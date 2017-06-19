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NASA Kepler telescope finds 10 more planets that could have life

By Seth Borenstein
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 04:19 PM | Updated: June 19, 2017 - 04:20 PM
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This artist rendering provided by NASA/JPL-Caltech/T. Pyle, taken in 2015, depicts one possible appearance of the planet Kepler-452b, the first near-Earth-size world to be found in the habitable zone of a star that is similar to our sun. NASA says its planet-hunting telescope has found 10 new planets outside our solar system that are likely the right size and temperature to potentially have life on them. (NASA/JPL-Caltech/T. Pyle via AP)


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