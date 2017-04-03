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National Archives to White House: Save all Trump tweets

By Stephen Braun
Associated Press

Published: April 3, 2017 - 03:30 PM
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President Donald Trump's tweeter feed is photographed on a computer screen in Washington, Monday. April 3, 2017. The National Archives is telling the White House to keep each of President Donald Trump's tweets, even those he deletes or corrects. (AP Photo/J. David Ake)


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