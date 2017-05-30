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Michael Flynn agrees to provide documents to Senate panel, source says

By Chad Day and Jake Pearson
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 02:19 PM
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In this April 27 photo, Sen. Jack Reed, D-R.I., ranking member on the Senate Armed Services Committee speaks on Capitol Hill in Washington. Senate Democrats dont want to let President Donald Trump forget the day he met with top Russian diplomats at the White House, even as he tries to move past allegations of possible collusion between Moscow and his presidential campaign. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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