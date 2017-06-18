Mother: Son tried to save Navy shipmates after collision; Elyria man among dead

PHA+WU9LT1NVS0EsIEphcGFuOiBUaGUgbW90aGVyIG9mIGEgVS5TLiBOYXZ5IHNhaWxvciBzYWlk
IGhlciBzb24ga2VwdCBkaXZpbmcgdG8gdHJ5IHRvIHNhdmUgaGlzIHNoaXBtYXRlcyBhZnRlciBh
IGNvbGxpc2lvbiBhdCBzZWEgdW50aWwgdGhlaXIgZmxvb2RlZCBzbGVlcGluZyBiZXJ0aCBiZWdh
biBydW5uaW5nIG91dCBvZiBhaXIgcG9ja2V0cywgd2hpbGUgb3RoZXIgc3Vydml2b3JzICYjODIx
MjsgYmVsaWV2aW5nIHRoZWlyIHNoaXAgd2FzIHVuZGVyIGF0dGFjayAmIzgyMTI7IGh1cnJpZWQg
dG8gbWFuIHRoZSBndW5zLjwvcD48cD5NaWEgU3lrZXMgb2YgUmFsZWlnaCwgTi5DLiwgdG9sZCB0
aGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBvbiBTdW5kYXkgdGhhdCBoZXIgMTkteWVhci1vbGQgc29uLCBC
cmF5ZGVuIEhhcmRlbiwgd2FzIGtub2NrZWQgb3V0IG9mIGhpcyBidW5rIGJ5IHRoZSBpbXBhY3Qg
YW5kIHdhdGVyIGltbWVkaWF0ZWx5IGJlZ2FuIGZpbGxpbmcgdGhlIGJlcnRoIGFmdGVyIHRoZWly
IGRlc3Ryb3llciwgdGhlIFVTUyBGaXR6Z2VyYWxkLCBjb2xsaWRlZCB3aXRoIGEgUGhpbGlwcGlu
ZS1mbGFnZ2VkIGNvbnRhaW5lciBzaGlwIGZvdXIgdGltZXMgaXRzIHNpemUgb2ZmIHRoZSBKYXBh
bmVzZSBjb2FzdC48L3A+PHA+VGhlIHNoaXBzIGNvbGxpZGVkIGFib3V0IDI6MjAgYS5tLiBTYXR1
cmRheSwgd2hlbiB0aGUgTmF2eSBzYWlkIG1vc3Qgb2YgdGhlIDMwMCBzYWlsb3JzIG9uIGJvYXJk
IHdvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBzbGVlcGluZy4gQXV0aG9yaXRpZXMgaGF2ZSBkZWNsaW5lZCB0byBz
cGVjdWxhdGUgb24gYSBjYXVzZSB3aGlsZSB0aGUgY3Jhc2ggcmVtYWlucyB1bmRlciBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uLjwvcD48cD5TeWtlcyBzYXlzIGhlciBzb24gdG9sZCBoZXIgdGhhdCBmb3VyIG1lbiBp
biBoaXMgYmVydGggaW5jbHVkaW5nIHRob3NlIHNsZWVwaW5nIG9uIGJ1bmtzIGFib3ZlIGFuZCBi
ZWxvdyBoaW0gZGllZCwgd2hpbGUgdGhyZWUgZGllZCBpbiB0aGUgYmVydGggYWJvdmUgaGlzLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBkaWQgd2hhdCB0aGV5IHdlcmUgdHJhaW5lZCB0byBkbywmIzgyMjE7
IHNhaWQgU3lrZXMsIHdobyBzYWlkIHNoZSBob3BlcyBoZXIgc29uLCBmcm9tIEhlcnJpbiwgSWxs
LiwgY2FuIGNvbWUgaG9tZSB0byBiZSB3aXRoIGZhbWlseSBhcyBoZSB3b3JrcyB0aHJvdWdoIHdo
YXQgaGFwcGVuZWQuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0byByZWFsaXplIG1vc3Qgb2YgdGhlbSBhcmUg
MTgtLCAxOS0gYW5kIDIwLXllYXItb2xkcyBsaXZpbmcgd2l0aCBndWlsdC4gQnV0IEkgdG9sZCBo
aW0sICYjODIxNjtUaGVyZSYjODIxNztzIGEgcmVhc29uIHlvdSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBoZXJl
IGFuZCBtYWtlIHRoYXQgY291bnQuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uIE1vbmRh
eSBtb3JuaW5nIGluIEphcGFuLCB0aGUgTmF2eSYjODIxNztzIDd0aCBGbGVldCBpZGVudGlmaWVk
IHRoZSBzZXZlbiBzYWlsb3JzIHdobyBkaWVkLiBOYXZ5IGRpdmVycyBoYWQgcmVjb3ZlcmVkIHRo
ZSBib2RpZXMgYWZ0ZXIgdGhlIHNldmVyZWx5IGRhbWFnZWQgRml0emdlcmFsZCByZXR1cm5lZCB0
byB0aGUgZmxlZXQmIzgyMTc7cyBob21lIGluIFlva29zdWthLCBKYXBhbiwgb24gU2F0dXJkYXkg
d2l0aCBhc3Npc3RhbmNlIGZyb20gdHVnIGJvYXRzLjwvcD48cD5UaGUgdmljdGltcyB3ZXJlIEd1
bm5lciYjODIxNztzIE1hdGUgU2VhbWFuIERha290YSBLeWxlIFJpZ3NieSwgMTksIGZyb20gUGFs
bXlyYSwgVmEuOyBZZW9tYW4gM3JkIENsYXNzIFNoaW5nbyBBbGV4YW5kZXIgRG91Z2xhc3MsIDI1
LCBmcm9tIFNhbiBEaWVnbzsgU29uYXIgVGVjaG5pY2lhbiAzcmQgQ2xhc3MgTmdvYyBUIFRydW9u
ZyBIdXluaCwgMjUsIGZyb20gT2FrdmlsbGUsIENvbm4uOyBHdW5uZXImIzgyMTc7cyBNYXRlIDJu
ZCBDbGFzcyBOb2UgSGVybmFuZGV6LCAyNiwgZnJvbSBXZXNsYWNvLCBUZXhhczsgRmlyZSBDb250
cm9sbWFuIDJuZCBDbGFzcyBDYXJsb3N2aWN0b3IgR2Fuem9uIFNpYmF5YW4sIDIzLCBmcm9tIENo
dWxhIFZpc3RhLCBDYWxpZi47IFBlcnNvbm5lbCBTcGVjaWFsaXN0IDFzdCBDbGFzcyBYYXZpZXIg
QWxlYyBNYXJ0aW4sIDI0LCBmcm9tIEhhbGV0aG9ycGUsIE1kLjsgYW5kIEZpcmUgQ29udHJvbG1h
biAxc3QgQ2xhc3MgR2FyeSBMZW8gUmVobSBKci4sIDM3LCBmcm9tIEVseXJpYS48L3A+PHA+SW4g
YSBzdGF0ZW1lbnQsIGFjdGluZyBOYXZ5IFNlY3JldGFyeSBTZWFuIFN0YWNrbGV5IHNhaWQsICYj
ODIyMDtXZSBhcmUgYWxsIGRlZXBseSBzYWRkZW5lZCBieSB0aGUgdHJhZ2ljIGxvc3Mgb2Ygb3Vy
IGZlbGxvdyBzaGlwbWF0ZXMuICYjODIzMDsgQXMgZGV0YWlscyBlbWVyZ2UsIHdlIGNhbiBhbGwg
YmUgcHJvdWQgb2YgdGhlIGhlcm9pYyBlZmZvcnQgYnkgdGhlIGNyZXcgdG8gdGVuZCB0byB0aGUg
bmVlZHMgb2YgdGhvc2UgaW5qdXJlZCBhbmQgc2F2ZSB0aGUgc2hpcCBmcm9tIGZ1cnRoZXIgZGFt
YWdlIHdoaWxlIHJldHVybmluZyBzYWZlbHkgdG8gcG9ydC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHRoYW5r
ZWQgJiM4MjIwO291ciBKYXBhbmVzZSBhbGxpZXMmIzgyMjE7IGZvciB0aGVpciBzd2lmdCBhc3Np
c3RhbmNlLCBhbmQgc2FpZCB0aGUgTmF2eSB3aWxsIGZ1bGx5IGludmVzdGlnYXRlIHRoZSBjYXVz
ZS48L3A+PHA+VmljZSBBZG0uIEpvc2VwaCBBdWNvaW4sIHRoZSBjb21tYW5kZXIgb2YgdGhlIDd0
aCBGbGVldCwgZGVzY3JpYmVkIGEgaGFycm93aW5nIHNjZW5lIGFzIG90aGVyIHNhaWxvcnMgZm91
Z2h0IHRvIGtlZXAgdGhlIHNoaXAgZnJvbSBzaW5raW5nLiBNb3N0IG9mIHRoZSBkYW1hZ2UgaXMg
YmVsb3cgdGhlIHdhdGVybGluZSwgaW5jbHVkaW5nIGEgbGFyZ2UgZ2FzaCBuZWFyIHRoZSBrZWVs
LCBBdWNvaW4gc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB3YXRlciBmbG93IHdhcyB0cmVtZW5kb3Vz
LCBhbmQgc28gdGhlcmUgd2FzbiYjODIxNzt0IGEgbG90IG9mIHRpbWUgaW4gdGhvc2Ugc3BhY2Vz
IHRoYXQgd2VyZSBvcGVuIHRvIHRoZSBzZWEuIEFuZCBhcyB5b3UgY2FuIHNlZSBub3csIHRoZSBz
aGlwIGlzIHN0aWxsIGxpc3RpbmcsIHNvIHRoZXkgaGFkIHRvIGZpZ2h0IHRoZSBzaGlwIHRvIGtl
ZXAgaXQgYWJvdmUgdGhlIHN1cmZhY2UuIEl0IHdhcyB0cmF1bWF0aWMsJiM4MjIxOyBBdWNvaW4g
c2FpZCBhdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBhdCB0aGUgWW9rb3N1a2EgYmFzZSBvbiBTdW5kYXku
PC9wPjxwPkhlIHNhaWQgb25lIG1hY2hpbmVyeSByb29tIGFuZCB0d28gYmVydGhpbmcgYXJlYXMg
Zm9yIDExNiBjcmV3IG1lbWJlcnMgd2VyZSBzZXZlcmVseSBkYW1hZ2VkIGZyb20gdGhlIGltcGFj
dCB0byB0aGUgc2hpcCYjODIxNztzIHNpZGUuIE5hdnkgc3Bva2VzbWFuIEx0LiBQYXVsIE5ld2Vs
bCBzYWlkIHRoZSB2aWN0aW1zIG1heSBoYXZlIGJlZW4ga2lsbGVkIGJ5IHRoZSBpbXBhY3Qgb2Yg
dGhlIGNvbGxpc2lvbiBvciBkcm93bmVkIGluIHRoZSBmbG9vZGluZy48L3A+PHA+VGhlIEZpdHpn
ZXJhbGQmIzgyMTc7cyBjYXB0YWluLCBDbWRyLiBCcnljZSBCZW5zb24sIHN1ZmZlcmVkIGEgaGVh
ZCBpbmp1cnkgaW4gdGhlIGNvbGxpc2lvbiBhbmQgd2FzIGFpcmxpZnRlZCB0byB0aGUgVS5TLiBO
YXZhbCBIb3NwaXRhbCBpbiBZb2tvc3VrYS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.