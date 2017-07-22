All CATEGORIES
☰ Menu

Mixed signals from Trump White House on health care strategy

By Ricardo Alonso- Zaldivar and Ken Thomas
Associated Press

Published: July 22, 2017 - 06:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump, flanked by Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. (left) and House Speaker Paul Ryan of Wis., speaks during a meeting with House and Senate leadership, in the Roosevelt Room of the White House, March 1 in Washington. Repeal and replace Obamacare. Just repeal. Or let it fail - maybe with a little nudge. President Donald Trump has sent a flurry of mixed messages, raising questions about the White House strategy on health care. (AP Photo/Evan Vucci)


MORE IN NEWS

derbyside23_wells Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
All-American Soap Box Derby has first African-American winner; kids race despite rain at Derby Downs

It’s come close before. It’s even experienced delays in the past.

Ohio prosecutor says infant whose remains found was born alive
panther24cut_3
New Norton panther statue inspired by fallen football player
localmart23cut_web
Akron-area startup aims to fill Walmart stores with household cleaner aimed at millennials
Bob Dyer: When the outdoors sneaks indoors
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next