More hurdles as Senate again delays vote on GOP health bill

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFNlbmF0ZSBkZWxheWVkIGEgaGlnaGx5IGFudGljaXBhdGVkIHZv
dGUgdGhpcyBjb21pbmcgd2VlayB0byByZXBlYWwgYW5kIHJlcGxhY2UgdGhlIG5hdGlvbiYjODIx
NztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdyBhZnRlciBTZW4uIEpvaG4gTWNDYWluJiM4MjE3O3MgYW5ub3Vu
Y2VkIGFic2VuY2UgZHVlIHRvIHN1cmdlcnksIGFuIGVub3Jtb3VzIHNldGJhY2sgYXMgdGltZSBk
d2luZGxlcyBmb3IgUmVwdWJsaWNhbnMgdG8gcGFzcyB0aGUgc2lnbmF0dXJlIGxlZ2lzbGF0aW9u
IGFmdGVyIHllYXJzIG9mIHByb21pc2VzLjwvcD48cD5UaGUgZGVjaXNpb24gYnkgU2VuYXRlIE1h
am9yaXR5IExlYWRlciBNaXRjaCBNY0Nvbm5lbGwgbGF0ZSBTYXR1cmRheSBjYW1lIG5vdCBsb25n
IGFmdGVyIE1jQ2FpbiYjODIxNztzIG9mZmljZSBkaXNjbG9zZWQgdGhhdCBoZSBoYWQgdW5kZXJn
b25lIHN1cmdlcnkgdG8gcmVtb3ZlIGEgYmxvb2QgY2xvdCBmcm9tIGFib3ZlIGhpcyBsZWZ0IGV5
ZS4gSGUmIzgyMTc7cyBleHBlY3RlZCB0byBiZSBvdXQgZm9yIHRoZSB3ZWVrLCByZWNvdmVyaW5n
IGluIEFyaXpvbmEuPC9wPjxwPkFkZGluZyB0byB0aGUgdW5jZXJ0YWludHksIHRoZSBDb25ncmVz
c2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UgYWxzbyBpbmRpY2F0ZWQgb24gU3VuZGF5IGl0IG5vIGxvbmdl
ciBleHBlY3RlZCB0byByZWxlYXNlIGl0cyBhbmFseXNpcyBvbiBNb25kYXkgb24gdGhlIGVzdGlt
YXRlZCBjb3N0IGFuZCBzY29wZSBvZiBpbnN1cmFuY2UgY292ZXJhZ2UgdW5kZXIgdGhlIGxhdGVz
dCBHT1AgYmlsbCwgd2hpY2ggaGFzIHRoZSBzdXBwb3J0IG9mIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1
bXAuPC9wPjxwPlRoZSBOby4gMiBTZW5hdGUgR09QIGxlYWRlciwgSm9obiBDb3JueW4gb2YgVGV4
YXMsIHNhaWQgaGUgc3RpbGwgZXhwZWN0ZWQgdGhlIFNlbmF0ZSB0byBtb3ZlIHF1aWNrbHksIGhv
bGRpbmcgYSB2b3RlIGFzIHNvb24gYXMgTWNDYWluIHJldHVybnMuIEJ1dCBhbWlkIGdyb3dpbmcg
cHVibGljIHVuZWFzZSBvdmVyIHRoZSBiaWxsLCBzb21lIFJlcHVibGljYW5zIHN1Z2dlc3RlZCB0
aGUgZGVsYXkgd2lsbCBtYWtlIE1jQ29ubmVsbCYjODIxNztzIHRhc2sgb2Ygd2lubmluZyBlbm91
Z2ggc3VwcG9ydCBldmVuIGhhcmRlci48L3A+PHA+SW4gYSBTZW5hdGUgZGl2aWRlZCA1Mi00OCBi
ZXR3ZWVuIFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBEZW1vY3JhdHMsIE1jQ29ubmVsbCBjYW4gbG9zZSBubyBt
b3JlIHRoYW4gdHdvIEdPUCB2b3RlcyBhbmQgc3RpbGwgcHJldmFpbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
ZXJlIGFyZSBhYm91dCBlaWdodCB0byAxMCBSZXB1YmxpY2FuIHNlbmF0b3JzIHdobyBoYXZlIHNl
cmlvdXMgY29uY2VybnMgYWJvdXQgdGhpcyBiaWxsLiBBbmQgc28gYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUg
ZGF5LCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hldGhlciBpdCB3aWxsIHBhc3MsJiM4MjIxOyBzYWlk
IG1vZGVyYXRlIFNlbi4gU3VzYW4gQ29sbGlucywgUi1NYWluZS4gU2hlIGhhcyBtYWRlIGNsZWFy
IHNoZSB3b3VsZCB2b3RlIGFnYWluc3QgdGhlIGJpbGwsIGNpdGluZyBwcm9wb3NlZCBjdXRzIHRv
IHRoZSBNZWRpY2FpZCBoZWFsdGggcHJvZ3JhbSBmb3IgdGhlIHBvb3IgYW5kIGVsZGVybHkuPC9w
PjxwPlNlbi4gUmFuZCBQYXVsLCBSLUt5Liwgd2hvIGlzIGFsc28gb3Bwb3NlZCwgc2FpZCBkb3Vi
dHMgYWxzbyBhcmUgaW5jcmVhc2luZyBhbW9uZyBSZXB1YmxpY2FucyB3aG8gd2FudCB0byBzZWUg
YSBmdWxsZXIgcmVwZWFsIG9mIHRoZSBBZmZvcmRhYmxlIENhcmUgQWN0LiAmIzgyMjA7VGhlIGxv
bmdlciB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIG91dCB0aGVyZSwgdGhlIG1vcmUgY29uc2VydmF0aXZlIFJl
cHVibGljYW5zIGFyZSBnb2luZyB0byBkaXNjb3ZlciB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHJlcGVh
bCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzYWlkIFN1bmRheSB0aGF0
IFRydW1wIHdhcyAmIzgyMjA7bW9uaXRvcmluZyB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24gd2l0aCBo
ZWFsdGggY2FyZSYjODIyMTsgYnV0IGRpZCBub3Qgb3RoZXJ3aXNlIHdlaWdoIGluIG9uIHRoZSBn
cm93aW5nIHVuY2VydGFpbnR5LiAmIzgyMjA7V2Ugd2lzaCBTZW4uIE1jQ2FpbiBhIHNwZWVkeSBy
ZWNvdmVyeSwmIzgyMjE7IHNhaWQgSGVsZW4gQWd1aXJyZSBGZXJyZSwgZGlyZWN0b3Igb2YgbWVk
aWEgYWZmYWlycy48L3A+PHA+TWNDb25uZWxsIGxhc3Qgd2VlayBoYWQgcmVmYXNoaW9uZWQgdGhl
IGxlZ2lzbGF0aW9uIHRvIGF0dHJhY3QgYWRkaXRpb25hbCBHT1Agdm90ZXMuIFRoZSBuZXcgcGFj
a2FnZSBhZGRlZCBsYW5ndWFnZSBsZXR0aW5nIGluc3VyZXJzIHNlbGwgZGlzY291bnQtcHJpY2Vk
IHBvbGljaWVzIHdpdGggbWluaW1hbCBjb3ZlcmFnZSBhaW1lZCBhdCB3aW5uaW5nIG92ZXIgY29u
c2VydmF0aXZlcywgYW5kIHJldmlzZWQgZnVuZGluZyBmb3JtdWxhcyB0aGF0IHdvdWxkIG1lYW4g
ZmVkZXJhbCBtb25leSBmb3Igc3RhdGVzIGluY2x1ZGluZyBMb3Vpc2lhbmEgYW5kIEFsYXNrYSAm
IzgyMTI7IGhvbWUgdG8gZm91ciBHT1Agc2VuYXRvcnMgd2hvIGFyZSB1bmNvbW1pdHRlZCBvbiB0
aGUgbWVhc3VyZS48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBsZWdpc2xhdGlvbiB3YXMgYWxy
ZWFkeSBoYW5naW5nIGJ5IGEgdGhyZWFkLiBNY0NhaW4mIzgyMTc7cyBhYnNlbmNlIG1lYW50IGl0
IHdvdWxkIGJlY29tZSBpbXBvc3NpYmxlIGZvciB0aGUgbWFqb3JpdHkgbGVhZGVyIHRvIHJvdW5k
IHVwIHRoZSB2b3RlcyBuZWVkZWQgdGhpcyB3ZWVrIHRvIHByb2NlZWQgb24gdGhlIGJpbGwuPC9w
PjxwPkl0IHdhcyB0aGUgc2Vjb25kIHRpbWUgdGhhdCBNY0Nvbm5lbGwgd2FzIGZvcmNlZCB0byBj
YWxsIG9mZiBhIHBsYW5uZWQgdm90ZSwgZXZlbiB3aXRoIGhlYXZ5IGxvYmJ5aW5nIGJ5IFRydW1w
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFscy4gQSB2b3RlIHdhcyBwb3N0cG9uZWQgbGFzdCBtb250
aCBhbHNvIGR1ZSB0byBsaW1pdGVkIHN1cHBvcnQuIERlbW9jcmF0cyBhcmUgdW5hbmltb3VzbHkg
b3Bwb3NlZCB0byB0aGUgYmlsbCwgYXMgYXJlIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBtYWpvciBtZWRp
Y2FsIGdyb3VwcyBhbmQgaW5zdXJlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGlsZSBKb2huIGlzIHJlY292
ZXJpbmcsIHRoZSBTZW5hdGUgd2lsbCBjb250aW51ZSBvdXIgd29yayBvbiBsZWdpc2xhdGl2ZSBp
dGVtcyBhbmQgbm9taW5hdGlvbnMsIGFuZCB3aWxsIGRlZmVyIGNvbnNpZGVyYXRpb24gb2YgdGhl
IEJldHRlciBDYXJlIEFjdCwmIzgyMjE7IE1jQ29ubmVsbCwgUi1LeS4sIHNhaWQgb24gU2F0dXJk
YXkuIEhlIGhhcyBhbHJlYWR5IHNhaWQgdGhlIFNlbmF0ZSB3aWxsIHdvcmsgdGhyb3VnaCB0aGUg
Zmlyc3QgdHdvIHdlZWtzIG9mIHRoZSBBdWd1c3QgcmVjZXNzLCBjaXRpbmcgYSBuZWVkIHRvIGZp
bmlzaCBhIHNsYXRlIG9mIHVuZmluaXNoZWQgYnVzaW5lc3MuPC9wPjxwPk1jQ29ubmVsbCBkaWQg
bm90IGluZGljYXRlIHdoZW4gaGUgd291bGQgYWltIHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgaGVhbHRoIGNh
cmUgYmlsbCwgYnV0IENvcm55biBtYWRlIGNsZWFyIFN1bmRheSB0aGF0IG1vdmluZyBxdWlja2x5
IGlzIGltcG9ydGFudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYmVsaWV2ZSBhcyBzb29uIGFzIHdlIGhhdmUg
YSBmdWxsIGNvbnRpbmdlbnQgb2Ygc2VuYXRvcnMsIHRoYXQgd2UmIzgyMTc7bGwgaGF2ZSB0aGF0
IHZvdGUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Db3JueW4gYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgaWYg
dGhlIFNlbmF0ZSBpcyB1bmFibGUgdG8gYXR0cmFjdCBlbm91Z2ggR09QIHZvdGVzIHRoYXQgaXQg
d2lsbCAmIzgyMjA7a2VlcCB0cnlpbmcmIzgyMjE7IGJ1dCB3aWxsIGV2ZW50dWFsbHkgaGF2ZSB0
byBjb21lIHVwIHdpdGggYSBkaWZmZXJlbnQgcGxhbi4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIHdpbGxp
bmcgdG8gZG8gd2hhdCB3ZSBjYW4gdG8gc2hvcmUgdXAgdGhlIHN5c3RlbSBub3csIHRvIHN0YWJp
bGl6ZSBpdCB0byBtYWtlIGhlYWx0aCBjYXJlIGF2YWlsYWJsZSB0byBwZW9wbGUgbm93LCBidXQg
d2Ugd2FudCByZWZvcm1zIHRvIGdvIGFsb25nIHdpdGggaXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD5UaGUgU2VuYXRlIGJpbGwsIGxpa2UgbGVnaXNsYXRpb24gdGhlIEhvdXNlIHBhc3NlZCBlYXJs
aWVyLCByZXBlYWxzIG1hbmRhdGVzIHJlcXVpcmluZyBpbmRpdmlkdWFscyB0byBjYXJyeSBpbnN1
cmFuY2UgYW5kIGJ1c2luZXNzZXMgdG8gb2ZmZXIgaXQsIGFuZCB1bnJhdmVscyBhbiBleHBhbnNp
b24gb2YgdGhlIE1lZGljYWlkIHByb2dyYW0gZW5hY3RlZCB1bmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNr
IE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGF3LiBBbmFseXNlcyBvZiB0aGUgZWFybGllciB2ZXJzaW9uIG9mIHRo
ZSBTZW5hdGUgYmlsbCBmb3VuZCBpdCB3b3VsZCByZXN1bHQgaW4gbW9yZSB0aGFuIDIwIG1pbGxp
b24gYWRkaXRpb25hbCB1bmluc3VyZWQgQW1lcmljYW5zIG92ZXIgYSBkZWNhZGUgY29tcGFyZWQg
dG8gY3VycmVudCBsYXcuPC9wPjxwPlRoZSBuZXdlc3QgdmVyc2lvbiBhdHRlbXB0cyB0byBhdHRy
YWN0IGNvbnNlcnZhdGl2ZSBzdXBwb3J0IGJ5IGFsbG93aW5nIGluc3VyZXJzIHRvIG9mZmVyIHNr
aW1weSBjb3ZlcmFnZSBwbGFucyBhbG9uZ3NpZGUgbW9yZSByb2J1c3Qgb25lcywgYnV0IGFsc28g
cmVhY2hlcyBvdXQgdG8gbW9kZXJhdGVzIGJ5IGFkZGluZyBiaWxsaW9ucyBpbiBoZWxwIGZvciB0
aGUgb3Bpb2lkIGNyaXNpcyBhbmQgdG8gZGVmcmF5IGhpZ2ggY29zdHMgZm9yIGNvbnN1bWVycy48
L3A+PHA+SW4gUGhvZW5peCwgTWF5byBDbGluaWMgSG9zcGl0YWwgZG9jdG9ycyBzYWlkIE1jQ2Fp
biB1bmRlcndlbnQgYSAmIzgyMjA7bWluaW1hbGx5IGludmFzaXZlJiM4MjIxOyBwcm9jZWR1cmUg
dG8gcmVtb3ZlIHRoZSBuZWFybHkgMi1pbmNoIGNsb3QgYW5kIHRoYXQgdGhlIHN1cmdlcnkgd2Vu
dCAmIzgyMjA7dmVyeSB3ZWxsLCYjODIyMTsgYSBob3NwaXRhbCBzdGF0ZW1lbnQgc2FpZC4gTWND
YWluIHdhcyByZXBvcnRlZCB0byBiZSByZXN0aW5nIGNvbWZvcnRhYmx5IGF0IGhpcyBob21lIGlu
IEFyaXpvbmEuPC9wPjxwPlBhdGhvbG9neSByZXBvcnRzIG9uIHRoZSBjbG90IHdlcmUgZXhwZWN0
ZWQgaW4gdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCBkYXlzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.