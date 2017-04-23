N. Korea detains U.S. citizen, the third American being held there

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UFlPTkdZQU5HLCBOb3J0aCBLb3JlYTogTm9ydGggS29yZWEgaGFzIGRldGFpbmVkIGEgVS5T
LiBjaXRpemVuLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBTdW5kYXksIGJyaW5naW5nIHRvIHRocmVlIHRoZSBu
dW1iZXIgb2YgQW1lcmljYW5zIG5vdyBiZWluZyBoZWxkIHRoZXJlLjwvcD48cD5Ub255IEtpbSwg
d2hvIGFsc28gZ29lcyBieSBoaXMgS29yZWFuIG5hbWUgS2ltIFNhbmctZHVrLCB3YXMgZGV0YWlu
ZWQgb24gU2F0dXJkYXksIGFjY29yZGluZyB0byBQYXJrIENoYW4tbW8sIHRoZSBjaGFuY2VsbG9y
IG9mIHRoZSBQeW9uZ3lhbmcgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBTY2llbmNlIGFuZCBUZWNobm9sb2d5Ljwv
cD48cD5QYXJrIHNhaWQgS2ltLCB3aG8gaXMgNTgsIHRhdWdodCBhY2NvdW50aW5nIGF0IHRoZSB1
bml2ZXJzaXR5IGZvciBhYm91dCBhIG1vbnRoLiBIZSBzYWlkIEtpbSB3YXMgZGV0YWluZWQgYnkg
b2ZmaWNpYWxzIGFzIGhlIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gbGVhdmUgdGhlIGNvdW50cnkgZnJvbSBQeW9u
Z3lhbmcmIzgyMTc7cyBpbnRlcm5hdGlvbmFsIGFpcnBvcnQuIEEgdW5pdmVyc2l0eSBzcG9rZXNt
YW4gc2FpZCBoZSB3YXMgdHJ5aW5nIHRvIGxlYXZlIHdpdGggaGlzIHdpZmUgb24gYSBmbGlnaHQg
dG8gQ2hpbmEuPC9wPjxwPlRoZSBTd2VkaXNoIEVtYmFzc3kgaW4gUHlvbmd5YW5nIHNhaWQgaXQg
d2FzIGF3YXJlIG9mIGEgS29yZWFuLUFtZXJpY2FuIGNpdGl6ZW4gYmVpbmcgZGV0YWluZWQgcmVj
ZW50bHksIGJ1dCBjb3VsZCBub3QgY29tbWVudCBmdXJ0aGVyLiBUaGUgZW1iYXNzeSBsb29rcyBh
ZnRlciBjb25zdWxhciBhZmZhaXJzIGZvciB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpbiBOb3J0aCBLb3Jl
YSBiZWNhdXNlIHRoZSB0d28gY291bnRyaWVzIGRvIG5vdCBoYXZlIGRpcGxvbWF0aWMgcmVsYXRp
b25zLjwvcD48cD5UaGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkIGl0IHdhcyBhd2FyZSBvZiB0aGUg
cmVwb3J0IGFib3V0IGEgVS5TLiBjaXRpemVuIGJlaW5nIGRldGFpbmVkLCBidXQgZGVjbGluZWQg
ZnVydGhlciBjb21tZW50ICYjODIyMDtkdWUgdG8gcHJpdmFjeSBjb25zaWRlcmF0aW9ucy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlBhcmsgc2FpZCBLaW0gaGFkIHRhdWdodCBhdCB0aGUgWWFuYmlhbiBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIFNjaWVuY2UgYW5kIFRlY2hub2xvZ3kgaW4gQ2hpbmEgYmVmb3JlIGNvbWluZyB0byBQ
eW9uZ3lhbmcuIEhlIHNhaWQgaGUgd2FzIGluZm9ybWVkIHRoYXQgdGhlIGRldGVudGlvbiBoYWQg
JiM4MjIwO25vdGhpbmcgdG8gZG8mIzgyMjE7IHdpdGggS2ltJiM4MjE3O3Mgd29yayBhdCB0aGUg
dW5pdmVyc2l0eSBidXQgZGlkIG5vdCBrbm93IGZ1cnRoZXIgZGV0YWlscy48L3A+PHA+QXMgb2Yg
U3VuZGF5IG5pZ2h0LCBOb3J0aCBLb3JlYSYjODIxNztzIG9mZmljaWFsIG1lZGlhIGhhZCBub3Qg
cmVwb3J0ZWQgb24gdGhlIGRldGVudGlvbi48L3A+PHA+VGhlIFB5b25neWFuZyBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIFNjaWVuY2UgYW5kIFRlY2hub2xvZ3kgaXMgdGhlIG9ubHkgcHJpdmF0ZWx5IGZ1bmRlZCB1
bml2ZXJzaXR5IGluIE5vcnRoIEtvcmVhLiBJdCBoZWxkIGl0cyBmaXJzdCBjbGFzc2VzIGluIDIw
MTAuIEl0IGlzIHVuaXF1ZSBpbiB0aGUgTm9ydGggZm9yIGl0cyBsYXJnZSBudW1iZXIgb2YgZm9y
ZWlnbiBzdGFmZi48L3A+PHA+Q29saW4gTWNDdWxsb2NoLCB0aGUgZGlyZWN0b3Igb2YgZXh0ZXJu
YWwgYWZmYWlycywgc2FpZCB0aGUgdW5pdmVyc2l0eSB3YXMgbm90IHVuZGVyIGludmVzdGlnYXRp
b24gYW5kIHdhcyBjb250aW51aW5nIGl0cyBub3JtYWwgb3BlcmF0aW9ucy4gSGUgc2FpZCBoZSBj
b3VsZCBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkgY29uZmlybSBLaW0mIzgyMTc7cyBob21ldG93bi48L3A+PHA+
VGhvdWdoIG5vIGRldGFpbHMgb24gd2h5IEtpbSB3YXMgZGV0YWluZWQgaGF2ZSBiZWVuIHJlbGVh
c2VkLCB0aGUgZGV0ZW50aW9uIGNvbWVzIGF0IGEgdGltZSBvZiB1bnVzdWFsbHkgaGVpZ2h0ZW5l
ZCB0ZW5zaW9ucyBiZXR3ZWVuIHRoZSBVLlMuIGFuZCBOb3J0aCBLb3JlYS4gQm90aCBjb3VudHJp
ZXMgaGF2ZSByZWNlbnRseSBiZWVuIHRyYWRpbmcgdGhyZWF0cyBvZiB3YXIgYW5kIGhhdmluZyBh
bm90aGVyIEFtZXJpY2FuIGluIGphaWwgd2lsbCBsaWtlbHkgdXAgdGhlIGFudGUgZXZlbiBmdXJ0
aGVyLjwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIE90dG8gV2FybWJpZXIsIHRoZW4gYSAyMS15ZWFyLW9sZCBV
bml2ZXJzaXR5IG9mIFZpcmdpbmlhIHN0dWRlbnQgZnJvbSBzdWJ1cmJhbiBDaW5jaW5uYXRpLCB3
YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIDE1IHllYXJzIG9mIGhhcmQgbGFib3IgaW4gcHJpc29uIGFmdGVyIGhl
IGNvbmZlc3NlZCB0byB0cnlpbmcgdG8gc3RlYWwgYSBwcm9wYWdhbmRhIGJhbm5lci48L3A+PHA+
S2ltIERvbmcgQ2h1bCwgd2hvIHdhcyBib3JuIGluIFNvdXRoIEtvcmVhIGJ1dCBpcyBhbHNvIGJl
bGlldmVkIHRvIGhhdmUgVS5TLiBjaXRpemVuc2hpcCwgaXMgc2VydmluZyBhIHNlbnRlbmNlIG9m
IDEwIHllYXJzIGZvciBlc3Bpb25hZ2UuPC9wPjxwPkFub3RoZXIgZm9yZWlnbmVyLCBhIENhbmFk
aWFuIHBhc3RvciwgaXMgYWxzbyBiZWluZyBkZXRhaW5lZCBpbiBOb3J0aCBLb3JlYS4gSHllb24g
U29vIExpbSwgYSBTb3V0aCBLb3JlYW4tYm9ybiBDYW5hZGlhbiBjaXRpemVuIGluIGhpcyA2MHMs
IHdhcyBjb252aWN0ZWQgYW5kIHNlbnRlbmNlZCB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbiBpbiAyMDE1IG9u
IGNoYXJnZXMgb2YgdHJ5aW5nIHRvIHVzZSByZWxpZ2lvbiB0byBkZXN0cm95IHRoZSBOb3J0aCBL
b3JlYW4gc3lzdGVtIGFuZCBoZWxwaW5nIFUuUy4gYW5kIFNvdXRoIEtvcmVhbiBhdXRob3JpdGll
cyBsdXJlIGFuZCBhYmR1Y3QgTm9ydGggS29yZWFuIGNpdGl6ZW5zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.