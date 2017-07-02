Media organizations criticize Trump for tweeted video

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By Catherine Lucey
Associated Press

Published: July 2, 2017 - 05:46 PM | Updated: July 3, 2017 - 06:39 AM

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Since Jan. 1, 2009, state lawmakers have proposed 84 bills that impact, in some way, the use or abuse of opiates, from pain pills to heroin.

We tracked each bill, including who and what party offered it, what it does or would have done, and whether Senate or House leadership let the idea advance or die without so much as a single hearing.

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