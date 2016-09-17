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Measuring Occupy Wall Street’s impact, 5 years later

By Deepti Hajela  and Michael Balsamo
Associated Press

Published: September 17, 2016 - 09:09 PM
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In this Sept. 17, 2011 photo, demonstrators in the Occupy Wall Street movement gather to call for the occupation of Wall Street in New York. Alumni of the Occupy Wall Street protest are gathering Saturday in the New York City park that they took over five years ago to mark the anniversary of the movement. (AP Photo/Frank Franklin II)


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