Military seeks new ways to punish bad online behavior

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIE5hdnkgYW5kIHRoZSBNYXJpbmUgQ29ycHMgc2F5IHRoZXkmIzgy
MTc7cmUgY29uc2lkZXJpbmcgbmV3IHdheXMgdG8gcHVuaXNoIGluYXBwcm9wcmlhdGUgb25saW5l
IGFjdGl2aXR5IGJ5IHNlcnZpY2UgbWVtYmVycywgaW5jbHVkaW5nIHBvc3RzIG9mICYjODIyMDtp
bnRpbWF0ZSYjODIyMTsgaW1hZ2VzIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSBzaXRlcy48L3A+PHA+U2VuaW9y
IG1pbGl0YXJ5IGxlYWRlcnMgZnJvbSB0aGUgZm91ciBzZXJ2aWNlcyBhcmUgdGVzdGlmeWluZyBU
dWVzZGF5IGJlZm9yZSBhIEhvdXNlIHBhbmVsIHRvIGV4cGxhaW4gaG93IHRoZXkgYXJlIGltcHJv
dmluZyBvbmxpbmUgcG9saWNpZXMgYWZ0ZXIgYSBudWRlIHBob3RvLXNoYXJpbmcgc2NhbmRhbCBi
eSBNYXJpbmUgQ29ycHMgbWVtYmVycyBhbmQgb3RoZXJzLiBUaGVpciB0ZXN0aW1vbnkgd2FzIG9i
dGFpbmVkIGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLjwvcD48cD5NYXJpbmUgTHQuIEdlbi4gTWFy
ayBCcmlsYWtpcyBzYXlzIHRoZSBOYXZ5IGFuZCBNYXJpbmUgQ29ycHMgYXJlIHdlaWdoaW5nIHJl
Z3VsYXRpb25zIHRvIHByb2hpYml0IHRoZSBrbm93aW5nIGFuZCB3cm9uZ2Z1bCBkaXNjbG9zdXJl
IG9mIGFuIGludGltYXRlIGltYWdlLiBUaGV5IGFyZSBsb29raW5nIGF0IGV4cGFuZGVkIHdheXMg
dG8gZGlzY2hhcmdlIHNlcnZpY2UgbWVtYmVycyBndWlsdHkgb2Ygb25saW5lIG1pc2NvbmR1Y3Qu
PC9wPjxwPkZvcm1lciBhbmQgY3VycmVudCBmZW1hbGUgTWFyaW5lcyByZXBvcnRlZCB0aGF0IHRo
ZWlyIHBob3RvZ3JhcGhzIHdlcmUgcG9zdGVkIG9ubGluZSB3aXRob3V0IHRoZWlyIGNvbnNlbnQu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.