MSNBC’s Joe Scarborough says he’s leaving GOP

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IE1TTkJDIGhvc3QgYW5kIGZvcm1lciBSZXB1YmxpY2FuIENvbmdyZXNzbWFu
IEpvZSBTY2FyYm9yb3VnaCBzYXlzIGhlJiM4MjE3O3MgbGVhdmluZyB0aGUgR09QLjwvcD48cD5U
aGUgJiM4MjIwO01vcm5pbmcgSm9lJiM4MjIxOyBjby1ob3N0IGhhcyBiZWNvbWUgYSBzaGFycCBj
cml0aWMgb2YgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcC48L3A+PHA+U2NhcmJvcm91Z2ggc2FpZCBU
dWVzZGF5IGR1cmluZyBhbiBpbnRlcnZpZXcgd2l0aCBDQlMgJiM4MjIwO0xhdGUgU2hvdyYjODIy
MTsgaG9zdCBTdGVwaGVuIENvbGJlcnQgdGhhdCAmIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmVj
b21lIGFuIGluZGVwZW5kZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgYXBwZWFyZWQgYXMgYSBndWVzdCB3
aXRoIGhpcyBjby1ob3N0IGFuZCBmaWFuY2UsIE1pa2EgQnJ6ZXppbnNraSwgd2hvIHJlY2VudGx5
IHdhcyBhdHRhY2tlZCBpbiBzaGFycGx5IHBlcnNvbmFsIHRlcm1zIGJ5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQu
PC9wPjxwPlNjYXJib3JvdWdoIHNheXMgaXQmIzgyMTc7cyBpbmV4cGxpY2FibGUgd2h5IHNvIG1h
bnkgUmVwdWJsaWNhbnMgbG9vayB0aGUgb3RoZXIgd2F5IHdoZW4gVHJ1bXAgc2F5cyBvciBkb2Vz
IHNvbWV0aGluZyB0aGF0IGJldHJheXMgdGhlIHBhcnR5JiM4MjE3O3MgY29yZSB2YWx1ZXMuPC9w
PjxwPkhlIHRvbGQgQ29sYmVydCB0aGF0ICYjODIyMDtJIGFtIGEgUmVwdWJsaWNhbiBidXQgSSYj
ODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSBhIFJlcHVibGljYW4gYW55bW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlNjYXJib3JvdWdoIHdhcyBlbGVjdGVkIHRvIGZvdXIgdGVybXMgaW4gQ29uZ3Jlc3MgZnJvbSBG
bG9yaWRhIHN0YXJ0aW5nIGluIDE5OTQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.