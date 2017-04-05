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Military: Pilot ditched plane in woods to miss nearby homes

By Ben Nuckols
Associated Pres

Published: April 5, 2017 - 02:41 PM | Updated: April 5, 2017 - 06:18 PM
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Law enforcement officer secure the area near the location where a military aircraft crashed, Wednesday, April 5, 2017, in Clinton, Md. The Air Force said that the pilot was on a training mission in an F-16 from the Andrews Air Force-based 113th Wing. Officials say the pilot ejected and is safe. The plane went down a few miles from Andrews. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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