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Moderates balk at conservative-backed, revised health bill

By Alan Fram
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 02:13 PM
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House Speaker Paul Ryan of Wis. speaks to reporters during a news conference on Capitol Hill in Washington, Thursday, April 27, 2017. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


 

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