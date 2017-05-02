Mother of 3 killed in mass shooting at San Diego pool party

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U0FOIERJRUdPOiBBIDM1LXllYXItb2xkIG1vdGhlciBvZiB0aHJlZSBjaGlsZHJlbiB3YXMg
dGhlIGxvbmUgcGVyc29uIGtpbGxlZCBieSBhIGRlc3BvbmRlbnQgZ3VubWFuIHdobyBwb2xpY2Ug
c2FpZCBzaG90IHNldmVuIHBlb3BsZSBhdCBhIHBvb2xzaWRlIGJpcnRoZGF5IGJhc2ggaW4gU2Fu
IERpZWdvIGFmdGVyIGEgYnJlYWt1cCB3aXRoIGhpcyBnaXJsZnJpZW5kLjwvcD48cD5BIGNoaWxk
aG9vZCBmcmllbmQgc2FpZCBoZSB3aWxsIG1pc3MgdGhlIGluZmVjdGlvdXMgc21pbGUgb2Ygdmlj
dGltIE1vbmlxdWUgQ2xhcmssIHdobyB3YXMgZGV2b3RlZCB0byBoZXIgZGF1Z2h0ZXJzLCBhZ2Vz
IDIgdG8gMTMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaGUgaGFkIHN1Y2ggYSBncmVhdCBwZXJzb25hbGl0eSwm
IzgyMjE7IHNhaWQgVmluY2VudCBIb3dhcmQsIHdobyBtZXQgQ2xhcmsgaW4gaGlnaCBzY2hvb2wu
ICYjODIyMDtTaGUgd2FzIGFsd2F5cyBzbWlsaW5nLiBTaGUgd2FzIGFsd2F5cyB3aXRoIGhlciBr
aWRzIGFuZCBldmVyeW9uZSBlbHNlJiM4MjE3O3Mga2lkcy4gU2hlIHdhcyBsaWtlIGEgbW90aGVy
IHRvIHRoZW0gYWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2xhcmsgYWxzbyBoZWxwZWQgaG9tZWxlc3MgcGVv
cGxlLCB2b2x1bnRlZXJpbmcgb2Z0ZW4gYXQgZm9vZCBkcml2ZXMuPC9wPjxwPkVudGVydGFpbmVy
IE5pY2sgQ2Fubm9uLCBhIGNoaWxkaG9vZCBmcmllbmQgb2YgQ2xhcmssIHR3ZWV0ZWQsICYjODIy
MDtteSBoZWFydCBodXJ0cyB3aXRoIGdyZWF0IHNhZG5lc3MuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BdXRob3Jp
dGllcyBzYXkgQ2xhcmsgd2FzIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBTdW5kYXkgYnkgNDkteWVhci1vbGQg
UGV0ZXIgU2VsaXMsIHdobyB3YXMgYW5ncnkgb3ZlciB0aGUgcmVjZW50IGJyZWFrdXAgYW5kIGNh
bGxlZCBoaXMgZXgtZ2lybGZyaWVuZCBkdXJpbmcgdGhlIGF0dGFjayBzbyBzaGUgY291bGQgaGVh
ciBoaW0gc2hvb3Rpbmcgc3RyYW5nZXJzLjwvcD48cD5PZmZpY2VycyBraWxsZWQgU2VsaXMgaW4g
YSBzaG9vdG91dCBhdCB0aGUgdXBzY2FsZSBhcGFydG1lbnQgY29tcGxleCB0aGF0IG93bmVycyBk
ZXNjcmliZSBhcyBhIE1lZGl0ZXJyYW5lYW4gdmlsbGFnZSB3aXRoIHBsYXlncm91bmRzLCBwb29s
cywgZGVsaSBhbmQgb3RoZXIgZmFjaWxpdGllcy4gVGhlIHNpeCBvdGhlciB2aWN0aW1zIHdlcmUg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gc3Vydml2ZTwvcD48cD5DbGFyayYjODIxNztzIGZhbWlseSBjb3VsZCBub3Qg
YmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudC4gSGVyIG1vdGhlciwgTWljaGVsbGUgRnVnZXQsIHdyb3Rl
IG9uIHRoZSAgR29GdW5kTWUgd2Vic2l0ZSB0aGF0IGhlciBkYXVnaHRlciB3YXMgYmVhdXRpZnVs
LCBmdW5ueSBhbmQgZmVpc3R5LjwvcD48cD5Ib3dhcmQgc2FpZCBoZSYjODIxNztsbCBtaXNzIENs
YXJrJiM4MjE3O3MgZnJpZW5kc2hpcCBtb3N0ICYjODIyMDthbmQgYmVpbmcgYWJsZSB0byBnZXQg
dGhhdCBwYXQgb24gdGhlIGJhY2sgd2hlbiB5b3UgbmVlZCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBw
b29sIHBhcnR5IHRvIGNlbGVicmF0ZSB0aGUgaG9zdCYjODIxNztzIDUwdGggYmlydGhkYXkgd2Fz
IGluIGZ1bGwgc3dpbmcgd2hlbiBTZWxpcywgcmVjbGluaW5nIGluIGEgbG91bmdlIGNoYWlyIHdp
dGggYSBibGFuayBleHByZXNzaW9uLCBwdWxsZWQgYSBndW4gZnJvbSBoaXMgd2Fpc3RiYW5kIGFu
ZCBiZWdhbiBzaG9vdGluZy4gQm9kaWVzIGZlbGwgb24gdGhlIHBvb2wgZGVjayBhbmQgcGVvcGxl
IHJhbiBmb3IgdGhlaXIgbGl2ZXMuPC9wPjxwPlNlbGlzIHdhcyB3aGl0ZSBhbmQgYWxsIGJ1dCBv
bmUgb2YgdGhlIHZpY3RpbXMgd2VyZSBibGFjayBvciBMYXRpbm8uIFBvbGljZSBDaGllZiBTaGVs
bGV5IFppbW1lcm1hbiBzYWlkIHRoZXJlIHdhcyAmIzgyMjA7emVybyBpbmRpY2F0aW9uJiM4MjIx
OyByYWNlIHdhcyBhIG1vdGl2ZSBmb3IgdGhlIHNob290aW5nLjwvcD48cD5JbnN0ZWFkLCBpdCBz
ZWVtZWQgdG8gYmUgZHJpdmVuIGJ5IHRoZSBzcGxpdC11cCB3aXRoIHRoZSB3b21hbiB3aG8gU2Vs
aXMgY2FsbGVkIGFmdGVyIGhlIHNob3QgaGlzIGZpcnN0IHR3byB2aWN0aW1zLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQgaXMgYXBwYXJlbnQgdGhhdCBTZWxpcyB3YW50ZWQgaGlzIGV4LWdpcmxmcmllbmQgdG8g
bGlzdGVuIGluIGFzIGhlIGNhcnJpZWQgb3V0IGhpcyByYW1wYWdlLCYjODIyMTsgWmltbWVybWFu
IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVzZSB2aWN0aW1zIHdlcmUganVzdCBpbiBoaXMgdmljaW5pdHkgd2hl
biBoZSBjb21taXR0ZWQgdGhpcyB0ZXJyaWJsZSB0cmFnZWR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHNo
b290aW5nIGJlZ2FuIGFmdGVyIHRoZSBwYXJ0eSYjODIxNztzIGhvc3QgYXBwcm9hY2hlZCBTZWxp
cywgd2hvIHN0b29kIG91dCBmcm9tIHRoZSBjcm93ZCBvZiBhYm91dCAzNSBwZW9wbGUgYXMgaGUg
c2F0IGFsb25lIGJ5IHRoZSBwb29sIGdhdGUgd2VhcmluZyBhIGhlYXZ5IGJsYWNrIGphY2tldCBv
biBhIGhvdCBkYXksIHNhaWQgRGVtZXRyaXVzIEdyaWZmaW4sIGEgZ3Vlc3QgYXQgdGhlIHBhcnR5
LjwvcD48cD5HcmlmZmluIGFzc3VtZWQgdGhlIHBhcnR5JiM4MjE3O3MgaG9zdCwgd2hvIHdhcyBh
bHdheXMgd2VsY29taW5nLCBpbnZpdGVkIHRoZSBtYW4gdG8gam9pbiB0aGUgZnVuLiBJbnN0ZWFk
LCBTZWxpcyBzaG90IHRoZSBob3N0IHR3aWNlIGluIHRoZSB0b3JzbyBhbmQgdGhlbiBvcGVuZWQg
ZmlyZSBvbiB0aGUgcGFydHksIEdyaWZmaW4gc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyB2ZXJ5
IGVlcmllLCB0byBzYXkgdGhlIGxlYXN0LCYjODIyMTsgR3JpZmZpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUg
ZGlkbiYjODIxNzt0IHN0YW5kIHVwLiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2F5IGFueXRoaW5nLiBIZSBq
dXN0IG9wZW5lZCBmaXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VsaXMsIGEgZmF0aGVyIHdobyB3b3JrZWQg
YXMgYSBtZWNoYW5pYyBhdCBhIEZvcmQgZGVhbGVyc2hpcCwgbGVmdCBubyBoaW50IHRoYXQgaGUg
d2FzIHBsYW5uaW5nIGFuIGF0dGFjaywgcG9saWNlIHNhaWQuPC9wPjxwPkhlIGZpbGVkIGZvciBm
ZWRlcmFsIGJhbmtydXB0Y3kgcHJvdGVjdGlvbiBpbiBPY3RvYmVyIDIwMTUsIGxpc3RpbmcgJDE0
LDAwMCBpbiBhc3NldHMgYW5kICQxMDgsMDAwIGluIGxpYWJpbGl0aWVzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8g
Y291cnQgcmVjb3Jkcy48L3A+PHA+RWZmb3J0cyB0byByZWFjaCBoaXMgZmFtaWx5IGFuZCBleC1n
aXJsZnJpZW5kIHdlcmUgdW5zdWNjZXNzZnVsLjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8
L3A+PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyByZXBvcnRlcnMgRWxsaW90IFNwYWdhdCBpbiBTYW4gRGll
Z28gYW5kIENocmlzdG9waGVyIFdlYmVyLCBNaWNoYWVsIEJhbHNhbW8gYW5kIEJyaWFuIE1lbGxl
eSBpbiBMb3MgQW5nZWxlcyBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.