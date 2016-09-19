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Mayor: Consideration of pro-LGBT ordinance won’t happen soon

By Tom Foreman, Jr. And Gary D. Robertson
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 12:38 PM | Updated: September 19, 2016 - 02:36 PM
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Chris Sgro, executive director of Equality North Carolina and the first openly gay lawmaker to serve in the General Assembly, addresses a news conference at the Charlotte Mecklenburg Government Center on Monday, Sept. 19, 2016. Sgro criticized North Carolina Gov. Pat McCrory and other legislative leaders for asking Charlotte to repeal an ordinance expanding protections for LGBT people. (AP Photo/Skip Foreman)


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