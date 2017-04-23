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N. Korea detains U.S. citizen, the third American being held there

By Eric Talmadge
Associated Press

Published: April 23, 2017 - 07:19 PM
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In this combination of file photos, U.S. citizens Otto Warmbier on March 16, 2016 (left) and Kim Dong Chul on April 29, 2016; are escorted at court in Pyongyang, North Korea. North Korea has detained U.S. citizen, Tony Kim, who also goes by his Korean name Kim Sang-duk, officials said Sunday bringing to three the number of Americans now being held there. (AP Photo)


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