All CATEGORIES
☰ Menu

Science

NASA’s Jupiter-circling spacecraft stuck making long laps

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 10:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This Dec. 11, 2016 image made available by NASA shows Jupiter's northern latitudes made by the spacecraft Juno as it performed a close flyby of the gas giant planet. On Thursday NASA said its the spacecraft is stuck making long laps around the gas giant because of sticky valves. (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstaedt/John Rogers via AP)


MORE IN NEWS

macron24cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Authorities share few details about discovery of missing trustee’s body in Chippewa Lake

Medina County officials released almost no new information at a meeting held Thursday to answer reporters’ questions about the discovery of a missing township trustee’s body floating in Chippewa Lake earlier this week.

veteran24_01
Highway would remind veterans with PTSD to not go it alone
taylor24cut_1
Mary Taylor launches gubernatorial campaign committee
ruben24web
N.Y. singer and songwriter visits Hudson schools to show kids can make a difference
Russ Pry to be honored posthumously with Greater Akron Chamber award
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next