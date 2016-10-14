Medicare unveils far-reaching overhaul of doctors’ pay

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogIENoYW5naW5nIHRoZSB3YXkgaXQgZG9lcyBidXNpbmVzcywgTWVkaWNh
cmUgb24gRnJpZGF5IHVudmVpbGVkIGEgZmFyLXJlYWNoaW5nIG92ZXJoYXVsIG9mIGhvdyBpdCBw
YXlzIGRvY3RvcnMgYW5kIG90aGVyIGNsaW5pY2lhbnMuPC9wPjxwPlRoZSBnb2FsIGlzIHRvIHJl
d2FyZCBxdWFsaXR5LCBwZW5hbGl6ZSBwb29yIHBlcmZvcm1hbmNlLCBhbmQgYXZvaWQgcGF5aW5n
IHBpZWNlbWVhbCBmb3Igc2VydmljZXMuICBXaGV0aGVyIGl0IHN1Y2NlZWRzIG9yIGZhaWxzLCBp
dCYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgYmlnZ2VzdCBjaGFuZ2VzIGluIE1lZGljYXJlJiM4MjE3O3Mg
NTAteWVhciBoaXN0b3J5LjwvcD48cD5UaGUgY29tcGxleCByZWd1bGF0aW9uIGlzIG5lYXJseSAy
LDQwMCBwYWdlcyBsb25nIGFuZCB3aWxsIHRha2UgeWVhcnMgdG8gZnVsbHkgaW1wbGVtZW50LiAg
SXQmIzgyMTc7cyBtZWFudCB0byBjYXJyeSBvdXQgYmlwYXJ0aXNhbiBsZWdpc2xhdGlvbiBwYXNz
ZWQgYnkgQ29uZ3Jlc3MgYW5kIHNpZ25lZCBieSBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIGxhc3Qg
eWVhci48L3A+PHA+VGhlIGNvbmNlcHQgb2YgcGF5aW5nIGZvciBxdWFsaXR5IGhhcyBicm9hZCBz
dXBwb3J0LCBidXQgdGhlIGRldGFpbHMgaGF2ZSBiZWVuIGEgY29uY2VybiBmb3Igc29tZSBjbGlu
aWNpYW5zLCB3aG8gd29ycnkgdGhhdCB0aGUgbmV3IHN5c3RlbSB3aWxsIGZvcmNlIHNtYWxsIHBy
YWN0aWNlcyBhbmQgb2xkLWZhc2hpb25lZCBzb2xvIGRvY3RvcnMgdG8gam9pbiBiaWcgZ3JvdXBz
LiBQYXRpZW50cyBtYXkgc29vbiBzdGFydCBoZWFyaW5nIGFib3V0IHRoZSBjaGFuZ2VzIGZyb20g
dGhlaXIgcGh5c2ljaWFucywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgdG9vIGVhcmx5IHRvIGRpc2Nl
cm4gdGhlIGltcGFjdHMuPC9wPjxwPlRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzb3VnaHQgdG8g
Y2FsbSBjb25jZXJucyBGcmlkYXkuICYjODIyMDtUcmFuc2Zvcm1pbmcgc29tZXRoaW5nIG9mIHRo
aXMgc2l6ZSBpcyBzb21ldGhpbmcgd2UgaGF2ZSBmb2N1c2VkIG9uIHdpdGggZ3JlYXQgY2FyZSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgQW5keSBTbGF2aXR0LCBoZWFkIG9mIHRoZSBmZWRlcmFsIENlbnRlcnMgZm9y
IE1lZGljYXJlIGFuZCBNZWRpY2FpZCBTZXJ2aWNlcy48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhl
eSBjb25zaWRlcmVkIG1vcmUgdGhhbiA0LDAwMCBmb3JtYWwgY29tbWVudHMgYW5kIGhlbGQgbWVl
dGluZ3MgYXJvdW5kIHRoZSBjb3VudHJ5IGF0dGVuZGVkIGJ5IG1vcmUgdGhhbiAxMDAsMDAwIHBl
b3BsZSBiZWZvcmUgaXNzdWluZyB0aGUgZmluYWwgcnVsZS4gSXQgZWFzZXMgc29tZSB0aW1lbGlu
ZXMgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGluaXRpYWxseSBwcm9wb3NlZCBhbmQgZ2l2ZXMgZG9jdG9y
cyBtb3JlIHBhdGh3YXlzIGZvciBjb21wbHlpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBBbWVyaWNhbiBNZWRpY2Fs
IEFzc29jaWF0aW9uIHNhaWQgaXRzIGZpcnN0IGxvb2sgc3VnZ2VzdHMgdGhhdCB0aGUgYWRtaW5p
c3RyYXRpb24gJiM4MjIwO2hhcyBiZWVuIHJlc3BvbnNpdmUmIzgyMjE7IHRvIG1hbnkgY29uY2Vy
bnMgdGhhdCBkb2N0b3JzIHJhaXNlZC48L3A+PHA+SW4gQ29uZ3Jlc3MsIHN0YWZmZXJzIHdlcmUg
cG9yaW5nIG92ZXIgdGhlIGRldGFpbHMuIFJlcC4gVG9tIFByaWNlLCBSLUdhLiwgd2hvIHdvcnJp
ZXMgdGhhdCBNZWRpY2FyZSYjODIxNztzIG5ldyBkaXJlY3Rpb24gY291bGQgZGFtYWdlIHRoZSBk
b2N0b3ItcGF0aWVudCByZWxhdGlvbnNoaXAsIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBnaXZl
IHRoZSByZWd1bGF0aW9uICYjODIyMDtjYXJlZnVsIHNjcnV0aW55LiYjODIyMTsgIFNlbi4gT3Jy
aW4gSGF0Y2gsIFItVXRhaCwgY2hhaXJtYW4gb2YgYSBwYW5lbCB0aGF0IG92ZXJzZWVzIE1lZGlj
YXJlLCBjYWxsZWQgaXQgYW4gJiM4MjIwO2ltcG9ydGFudCBzdGVwIGZvcndhcmQsJiM4MjIxOyBi
dXQgc2FpZCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gbmVlZHMgdG8ga2VlcCBsaXN0ZW5pbmcgdG8gY29u
Y2VybnMuPC9wPjxwPk1BQ1JBLCB0aGUgTWVkaWNhcmUgQWNjZXNzIGFuZCBDSElQIFJlYXV0aG9y
aXphdGlvbiBBY3QsIGNyZWF0ZXMgdHdvIG5ldyBwYXltZW50IHN5c3RlbXMsIG9yIHRyYWNrcywg
Zm9yIGNsaW5pY2lhbnMuIEl0IGFmZmVjdHMgbW9yZSB0aGFuIDYwMCwwMDAgZG9jdG9ycywgbnVy
c2UgcHJhY3RpdGlvbmVycywgcGh5c2ljaWFuIGFzc2lzdGFudHMgYW5kIHRoZXJhcGlzdHMsIGEg
bWFqb3JpdHkgb2YgY2xpbmljaWFucyBiaWxsaW5nIE1lZGljYXJlLiBNZWRpY2FsIHByYWN0aWNl
cyBtdXN0IGRlY2lkZSBuZXh0IHllYXIgd2hhdCB0cmFjayB0aGV5IHdpbGwgdGFrZS48L3A+PHA+
U3RhcnRpbmcgaW4gMjAxOSwgY2xpbmljaWFucyBjYW4gZWFybiBoaWdoZXIgcmVpbWJ1cnNlbWVu
dHMgaWYgdGhleSBsZWFybiBuZXcgd2F5cyBvZiBkb2luZyBidXNpbmVzcywgam9pbmluZyBhIGxl
YWRpbmctZWRnZSB0cmFjayB0aGF0JiM4MjE3O3MgY2FsbGVkIEFsdGVybmF0aXZlIFBheW1lbnQg
TW9kZWxzLiBUaGF0IGludm9sdmVzIGJlaW5nIHdpbGxpbmcgdG8gYWNjZXB0IGZpbmFuY2lhbCBy
aXNrIGFuZCByZXdhcmQgZm9yIHBlcmZvcm1hbmNlLCByZXBvcnRpbmcgcXVhbGl0eSBtZWFzdXJl
cyB0byB0aGUgZ292ZXJubWVudCwgYW5kIHVzaW5nIGVsZWN0cm9uaWMgbWVkaWNhbCByZWNvcmRz
LjwvcD48cD5NZWRpY2FyZSBzYWlkIHNvbWUgNzAsMDAwIHRvIDEyMCwwMDAgY2xpbmljaWFucyBh
cmUgaW5pdGlhbGx5IGV4cGVjdGVkIHRvIHRha2UgdGhhdCBtb3JlIGNoYWxsZW5naW5nIHBhdGgu
IE9mZmljaWFscyBhcmUgaG9waW5nIHRoZSBudW1iZXIgd2lsbCBxdWlja2x5IGdyb3cuPC9wPjxw
Pk1vc3QgY2xpbmljYWwgcHJhY3RpdGlvbmVycyAmIzgyMTI7IGFuIGVzdGltYXRlZCA1OTAsMDAw
IHRvIDY0MCwwMDAgJiM4MjEyOyB3aWxsIGJlIGluIGEgc2Vjb25kIHRyYWNrIGNhbGxlZCB0aGUg
TWVyaXQtQmFzZWQgSW5jZW50aXZlIFBheW1lbnQgU3lzdGVtLiBJdCBmZWF0dXJlcyBtb3JlIG1v
ZGVzdCBmaW5hbmNpYWwgcmlza3MgYW5kIHJld2FyZHMsIGFuZCBhY2NvdW50YWJpbGl0eSBmb3Ig
cXVhbGl0eSwgZWZmaWNpZW5jeSwgdXNlIG9mIGVsZWN0cm9uaWMgbWVkaWNhbCByZWNvcmRzLCBh
bmQgc2VsZi1pbXByb3ZlbWVudC48L3A+PHA+RmluYWxseSwgYWJvdXQgMzgwLDAwMCBjbGluaWNp
YW5zIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBiZSBleGVtcHQgZnJvbSB0aGUgbmV3IHN5c3RlbXMgYmVjYXVz
ZSB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHNlZSBlbm91Z2ggTWVkaWNhcmUgcGF0aWVudHMsIG9yIHRoZWly
IGJpbGxpbmdzIGRvIG5vdCByZWFjaCBhIGdpdmVuIHRocmVzaG9sZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hh
bGYgb2YgdGhlIHBoeXNpY2lhbiBwcmFjdGljZXMgdW5kZXIgMTAgW2RvY3RvcnNdIHdpbGwgbm90
IGJlIHJlcG9ydGluZyBhdCBhbGwsJiM4MjIxOyBzYWlkIFNsYXZpdHQuIEluaXRpYWxseSBtb3Jl
IGRvY3RvcnMgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGNvdmVyZWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.