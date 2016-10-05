Motorcyclist killed, hits street sweeper obscured by dust

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1JBTkJFUlJZLCBQYS46IFN0YXRlIHBvbGljZSBzYXkgYSBQZW5uc3lsdmFuaWEgbW90b3Jj
eWNsaXN0IGhhcyBiZWVuIGtpbGxlZCBieSBzbWFzaGluZyBpbnRvIHRoZSBiYWNrIG9mIGEgc3Ry
ZWV0IHN3ZWVwZXIgd2hpY2ggaGUgYXBwYXJlbnRseSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2VlIGJlY2F1c2Ug
b2YgdGhlIGR1c3QgY2xvdWQgaXQgZ2VuZXJhdGVkLjwvcD48cD5Ucm9vcGVycyBmcm9tIHRoZSBG
cmFua2xpbiBiYXJyYWNrcyBzYXkgdGhleSYjODIxNztyZSBzdGlsbCBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIFR1
ZXNkYXkgYWZ0ZXJub29uJiM4MjE3O3MgY3Jhc2ggaW4gQ3JhbmJlcnJ5IFRvd25zaGlwLCBWZW5h
bmdvIENvdW50eSwgYWJvdXQgNzAgbWlsZXMgbm9ydGggb2YgUGl0dHNidXJnaC48L3A+PHA+UG9s
aWNlIHNheSA1NS15ZWFyLW9sZCBXaWxsaWFtIE1vb24gSnIuLCBvZiBPaWwgQ2l0eSwgd2FzIHJp
ZGluZyBoaXMgbW90b3JjeWNsZSB3aGVuIGhlIGNhbWUgdXAgYmVoaW5kIHRoZSBzdHJlZXQgc3dl
ZXBlciwgd2hpY2ggaGFkIGEgcm90YXRpbmcgYnJvb20gdGhhdCB3YXMgY2xlYW5pbmcgdGhlIHNp
ZGUgb2YgdGhlIHJvYWQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgTW9vbiB3YXMgdGhyb3duIGZyb20gdGhl
IG1vdG9yY3ljbGUgd2hlbiBoZSByZWFyLWVuZGVkIHRoZSBzdHJlZXQgc3dlZXBlciwgYW5kIHdh
cyB0aHJvd24gaW50byB0aGUgbWFjaGluZS4gTW9vbiB3YXMgdGFrZW4gdG8gYSBob3NwaXRhbCB3
aGVyZSBoZSBkaWVkIGEgc2hvcnQgdGltZSBsYXRlci48L3A+PHA+UG9saWNlIGhhdmVuJiM4MjE3
O3Qgc2FpZCB3aG8gb3ducyB0aGUgc3RyZWV0IHN3ZWVwZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.