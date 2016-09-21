Missouri man accused of sexually attacking, killing daughter

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+S0FOU0FTIENJVFksIE1vLjogQSBNaXNzb3VyaSBtYW4gaXMgYWNjdXNlZCBvZiBzZXh1YWxs
eSBhdHRhY2tpbmcgYW5kIHN1ZmZvY2F0aW5nIGhpcyAxOC15ZWFyLW9sZCBoaWdoIHNjaG9vbCBo
b25vcnMgc3R1ZGVudCBkYXVnaHRlciB3aG9zZSBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBtb250aHMgYWdvIGlu
IGEgbW90ZWwuPC9wPjxwPkphY2tzb24gQ291bnR5IHByb3NlY3V0b3JzIGNoYXJnZWQgNDAteWVh
ci1vbGQgSmVycnkgQmF1c2J5IG9uIFR1ZXNkYXkgd2l0aCBmaXJzdC1kZWdyZWUgbXVyZGVyLCBz
b2RvbXksIGluY2VzdCBhbmQgc2V4dWFsIGFidXNlLiBBIHByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyBzcG9r
ZXNtYW4gc2F5cyBCYXVzYnksIG9mIEthbnNhcyBDaXR5LCB3YXMgYXJyZXN0ZWQgVHVlc2RheSBu
aWdodCBhbmQgd2FzIGphaWxlZCBXZWRuZXNkYXkgb24gJDc1MCwwMDAgY2FzaCBib25kLjwvcD48
cD5PbmxpbmUgY291cnQgcmVjb3JkcyBkb24mIzgyMTc7dCBzaG93IHdoZXRoZXIgQmF1c2J5IGhh
cyBhbiBhdHRvcm5leSB0byBzcGVhayBvbiBoaXMgYmVoYWxmLiBCYXVzYnkmIzgyMTc7cyB2b2lj
ZW1haWwgd2FzIG5vdCBhY2NlcHRpbmcgbWVzc2FnZXMgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5EYWl6c2Eg
TGF5ZSBCYXVzYnkmIzgyMTc7cyBib2R5IHdhcyBmb3VuZCBNYXJjaCAyMSBpbiBhIEthbnNhcyBD
aXR5IG1vdGVsIHJvb20uPC9wPjxwPlNoZSB3YXMgYW4gaG9ub3JzIHN0dWRlbnQgd2hvIGhhZCBi
ZWVuIGZpcnN0IGluIGhlciBjbGFzcy4gU2hlIHJhbiB0cmFjaywgcGxheWVkIGJhc2tldGJhbGwg
YW5kIHdhcyBhIEp1bmlvciBST1RDIG1lbWJlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.