All CATEGORIES
☰ Menu

NASA spacecraft will aim straight for sun next year

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 08:08 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This image made available by the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory on Wednesday depicts NASA's Solar Probe Plus spacecraft approaching the sun. On Wednesday, NASA announced it will launch the probe in summer 2018 to explore the solar atmosphere. It will be subjected to brutal heat and radiation like no other man-made structure before. (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory via AP)


MORE IN NEWS

lebronhome01web Damian Dovarganes - AP
LeBron James says vandalism at Los Angeles home shows racism is alive in America

Los Angeles police are treating a racial slur spray-painted on an outside gate of a home owned by LeBron James as a hate crime.

coach01cut
Coach House names new artistic director, plans 90th season at Akron Woman’s City Club
culp01
Northfield woman sentenced to six years for selling horses and equipment but not providing them
Bob Dyer: Cavs fans aren’t locked into NBA Finals announcers
Anonymous Summa nurses confirm they’re looking to unionize
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next