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Merck says new type of cholesterol drug worked in big study

By Linda A. Johnson
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 09:10 PM
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In this Dec.18, 2014, file photograph, scientist Christopher Kistler checks on experiments in AMBR250 bio-reactors in a laboratory at the Merck company facilities in Kenilworth, N.J. The bio-reactors allow a large number of experiments to be done in the lab at the same time. On Tuesday Merck & Co. said a new type of cholesterol drug, in testing for many years, reduced heart attacks, deaths and other complications of heart disease in a huge late-stage study. (AP Photo/Mel Evans)


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