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Mormon church severs some of its ties to the Boy Scouts

By Brady Mccombs
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 08:26 PM
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In this July 22, 2013 photo, an 11-year-old boy looks over a Boy Scout-themed Norman Rockwell exhibition at the Church History Museum in Salt Lake City, Utah. The Mormon church, the largest sponsor of Boy Scouts troops in the United States, announced Thursday it is pulling older teenagers from the organization as the religion takes a step toward developing its own global scouting-like program. (AP Photo/Rick Bowmer)


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