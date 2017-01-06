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Michelle Obama: Life’s ’greatest honor’ was being first lady

By Darlene Superville
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 03:20 PM | Updated: January 6, 2017 - 03:21 PM
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Michelle Obama gives her final speech as first lady at the 2017 School Counselor of the Year ceremony in the East Room of the White House in Washington, Friday, Jan. 6, 2017. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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