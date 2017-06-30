Mother of teen killed by train: ’It was nobody’s fault’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xJRlRPTiwgVmEuOiBSZXloYW4gU2Fmb2dsdSBvZiBCdXJrZSwgVmlyZ2luaWEsIGRpZWQg
V2VkbmVzZGF5IGFmdGVyIGJlaW5nIGhpdCBieSB0aGUgdHJhaW4gd2hpbGUgaGlraW5nIHdpdGgg
aGVyIDIxLXllYXItb2xkIGJyb3RoZXIgYW5kIDEzLXllYXItb2xkIGNvdXNpbi48L3A+PHA+VGhl
IHlvdW5nIHRlZW5zIHdlcmUgd2Fsa2luZyBvbiBhIGJyaWRnZSB3aGVuIHRoZSB0cmFpbiBhcHBy
b2FjaGVkLCBwb2xpY2Ugc2FpZC4gVGhlIGJveSB3YXMgYWJsZSB0byBqdW1wIG91dCBvZiB0aGUg
d2F5LCBidXQgdGhlIGdpcmwgd2FzIHN0cnVjaywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhl
IHRlZW4mIzgyMTc7cyBtb3RoZXIsIHNhaWQgc2hlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qgd2FudCBoZXIgc29u
LCB0aGUgZ2lybCYjODIxNztzIGNvdXNpbiBvciB0aGUgY29uZHVjdG9yIHRvIGJsYW1lIHRoZW1z
ZWx2ZXMgZm9yIHdoYXQgaGFwcGVuZWQsIFdUT1AgcmVwb3J0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3
YXMgbm9ib2R5JiM4MjE3O3MgZmF1bHQsJiM4MjIxOyBFbWVsIFNhZm9nbHUgc2FpZCwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFBvc3QgLiAmIzgyMjA7SXQgd2FzIGp1c3QgaGVyIGRlc3Rp
bnkgLi4uIEkgdGhpbmsgdGhpcyB3YXMgaGVyIGRheSB0byBnby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNhZm9n
bHUgc2F5cyB0aGUgZ2lybCYjODIxNztzIGJyb3RoZXIgd3JhcHBlZCBoaXMgc2lzdGVyJiM4MjE3
O3MgaGVhZCBpbiBoaXMgVC1zaGlydCBhbmQgdHJpZWQgY2FycnlpbmcgaGVyIHRvIGEgY2FyIGJl
Zm9yZSBjYWxsaW5nIGhpcyBtb3RoZXIuPC9wPjxwPlJleWhhbiwgYSBzZXZlbnRoLWdyYWRlciwg
d2FzIGFuIGhvbm9ycyBzdHVkZW50IHdobyBwbGF5ZWQgc2V2ZXJhbCBzcG9ydHMuIFNoZSBhbHNv
IHdhcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgY2hlZXIgc3F1YWQgYW5kIGEgY2hvaXIgYW5kIHRhdWdodCBo
ZXJzZWxmIGhvdyB0byBwbGF5IHRoZSB1a3VsZWxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIGFsbW9z
dCBsaWtlIHNoZSBrbmV3IGhlciB0aW1lIGhlcmUgb24gZWFydGggd2FzIHNob3J0LCYjODIyMTsg
aGVyIG1vdGhlciBzYWlkLjwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQgdGhlIFZpcmdpbmlhIFJh
aWx3YXkgRXhwcmVzcyB0cmFpbiBoaXQgdGhlIGdpcmwuIFRoZXJlIHdlcmUgbm8gcmVwb3J0cyBv
ZiBpbmp1cmllcyBhbW9uZyBwYXNzZW5nZXJzIG9yIHRoZSB0cmFpbiYjODIxNztzIGNyZXcuPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5UaGlzIHN0b3J5IGhhcyBiZWVuIGNvcnJl
Y3RlZCB0byByZWZsZWN0IHRoYXQgdGhlIGdpcmwmIzgyMTc7cyBicm90aGVyIHdhcyBub3Qgb24g
dGhlIGJyaWRnZSB3aGVuIHRoZSB0cmFpbiBhcHByb2FjaGVkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.