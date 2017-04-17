NASA providing 1st live 360-degree view of rocket launch

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FQRSBDQU5BVkVSQUwsIEZsYS46IFdhbnQgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgYmVzdCwgdXAt
Y2xvc2UgdmlldyBvZiBhIHJvY2tldCBsYXVuY2ggd2l0aG91dCBiZWluZyByaWdodCB0aGVyZSBh
dCB0aGUgcGFkPzwvcD48cD5Gb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUsIGNhbWVyYXMgd2lsbCBwcm92aWRl
IGxpdmUgMzYwLWRlZ3JlZSB2aWRlbyBvZiBhIHJvY2tldCBoZWFkaW5nIHRvd2FyZCBzcGFjZS48
L3A+PHA+TkFTQSB3aWxsIHByb3ZpZGUgdGhlIDM2MCBzdHJlYW0gVHVlc2RheSBhcyBhbiB1bm1h
bm5lZCBBdGxhcyByb2NrZXQgYmxhc3RzIG9mZiBmcm9tIENhcGUgQ2FuYXZlcmFsLCBGbG9yaWRh
LCB3aXRoIGEgY2Fwc3VsZSBmdWxsIG9mIHNwYWNlIHN0YXRpb24gc3VwcGxpZXMuIFRoZSBzdHJl
YW0gd2lsbCBiZWdpbiAxMCBtaW51dGVzIGJlZm9yZSB0aGUgc2NoZWR1bGVkIDExOjExIGEubS4g
bGlmdG9mZiBhbmQgY29udGludWUgdW50aWwgdGhlIHJvY2tldCBpcyBvdXQgb2Ygc2lnaHQuPC9w
PjxwPlRoZSBmb3VyIGZpc2hleWUtbGVucyBjYW1lcmFzIGFyZSBsb2NhdGVkIGF0IHRoZSBwYWQs
IGFib3V0IDMwMCBmZWV0ICgxMDAgbWV0ZXJzKSBmcm9tIHRoZSByb2NrZXQuIEEgY29tcHV0ZXIg
aW4gYSBibGFzdC1wcm9vZiBib3ggd2lsbCBzdGl0Y2ggdG9nZXRoZXIgdGhlIGltYWdlcyBmb3Ig
YSBmdWxsLCBpbi10aGUtcm91bmQgdmlldy4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhYm91dCBhIG1pbnV0ZSBs
YWcgdGltZS48L3A+PHA+SXQgd2lsbCBiZSBzaG93biBvbiBOQVNBJiM4MjE3O3MgWW91VHViZSBj
aGFubmVsIC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.