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Michael Flynn in talks with Congress, wary of prosecution; Trump says Flynn right to ask for immunity

By Chad Day, Eileen Sullivan And Julie Pace
Associated Press

Published: March 31, 2017 - 09:32 AM
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FILE - In this Feb. 13, 2017 file photo, Mike Flynn arrives for a news conference in the East Room of the White House in Washington. Flynns attorney says the former national security adviser is in discussions with the House and Senate intelligence committees on receiving immunity from unfair prosecution in exchange for questioning. Flynn attorney Robert Kelner says no reasonable person with legal counsel would answer questions without assurances. (AP Photo/Evan Vucci, File)


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