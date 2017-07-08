Medicaid cut in GOP health bill worries the nursing home set

PHA+Rk9SVCBMQVVERVJEQUxFLCBGbGEuOiBBbXkgQmVybmFyZCBhbmQgaGVyIGJyb3RoZXIga2Vw
dCB0aGVpciBtb3RoZXIgb3V0IG9mIGEgbnVyc2luZyBob21lIGFzIGxvbmcgYXMgdGhleSBjb3Vs
ZCwgdW50aWwgUGFya2luc29uJiM4MjE3O3MgYW5kIGRlbWVudGlhIHRvb2sgdGhlaXIgdG9sbCBh
bmQgc2hlIHdhcyBzZXJpb3VzbHkgaW5qdXJlZCBpbiBhIGZhbGwuPC9wPjxwPkJlcm5hcmQgaXMg
aGFwcHkgd2l0aCBoZXIgbW90aGVyJiM4MjE3O3MgbnVyc2luZyBob21lIGNhcmUsIGJ1dCBpdCBj
b21lcyBhdCBhIHN0ZWVwIHByaWNlOiAkNywwMDAgcGVyIG1vbnRoLCBhbiBhbW91bnQgdGhhdCB3
b3VsZCBiZSB3YXkgYmV5b25kIHRoZSBvbGRlciB3b21hbiYjODIxNztzIG1lYW5zIGlmIG5vdCBm
b3IgTWVkaWNhaWQsIHdoaWNoIHBpY2tzIHVwICQzLDAwMCBvZiB0aGUgdGFiLjwvcD48cD5UaGF0
JiM4MjE3O3Mgd2h5IEJlcm5hcmQgYW5kIG1hbnkgQW1lcmljYW5zIGxpa2UgaGVyIGFyZSB3YXRj
aGluZyB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgZGViYXRlIG9uIENhcGl0b2wgSGlsbCB3aXRoIHRyZXBpZGF0
aW9uLjwvcD48cD5UaGUgU2VuYXRlIEdPUCBwbGFuIHRvIHJlcGVhbCBhbmQgcmVwbGFjZSBQcmVz
aWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCB3b3VsZCBjdXQg
cHJvamVjdGVkIE1lZGljYWlkIHNwZW5kaW5nIG92ZXIgdGhlIG5leHQgZGVjYWRlIGJ5IDI1IHBl
cmNlbnQuPC9wPjxwPlN1cHBvcnRlcnMgb2YgdGhlIGJpbGwgc2F5IG51cnNpbmcgaG9tZSBzdWJz
aWRpZXMgd291bGQgbm90IHN1ZmZlciBzaWduaWZpY2FudCBjdXRzLCBidXQgb3Bwb25lbnRzIHNh
eSB0aGV5IGFyZSBpbmV2aXRhYmxlLiBUaGUgdW5jZXJ0YWludHkgaXMgZnJ1c3RyYXRpbmcgdG8g
dGhvc2Ugd2hvIHJlbHkgb24gdGhlbS48L3A+PHA+SW4gdGhlIGNhc2Ugb2YgQmVybmFyZCYjODIx
NztzIDgzLXllYXItb2xkIG1vdGhlciwgcmV0aXJlZCB0ZWFjaGVyIEZyYW5jZWVuIEdvbGRpdGNo
LCB0aGUgJDQsMDAwIHNoZSByZWNlaXZlcyBlYWNoIG1vbnRoIGZyb20gaGVyIHBlbnNpb24gYW5k
IFNvY2lhbCBTZWN1cml0eSBnb2VzIGFsbW9zdCBlbnRpcmVseSB0byB0aGUgbnVyc2luZyBob21l
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2l0aG91dCBNZWRpY2FpZCBzdXBwbGVtZW50aW5nLCBJIGRvbiYjODIx
Nzt0IGtub3cgd2hhdCB3b3VsZCBoYXBwZW4sJiM4MjIxOyBzYWlkIEJlcm5hcmQsIGEgc2VsZi1l
bXBsb3llZCBncmFwaGljIGFydGlzdCBpbiBCb3ludG9uIEJlYWNoLCBGbGEuICYjODIyMDtJIGhh
dmUgYSBob3VzZSBhbmQga2lkcyB0byBzdXBwb3J0IG15c2VsZi4gSSBob25lc3RseSBoYXZlIG5v
IGFuc3dlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldoaWxlIHRoZSBmZWRlcmFsLXN0YXRlIE1lZGljYWlkIHBy
b2dyYW0gaXMgbW9zdCBvZnRlbiBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggcG9vciBjaGlsZHJlbiBhbmQgc2lu
Z2xlIG1vdGhlcnMsIGFsbW9zdCB0d28tdGhpcmRzIG9mIGl0cyBzcGVuZGluZyBnb2VzIHRvIHRo
ZSBlbGRlcmx5IGFuZCB0aGUgZGlzYWJsZWQsIGV2ZW4gdGhvdWdoIHRoZXkgbWFrZSB1cCBqdXN0
IDEgaW4gNCByZWNpcGllbnRzLjwvcD48cD5UaGUgcmVhc29uOiBXZWxsIG92ZXIgaGFsZiB0aGUg
bmF0aW9uJiM4MjE3O3MgMS4zIG1pbGxpb24gc2VuaW9yIGNpdGl6ZW5zIGluIG51cnNpbmcgaG9t
ZXMgcmVjZWl2ZSBNZWRpY2FpZC4gVGhlIGJ1cmRlbiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBiYWxsb29uIGFz
IHRoZSA3NCBtaWxsaW9uIHN1cnZpdmluZyBiYWJ5IGJvb21lcnMgJiM4MjEyOyB0aG9zZSBib3Ju
IGJldHdlZW4gMTk0NiBhbmQgMTk2NCAmIzgyMTI7IGdldCBvbGRlci4gPC9wPjxwPkluIHBhcnQg
YmVjYXVzZSBvZiB0aGUgTWVkaWNhaWQgY3V0cywgdGhlIGN1cnJlbnQgR09QIGJpbGwgbGFja3Mg
dGhlIHZvdGVzIHRvIHBhc3MgaW4gdGhlIFNlbmF0ZS48L3A+PHA+VGhlIGJpbGwgd291bGQgY3V0
IE1lZGljYWlkJiM4MjE3O3MgcHJvamVjdGVkIGJ1ZGdldCBvdmVyIHRoZSBuZXh0IDEwIHllYXJz
IGJ5IGEgY29tYmluZWQgJDc3MiBiaWxsaW9uLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIENvbmdyZXNzaW9u
YWwgQnVkZ2V0IE9mZmljZS4gVGhhdCB3b3VsZCBkZWNyZWFzZSB0aGUgYW1vdW50IHByb2plY3Rl
ZCB0byBiZSBzcGVudCBmZWRlcmFsbHkgb24gTWVkaWNhaWQgZHVyaW5nIHRoYXQgdGltZSB0byBh
Ym91dCAkNC4yIHRyaWxsaW9uLjwvcD48cD5FdmVuIHdpdGggdGhvc2UgY3V0cywgbnVyc2luZyBo
b21lIHBhdGllbnRzIHdvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRvIHJlY2VpdmUgc2lnbmlmaWNhbnQgYXNzaXN0
YW5jZSBiZWNhdXNlIGZlZGVyYWwgTWVkaWNhaWQgc3BlbmRpbmcgd291bGQgZ3JvdyBieSAyMCBw
ZXJjZW50IG92ZXIgdGhlIG5leHQgZGVjYWRlIGZyb20gaXRzIGN1cnJlbnQgbGV2ZWwsIHNhaWQg
WmFjaCBIdW50ZXIsIGEgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgR09QLWxlZCBIb3VzZSBDb21taXR0ZWUg
b24gRW5lcmd5IGFuZCBDb21tZXJjZSwgd2hpY2ggaGVscGVkIHdyaXRlIHRoZSBIb3VzZSB2ZXJz
aW9uIG9mIHRoZSBiaWxsLjwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIGhlIHNhaWQsIGZlZGVyYWwgcmVndWxh
dGlvbnMgd291bGQgYmUgZWFzZWQsIGFsbG93aW5nIHN0YXRlcyB0byB0YWlsb3IgdGhlaXIgcHJv
Z3JhbXMuPC9wPjxwPlRoZSBwcm9wb3NlZCBjaGFuZ2VzIGFyZSAmIzgyMjA7YW4gaW1wb3J0YW50
IHN0ZXAgdG93YXJkcyBzdHJlbmd0aGVuaW5nIHRoZSBNZWRpY2FpZCBwcm9ncmFtIGFuZCBlbnN1
cmluZyB2aXRhbCBmdW5kcyBnbyB0byB0aGUgbW9zdCB2dWxuZXJhYmxlLCYjODIyMTsgSHVudGVy
IHNhaWQuIEhlIHNhaWQgdGhlIGJpbGwgbWFrZXMgcHJvdmlzaW9ucywgZm9yIGV4YW1wbGUsIGZv
ciBwb3NzaWJsZSBtZWRpY2FsIGFkdmFuY2VzIHN1Y2ggYXMgZHJ1Z3MgZm9yIEFsemhlaW1lciYj
ODIxNztzIG9yIG90aGVyIGRpc2Vhc2VzIG9mIHRoZSBhZ2VkLjwvcD48cD5JbiA0NSBzdGF0ZXMg
YW5kIHRoZSBEaXN0cmljdCBvZiBDb2x1bWJpYSwgTWVkaWNhaWQgYWxzbyBjb3ZlcnMgc29tZSBz
ZW5pb3IgY2l0aXplbnMgd2hvIGFyZSBpbiBhc3Npc3RlZCBsaXZpbmcgY2VudGVycyBvciBuZWVk
IGhvbWUgaGVhbHRoIGFpZGVzLiBDaHVjayBTY2h3YXJ6LCB3aG8gaGFkIGEgc3Ryb2tlIGluIDIw
MTQsIHNhaWQgSWxsaW5vaXMmIzgyMTc7IE1lZGljYWlkIHByb2dyYW0gYWxsb3dzIGhpbSBhbmQg
aGlzIHdpZmUgb2YgNjAgeWVhcnMsIENhdGh5LCB0byBzdGF5IGF0IGFuIGFzc2lzdGVkIGxpdmlu
ZyBjb21wbGV4LiBTaGUgaGFzIEFsemhlaW1lciYjODIxNztzLCBhbmQgU2Nod2FyeiBzYWlkIGJl
aW5nIGFibGUgdG8gdmlzaXQgaGVyIGRhaWx5IGhhcyBrZXB0IHRoZW0gYm90aCBhbGl2ZS4gTWVk
aWNhaWQgcGF5cyBhYm91dCA4NSBwZXJjZW50IG9mIHRoZWlyICQ5LDc4NSBtb250aGx5IGJpbGwu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYgSSB3aWxsIGJlIGFmZmVjdGVkIGJ5
IHRoZSBjdXRzIG9yIG5vdC4gSSBtYXkgbm90IGJlLiBJZiB0aGV5IGRvLCBJIGRvbiYjODIxNzt0
IGtub3cgd2hhdCBJIHdvdWxkIGRvLCYjODIyMTsgc2FpZCBTY2h3YXJ6LCA4MiwgYSByZXRpcmVk
IHNhbGVzbWFuIGFuZCBmb3JtZXIgTmF2eSBjb21tYW5kZXIuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIHByZXR0
eSBtdWNoIGV4aGF1c3RlZCBvdXIgc2F2aW5ncy4gV2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCB0byBs
aXZlIHRoaXMgbG9uZy4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.