhaW4gc2FpZCBBc3NhZCBpcyAmIzgyMjA7YSB3
YXIgY3JpbWluYWwgYW5kIG11c3QgZ28uJiM4MjIxOyBIZSBzYWlkIHRoZSAmIzgyMjA7bmVlZGxl
c3MgYW5kIHNlbnNlbGVzcyBzbGF1Z2h0ZXIgb2YgaW5ub2NlbnQgbWVuLCB3b21lbiBhbmQgY2hp
bGRyZW4gaXMgYW4gb2JsaWdhdGlvbiBmb3IgYWxsIG9mIHVzLCYjODIyMTsgaW5jbHVkaW5nIFJ1
c3NpYSwgdG8gc3RvcC48L3A+PHA+TWNDYWluIGlzIG9uIGEgdG91ciBvZiB0aGUgd2VzdGVybiBC
YWxrYW5zLCB0aGUgd2FyLXdlYXJ5IEV1cm9wZWFuIHJlZ2lvbiB3aGVyZSBSdXNzaWEgaGFzIGJl
ZW4gdnlpbmcgZm9yIGluY3JlYXNlZCBtaWxpdGFyeSwgcG9saXRpY2FsIGFuZCBlY29ub21pYyBp
bmZsdWVuY2UuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPjEwOjQwIGEubS48L3A+PHA+UnVz
c2lhJiM4MjE3O3MgUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluIHNheXMgV2FzaGluZ3RvbiYjODIx
NztzIGFjY3VzYXRpb25zIGFnYWluc3QgdGhlIFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50IG92ZXIgYSBjaGVt
aWNhbCBhdHRhY2sgcmVzZW1ibGUgdGhlIGNsYWltcyBtYWRlIGJlZm9yZSB0aGUgVS5TLiBpbnZh
ZGVkIElyYXEgaW4gMjAwMy48L3A+PHA+UHV0aW4sIHNwZWFraW5nIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgdGFs
a3MgaW4gTW9zY293IHdpdGggSXRhbGlhbiBQcmVzaWRlbnQgU2VyZ2lvIE1hdHRhcmVsbGEsIHNh
aWQgdGhlIFUuUy4gaW52YWRlZCBJcmFxIGJhc2VkIG9uIGZhbHNlIGFsbGVnYXRpb25zIHRoYXQg
aXQgaGFkIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMuPC9wPjxwPkhlIHNheXMgdGhlIFUuUy4gbWlzc2lsZSBz
dHJpa2VzIG9uIGEgU3lyaWFuIGFpciBiYXNlIGZvbGxvd2luZyBhY2N1c2F0aW9ucyB0aGF0IFN5
cmlhJiM4MjE3O3MgZ292ZXJubWVudCYjODIxNztzIHVzZWQgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyB0aGF0
IGtpbGxlZCBkb3plbnMgb2YgcGVvcGxlIGxhc3Qgd2VlayAmIzgyMjA7c3Ryb25nbHkgcmVzZW1i
bGVzIHRoZSBkZXZlbG9wbWVudHMgb2YgMjAwMy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlB1dGluIGFkZGVkIHRo
YXQgc29tZSBpbiB0aGUgV2VzdCBhcmUgdXNpbmcgU3lyaWEgdG8gY2FzdCBSdXNzaWEgYXMgYSAm
IzgyMjA7Y29tbW9uIGVuZW15LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UnVzc2lhIGhhcyBhcmd1ZWQgdGhhdCBj
aXZpbGlhbnMgaW4gS2hhbiBTaGVpa2hvdW4gd2VyZSBleHBvc2VkIHRvIHRveGljIGFnZW50cyBm
cm9tIGEgbWlsaXRhbnRzJiM4MjE3OyBhcnNlbmFsIGhpdCBieSBhIFN5cmlhbiBhaXIgc3RyaWtl
LiBQdXRpbiBzYXlzIG1pbGl0YW50cyBhcmUgcHJlcGFyaW5nIG1vcmUgJiM4MjIwO3Byb3ZvY2F0
aW9ucyYjODIyMTsgdG8gYmxhbWUgRGFtYXNjdXMuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEy
OzwvcD48cD4xMCBhLm0uPC9wPjxwPkEgZ3Jhc3MgZmlyZSB0aGF0IGJyb2tlIG91dCBuZXh0IHRv
IHRoZSBNb3Njb3cgYWlycG9ydCB3aGVyZSBVLlMuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0ZSBSZXggVGls
bGVyc29uIHdhcyBkdWUgdG8gYXJyaXZlIGhhcyBiZWVuIGV4dGluZ3Vpc2hlZC48L3A+PHA+VGhl
IGVtZXJnZW5jeSBzaXR1YXRpb25zIG1pbmlzdHJ5IHNhaWQgb24gVHVlc2RheSBhYm91dCAxMDAg
c3F1YXJlIG1ldGVycyBvZiBncmFzcyBjYXVnaHQgZmlyZSBqdXN0IG91dHNpZGUgdGhlIFZudWtv
dm8gYWlycG9ydCBiZWZvcmUgVGlsbGVyc29uJiM4MjE3O3MgcGxhbmUgbGFuZGVkLjwvcD48cD5M
aXZlIGZvb3RhZ2UgZnJvbSB0aGUgc2NlbmUgc2hvd2VkIHRhbGwgY2xvdWRzIG9mIGJsYWNrIHNt
b2tlIGJpbGxvd2luZyBqdXN0IG92ZXIgdGhlIHRhcm1hYy48L3A+PHA+VGlsbGVyc29uIGlzIGlu
IE1vc2NvdyB0byBtZWV0IHdpdGggUnVzc2lhbiBvZmZpY2lhbHMgYWJvdXQgdGhlIGNpdmlsIHdh
ciBpbiBTeXJpYS48L3A+PHA+VGhlIGFpcnBvcnQgc2FpZCBpbiBhIHNlcGFyYXRlIHN0YXRlbWVu
dCB0aGF0IHRoZSBmaXJlIHdhcyBvdXRzaWRlIHRoZSBhaXJwb3J0IGFuZCBpdCBkaWRuJiM4MjE3
O3QgYWZmZWN0IGl0cyBvcGVyYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+
PHA+OTo0MCBhLm0uPC9wPjxwPlUuUy4gU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIFJleCBUaWxsZXJzb24g
aGFzIGFycml2ZWQgaW4gTW9zY293IHRvIG1lZXQgd2l0aCBSdXNzaWFuIG9mZmljaWFscyBhYm91
dCB0aGUgU3lyaWEgY2l2aWwgd2FyLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIHRoZSBmaXJzdCBvZmZpY2lh
bCB0cmlwIHRvIFJ1c3NpYSBieSBhIG1lbWJlciBvZiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4
MjE3O3MgQ2FiaW5ldC48L3A+PHA+UnVzc2lhIGhhcyBiZWVuIGluY2Vuc2VkIGJ5IFUuUy4gYWxs
ZWdhdGlvbnMgb2YgY29tcGxpY2l0eSBpbiBTeXJpYW4gUHJlc2lkZW50IEJhc2hhciBBc3NhZCYj
ODIxNztzIHVzZSBvZiBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zLiBUaGUgVS5TLiBpbmNyZWFzZWQgdGhlIHBy
ZXNzdXJlIE1vbmRheSB3aGVuIGEgc2VuaW9yIG9mZmljaWFsIHNhaWQgdGhlIFUuUy4gaGFzIG1h
ZGUgYSBwcmVsaW1pbmFyeSBjb25jbHVzaW9uIHRoYXQgUnVzc2lhIGtuZXcgaW4gYWR2YW5jZSBv
ZiBTeXJpYSYjODIxNztzIGNoZW1pY2FsIHdlYXBvbnMgYXR0YWNrIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+
VGhlIHZpc2l0IGFsc28gY29tZXMgYW1pZCBhbiBGQkkgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIHdoZXRo
ZXIgUnVzc2lhIHBvdGVudGlhbGx5IGNvbGx1ZGVkIHdpdGggVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWln
biB0byBpbmZsdWVuY2UgdGhlIFUuUy4gZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiBwbGFucyB0
byBtZWV0IFdlZG5lc2RheSB3aXRoIFJ1c3NpYW4gRm9yZWlnbiBNaW5pc3RlciBTZXJnZXkgTGF2
cm92LiBJdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgd2hldGhlciBoZSB3aWxsIGFsc28gbWVldCB3aXRoIFJ1
c3NpYW4gUHJlc2lkZW50IFZsYWRpbWlyIFB1dGluLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIx
Mjs8L3A+PHA+OToxMCBhLm0uPC9wPjxwPlJ1c3NpYSYjODIxNztzIEdlbmVyYWwgU3RhZmYgc2F5
cyB0aGUgU3lyaWFuIGdvdmVybm1lbnQgaXMgd2lsbGluZyB0byBsZXQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBl
eHBlcnRzIHRvIGV4YW1pbmUgaXRzIG1pbGl0YXJ5IGJhc2UgZm9yIHNpZ25zIG9mIGNoZW1pY2Fs
IHdlYXBvbnMuPC9wPjxwPlRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIG9uIEZyaWRheSBjYXJyeSBvdXQgYW4g
YWlyc3RyaWtlIG9uIHRoZSBTaGF5cmF0IGFpciBiYXNlIHdoaWNoIGlzIGJlbGlldmVkIHRvIGhh
dmUgYmVlbiB1c2VkIGZvciBsYXN0IHdlZWsmIzgyMTc7cyBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGF0dGFj
ayBpbiB0aGUgSWRsaWIgcHJvdmluY2UuPC9wPjxwPkNvbC4gR2VuLiBTZXJnZWkgUnVkc2tveSBv
ZiB0aGUgUnVzc2lhbiBHZW5lcmFsIFN0YWZmIHNhaWQgaW4gdGVsZXZpc2VkIHJlbWFya3Mgb24g
VHVlc2RheSB0aGF0IHRoZSBTeXJpYW4gZ292ZXJubWVudCBpcyByZWFkeSB0byBsZXQgaW50ZXJu
YXRpb25hbCBleHBlcnRzIHRvIGV4YW1pbmUgdGhlIGJhc2UgYW5kIHRoYXQgUnVzc2lhIHdpbGwg
cHJvdmlkZSBzZWN1cml0eSBmb3IgdGhlbS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9w
PjxwPjg6NTAgYS5tLjwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgVmxhZGltaXIgUHV0aW4gc2F5cyBSdXNzaWEg
d2lsbCBhcHBlYWwgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zIHRvIGludmVzdGlnYXRlIGxhc3Qgd2Vl
ayYjODIxNztzIGNoZW1pY2FsIGF0dGFjayBpbiBTeXJpYS48L3A+PHA+TW9zY293IGhhcyBkaXNt
aXNzZWQgc3VnZ2VzdGlvbnMgdGhhdCB0aGUgU3lyaWFuIGdvdmVybm1lbnQgdGhhdCBpdCBiYWNr
cyBjb3VsZCBiZSBiZWhpbmQgdGhlIGF0dGFjayBpbiBJZGxpYiBwcm92aW5jZS48L3A+PHA+UHV0
aW4gdG9sZCByZXBvcnRlcnMgb24gVHVlc2RheSB0aGF0IFJ1c3NpYSB3b3VsZCBhcHBlYWwgdG8g
YSBVLk4uIGFnZW5jeSBpbiB0aGUgSGFndWUsIHVyZ2luZyBpdCB0byBob2xkIGFuIG9mZmljaWFs
IHByb2JlLjwvcD48cD5QdXRpbiBhbHNvIHNhaWQgUnVzc2lhIGhhcyByZWNlaXZlZCBpbnRlbGxp
Z2VuY2UgYWJvdXQgcGxhbm5lZCAmIzgyMjA7cHJvdm9jYXRpb25zJiM4MjIxOyB1c2luZyBjaGVt
aWNhbCB3ZWFwb25zIHRoYXQgd291bGQgcHV0IHRoZSBibGFtZSBvbiB0aGUgU3lyaWFuIGdvdmVy
bm1lbnQuPC9wPjxwPlJ1c3NpYSBoYXMgZGVmZW5kZWQgQmFzaGFyIEFzc2FkJiM4MjE3O3MgZ292
ZXJubWVudCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiBhY2N1c2VkIG9mIGxhdW5jaGluZyBhIGNoZW1pY2FsIHdl
YXBvbnMgYXR0YWNrIG9uIHRoZSBJZGxpYiBwcm92aW5jZS48L3A+PHA+UnVzc2lhbiBGb3JlaWdu
IE1pbmlzdGVyIFNlcmdleSBMYXZyb3YgaXMgdG8gbWVldCBVLlMuIFNlY3JldGFyeSBvZiBTdGF0
ZSBSZXggVGlsbGVyc29uIG9uIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7
PC9wPjxwPjcgYS5tLjwvcD48cD5SdXNzaWEmIzgyMTc7cyBmb3JlaWduIG1pbmlzdHJ5IHNheXMg
aXQgaG9wZXMgZm9yICYjODIyMDtwcm9kdWN0aXZlIHRhbGtzJiM4MjIxOyB3aXRoIFUuUy4gU2Vj
cmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIFJleCBUaWxsZXJzb24sIGFzIFRpbGxlcnNvbiBoZWFkcyB0byBNb3Nj
b3cgaW4gaGlzIGZpcnN0IHZpc2l0IHRvIFJ1c3NpYSBhcyB0aGUgdG9wIFUuUy4gZGlwbG9tYXQu
PC9wPjxwPlRoZSBtaW5pc3RyeSBzYWlkIGluIGEgdGhyZWUtcGFnZSBzdGF0ZW1lbnQgaXNzdWVk
IGFoZWFkIG9mIFRpbGxlcnNvbiYjODIxNztzIGFycml2YWwgbGF0ZXIgb24gVHVlc2RheSB0aGF0
IHRoZSBvdXRjb21lIG9mIHRoZSB0YWxrcyBpcyBpbXBvcnRhbnQgbm90IG9ubHkgZm9yIHRoZSBS
dXNzaWEtVS5TLiB0aWVzIGJ1dCAmIzgyMjA7Zm9yIHRoZSBvdmVyYWxsIGF0bW9zcGhlcmUgb24g
dGhlIHdvcmxkIHN0YWdlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGlsbGVyc29uIGlzIHRyYXZlbGluZyB0byBS
dXNzaWEgc2V2ZXJhbCBkYXlzIGFmdGVyIGEgY2hlbWljYWwgYXR0YWNrIGluIFN5cmlhIGFuZCBh
IFUuUy4gYWlyIHN0cmlrZSBvbiBhIFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50IGJhc2UgdGhhdCBNb3Njb3cg
b24gVHVlc2RheSBkaXNtaXNzZWQgYXMgJiM4MjIwO2FuIGFjdCBvZiBhZ2dyZXNzaW9uLiYjODIy
MTsgTW9zY293IGlzIGEgc3RhdW5jaCBhbGx5IG9mIFByZXNpZGVudCBCYXNoYXIgQXNzYWQgd2hv
bSB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBibGFtZWQgZm9yIHRoZSBjaGVtaWNhbCBhdHRhY2suPC9wPjxw
PlRpbGxlcnNvbiBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBSdXNzaWEgbXVzdCBjaG9vc2UgYmV0d2VlbiBh
bGlnbmluZyBpdHNlbGYgd2l0aCB0aGUgVS5TLiBvciB3aXRoIEFzc2FkIGFuZCBJcmFuLjwvcD48
cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+NjozMCBhLm0uPC9wPjxwPlUuUy4gU2VjcmV0
YXJ5IG9mIFN0YXRlIFJleCBUaWxsZXJzb24gc2F5cyBSdXNzaWEgbXVzdCBjaG9vc2UgYmV0d2Vl
biBhbGlnbmluZyBpdHNlbGYgd2l0aCB0aGUgVS5TLiBhbmQgbGlrZW1pbmRlZCBjb3VudHJpZXMg
b3IgZW1icmFjaW5nIFN5cmlhbiBQcmVzaWRlbnQgQmFzaGFyIEFzc2FkLCBJcmFuIGFuZCB0aGUg
bWlsaXRhbnQgZ3JvdXAgSGV6Ym9sbGFoLjwvcD48cD5UaWxsZXJzb24gc2F5cyBpdCYjODIxNztz
IHVuY2xlYXIgd2hldGhlciBSdXNzaWEgZmFpbGVkIHRvIHRha2Ugc2VyaW91c2x5IGl0cyBvYmxp
Z2F0aW9ucyBpbiBTeXJpYSBvciBoYXMgYmVlbiBpbmNvbXBldGVudC4gQnV0IGhlIHNheXMgdGhh
dCBkaXN0aW5jdGlvbiAmIzgyMjA7ZG9lc24mIzgyMTc7dCBtdWNoIG1hdHRlciB0byB0aGUgZGVh
ZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHNheXMgb2YgdGhlIHJlY2VudCBjaGVtaWNhbCBhdHRhY2s6ICYj
ODIyMDtXZSBjYW5ub3QgbGV0IHRoaXMgaGFwcGVuIGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGlsbGVy
c29uIHNheXMgdGhlIFUuUy4gc2VlcyBubyBmdXR1cmUgcm9sZSBmb3IgQXNzYWQgaW4gU3lyaWEs
IGJ1dCBoZSBzYXlzIHRoZSBVLlMuIGlzbiYjODIxNzt0IHByZS1zdXBwb3NpbmcgaG93IEFzc2Fk
JiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0dXJlIHdpbGwgb2NjdXIuPC9wPjxwPlRpbGxlcnNvbiB0cmF2ZWxlZCBU
dWVzZGF5IHRvIE1vc2Nvdy4gSGUgc2F5cyBSdXNzaWEgY2FuIHBsYXkgYSByb2xlIGluIFN5cmlh
JiM4MjE3O3MgZnV0dXJlIGJ1dCB0aGF0IGFsaWduaW5nIHdpdGggQXNzYWQgd29uJiM4MjE3O3Qg
c2VydmUgUnVzc2lhJiM4MjE3O3MgbG9uZy10ZXJtIGludGVyZXN0cy48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYj
ODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPlRoZSBlbnRyeSB0aW1lZCA4OjUwIGEubS4gaGFzIGJlZW4gY29y
cmVjdGVkIHRvIHNheSB0aGF0IFRpbGxlcnNvbiBpcyBtZWV0aW5nIExhdnJvdiBvbiBXZWRuZXNk
YXksIG5vdCBQdXRpbi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.