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Medicaid cut in GOP health bill worries the nursing home set

By Terry Spencer
Associated Press

Published: July 8, 2017 - 10:12 PM
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Chuck Schwarz (left) takes walk with his wife Cathy at Heritage Woods of South Elgin in June 2017, in South Elgin, Ill. Medicaid Americans 65 and order and the disabled make up about a quarter of Medicaid recipients but account for two-thirds of its expenditures. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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