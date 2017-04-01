National news briefs — compiled April 1

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM8L3A+PHA+Q2FsaWZvcm5pYSBoYXMgZmV3ZXIgYXJyZXN0czwvcD48cD5U
aGUgbnVtYmVyIG9mIGFycmVzdHMgYnkgcG9saWNlIGluIENhbGlmb3JuaWEgaGFzIHBsdW5nZWQg
aW4gcmVjZW50IHllYXJzLCBidXQgdGhhdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IHJlcHJl
c2VudCBnb29kIG5ld3Mgb24gY3JpbWUsIGFjY29yZGluZyB0byBhbiBhbmFseXNpcyBwdWJsaXNo
ZWQgU2F0dXJkYXkuIFRoZSBzdGF0ZSBzYXcgMS41IG1pbGxpb24gYXJyZXN0cyBmb3IgbWlzZGVt
ZWFub3JzIGFuZCBmZWxvbmllcyBpbiAyMDE1LCB0aGUgbW9zdCByZWNlbnQgeWVhciB3aXRoIGZp
Z3VyZXMgYXZhaWxhYmxlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIFRpbWVzLiBJbiBM
b3MgQW5nZWxlcywgYXJyZXN0cyBkcm9wcGVkIGJ5IDI1IHBlcmNlbnQgZnJvbSAyMDEzIHRvIDIw
MTUsIGV2ZW4gYXMgdGhlIGNpdHkgc2F3IGEgc3Bpa2UgaW4gY3JpbWUuIExhdyBlbmZvcmNlbWVu
dCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBmZXdlciBvZmZpY2VycyBhbmQgY2hhbmdlcyBpbiBzdHJhdGVneSBj
b3VsZCBiZSBiZWhpbmQgc29tZSBvZiBpdC4gT3RoZXJzIHNhaWQgaW5jcmVhc2VkIHNjcnV0aW55
IG9mIG9mZmljZXJzIGFmdGVyIGEgc2VyaWVzIG9mIGhpZ2gtcHJvZmlsZSBzaG9vdGluZ3MgYW5k
IGJlYXRpbmdzIGhhdmUgbGVkIHRvIGxlc3MgbW90aXZhdGlvbi4gSW4gYSBuYXRpb25hbCBzdXJ2
ZXkgb2YgbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9mZmljZXJzIGluIDIwMTYsIDcyIHBlcmNlbnQgc2FpZCB0
aGV5IGFuZCB0aGVpciBmZWxsb3cgb2ZmaWNlcnMgd2VyZSBsZXNzIGxpa2VseSB0byBzdG9wIGFu
ZCBxdWVzdGlvbiBwZW9wbGUgYmVjYXVzZSBvZiBzdWNoIGluY2lkZW50cy48L3A+PHA+RmVhdGhl
cnMgZmx5aW5nIGRvd250b3duPC9wPjxwPkh1bmRyZWRzIG9mIHBlb3BsZSB0cmFkZWQgc29mdCBi
bG93cyBpbiBkb3dudG93biBMb3MgQW5nZWxlcyBpbiBhIGdpYW50IHBpbGxvdyBmaWdodCB0aGF0
IGR3YXJmZWQgZXZlbiB0aGUgYmlnZ2VzdCBzbHVtYmVyIHBhcnR5IHNsdWdmZXN0cy4gQ2hpbGRy
ZW4sIHRlZW5zLCBhZHVsdHMgYW5kIHNlbmlvcnMgc3d1bmcgcGlsbG93cyBhdCBvbmUgYW5vdGhl
ciBmb3Igb3ZlciBhbiBob3VyIFNhdHVyZGF5LiBUaGUgYW5udWFsIGV2ZW50IGlzIGhlbGQgdG8g
Y2VsZWJyYXRlIEludGVybmF0aW9uYWwgUGlsbG93IEZpZ2h0IERheS4gTWFueSB3b3JlIHBhamFt
YXMsIHNvbWUgd29yZSBtYXNrcyBhbmQgZ29nZ2xlcy4gQnkgdGhlIHRpbWUgaXQgd2FzIG92ZXIg
dGhlIGdyb3VuZCB3YXMgc28gY292ZXJlZCB3aXRoIGZlYXRoZXJzIGl0IGxvb2tlZCBsaWtlIGl0
IGhhZCBzbm93ZWQgb24gYSBzdW5ueSBBcHJpbCBhZnRlcm5vb24uPC9wPjxwPk5JTEVTLCBNSUNI
LjwvcD48cD5DYXJib24gbW9ub3hpZGUga2lsbHMgY2hpbGQ8L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgaW4g
c291dGh3ZXN0ZXJuIE1pY2hpZ2FuIHNhaWQgYSAxMy15ZWFyLW9sZCBib3kgZGllZCBhbmQgYWJv
dXQgYSBkb3plbiBvdGhlcnMgd2VyZSBzaWNrZW5lZCBhZnRlciBhIGNhcmJvbiBtb25veGlkZSBs
ZWFrIGluIGEgaG90ZWwgcG9vbCBhcmVhLiBFbXBsb3llZXMgYXQgdGhlIFF1YWxpdHkgSW5uICZh
bXA7IFN1aXRlcyBpbiBOaWxlcyBjYWxsZWQgOTExIGFyb3VuZCAxMCBhLm0uIFNhdHVyZGF5IGFm
dGVyIHNlZWluZyBzaXggdW5yZXNwb25zaXZlIGNoaWxkcmVuIG9uIHRoZSBwb29sIGRlY2suIFBv
bGljZSBzYXkgYSBzZXZlbnRoIGNoaWxkIHdhcyBmb3VuZCB1bnJlc3BvbnNpdmUgaW4gYSBmaXJz
dC1mbG9vciByb29tLiBQb2xpY2UgQ2hpZWYgSmltIE1pbGxpbiBzYWlkIHRoZSAxMy15ZWFyLW9s
ZCB3YXMgcHJvbm91bmNlZCBkZWFkIGF0IGEgbmVhcmJ5IGhvc3BpdGFsLiBIZSBzYWlkIHJlc3Bv
bmRpbmcgb2ZmaWNlcnMgYWRtaW5pc3RlcmVkIGNoZXN0IGNvbXByZXNzaW9ucyB0byBzb21lIGNo
aWxkcmVuLiBUd28gcmVzcG9uZGluZyBvZmZpY2VycyB3ZXJlIHRyZWF0ZWQgZm9yIGNhcmJvbiBt
b25veGlkZSBleHBvc3VyZSBhbmQgcmVsZWFzZWQgZnJvbSB0aGUgaG9zcGl0YWwuIEF1dGhvcml0
aWVzIHNheSBhbiBlbGV2YXRlZCBsZXZlbCBvZiBjYXJib24gbW9ub3hpZGUgd2FzIGRldGVjdGVk
IGluIHRoZSBwb29sIGFyZWEuPC9wPjxwPk1FTEJPVVJORSwgRkxBLjwvcD48cD5Bc3Ryb25hdXQg
am9pbnMgVGh1bmRlcmJpcmRzIDwvcD48cD5Bc3Ryb25hdXQgQnV6eiBBbGRyaW4gd2lsbCB0YWtl
IGZsaWdodCBvbmNlIGFnYWluLCB0aGlzIHRpbWUgd2l0aCB0aGUgd29ybGQtcmVub3duZWQgVGh1
bmRlcmJpcmRzIGF0IHRoZSBNZWxib3VybmUgQWlyIGFuZCBTcGFjZSBTaG93IGluIEZsb3JpZGEg
b24gU3VuZGF5LiBBbGRyaW4gd2FzIHRoZSBzZWNvbmQgbWFuIG9uIHRoZSBtb29uLCBwaWxvdGlu
ZyB0aGUgQXBvbGxvIDExIGFuZCBmb2xsb3dpbmcgTmVpbCBBcm1zdHJvbmcgb250byB0aGUgbHVu
YXIgc3VyZmFjZSBpbiAxOTY5LiBOb3cgODcgeWVhcnMgb2xkLCB0aGUgcmV0aXJlZCBBaXIgRm9y
Y2UgY29sb25lbCB3aWxsIGJlIHRoZSBvbGRlc3QgcGVyc29uIHRvIGZseSB3aXRoIHRoZSBUaHVu
ZGVyYmlyZHMsIGtub3duIGZvciB0aGVpciByaWdvcm91cyBwaHlzaWNhbCByZXF1aXJlbWVudHMu
IDwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.