All CATEGORIES
☰ Menu

More than 21,000 expected at Trump’s first Easter Egg Roll

By Darlene Superville
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 12:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Children stand up after first lady Melania Trump read a book at the annual White House Easter Egg Roll on the South Lawn of the White House in Washington, Monday, April 17, 2017. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN NEWS

howplay17_05 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
How to volunteer: Theater roles aplenty at Weathervane Playhouse

Have you ever wondered what it would be like to be part of the frenzied excitement backstage before opening night?

smith10cut_01
Former Buchtel High School basketball player gives back
parks17cut_01
Portage Park District to conserve 215-acre property in Kent, Brimfield Township
pot17gfx-1
Akron considers where to allow medical marijuana businesses
Trump: China, U.S. working on ‘North Korea problem’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next