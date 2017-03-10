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Mattis to meet with military leaders on nude photo sharing

By Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: March 10, 2017 - 03:08 PM
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Marine Corps Commandant Gen. Robert Neller pauses during a news conference at the Pentagon, Friday, March 10, 2017. Neller said that an investigation into reports that nude photos of female service members are being secretly posted online without their permission has an effect on the entire Marine Corps and must be done carefully. (AP Photo/Cliff Owen)


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