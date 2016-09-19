All CATEGORIES
☰ Menu

Minnesota mall stabbing could be realization of terror fears

By Jeff Baenen And Amy Forliti
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 11:46 AM | Updated: September 19, 2016 - 12:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

People stand near the entrance on the north side of Crossroads Center mall between Macy's and Target as officials investigate a reported multiple stabbing incident, Saturday, Sept. 17, 2016, in St. Cloud, Minn. Police said multiple people were injured at the St. Cloud shopping mall on Saturday evening in an attack possibly involving both shooting and stabbing. The suspect is believed to be dead, St. Cloud Police Sgt. Jason Burke told the St. Cloud Times. (Dave Schwarz/St. Cloud Times via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

jackpot19_04 Jeff Lange
No winner Sunday in Garrettsville’s Queen of Hearts drawing; next week’s jackpot expected to approach $3 million

GARRETTSVILLE: The parking lot at SkyLane Bowling in Garrettsville pulsed with noise as country singer Chris Higbee performed on a tractor-trailer stage in front of a cheering crowd overflowing into the street.

racewho19_01
Who’s Running? Caitlyn Bromley still haunted by hit-and-run incident during marathon training
Akron officer fatally shoots man with assault rifle, police say
good19_sthilary
Good News — Sept. 19
barberton19cut_01
Four different events will make Barberton one continuous weekend party
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next