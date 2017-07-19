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Minneapolis police officer has yet to talk to investigators

By Amy Forliti and Steve Karnowski
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 08:01 PM
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Mayor Betsy Hodges and Assistant Police Chief Medaria Arradondo address the latest developments in the death of Justine Damond, Tuesday in Minneapolis, Minn. Damond, of Australia, was shot and killed on Saturday by a Minneapolis police officer after she called 911 to report what she believed to be a possible assault. (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP)


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