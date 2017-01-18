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More clemency coming after Obama shortens Manning’s sentence

By Josh Lederman And Eric Tucker
Associated Press

Published: January 18, 2017 - 09:42 AM | Updated: January 18, 2017 - 11:00 AM
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Morning fog is seen at the White House in Washington, Wednesday, Jan. 18, 2017. President Barack Obama is in the final days of his presidency with an 11th hour push to tie up loose ends and put the finishing touches on his legacy before handing the reins to President-elect Donald Trump. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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