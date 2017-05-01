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Military sex assault reports edge up; retaliation persists

By Lolita C. Baldor
Associated Press

Published: May 1, 2017 - 04:13 PM
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In this photo taken March 27, 2008, the Pentagon is seen in this aerial view. Reports of sexual assaults in the military increased slightly last year, U.S. defense officials said Monday, May 1, 2017, and more than half the victims reported negative reactions or retaliation for their complaints. (AP Photo/Charles Dharapak)


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