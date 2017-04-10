National news briefs — compiled April 10

PHA+Q0hBUkxFU1RPTiwgUy5DLjwvcD48cD5DaHVyY2ggc2hvb3RlciBwbGVhZHMgZ3VpbHR5PC9w
PjxwPkNvbnZpY3RlZCBjaHVyY2ggc2hvb3RlciBEeWxhbm4gUm9vZiB3YXMgZ2l2ZW4gbmluZSBj
b25zZWN1dGl2ZSBzZW50ZW5jZXMgb2YgbGlmZSBpbiBwcmlzb24gYWZ0ZXIgaGUgcGxlYWRlZCBn
dWlsdHkgdG8gc3RhdGUgbXVyZGVyIGNoYXJnZXMgTW9uZGF5LCBsZWF2aW5nIGhpbSB0byBhd2Fp
dCBleGVjdXRpb24gaW4gYSBmZWRlcmFsIHByaXNvbiBhbmQgc3BhcmluZyBoaXMgdmljdGltcyBh
bmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgdGhlIGJ1cmRlbiBvZiBhIHNlY29uZCB0cmlhbC4gSnVkZ2UgSi5D
LiBOaWNob2xzb24gaW1wb3NlZCB0aGUgc2VudGVuY2VzIGZvbGxvd2luZyBhIGhlYXJpbmcgaW4g
d2hpY2ggY2h1cmNoIG1lbWJlcnMgYW5kIFJvb2YmIzgyMTc7cyBncmFuZGZhdGhlciB0ZXN0aWZp
ZWQgYWJvdXQgdGhlIHBlcnNvbmFsIHRvbGwgb2YgdGhlIGNhc2UuIFRoZSBzZWxmLWF2b3dlZCB3
aGl0ZSBzdXByZW1hY2lzdCBlbnRlcmVkIGhpcyBndWlsdHkgcGxlYXMgd2hpbGUgc3RhbmRpbmcg
YXQgdGhlIGRlZmVuc2UgdGFibGUgd2l0aCBoaXMgYXR0b3JuZXlzLiBSb29mJiM4MjE3O3MgcGxl
YSBkZWFsIHdpdGggc3RhdGUgcHJvc2VjdXRvcnMsIHdobyBhbHNvIGhhZCBiZWVuIHB1cnN1aW5n
IHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5LCBjYW1lIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBhIGxpZmUgcHJpc29uIHNl
bnRlbmNlIG9uIHRoZSBzdGF0ZSBjaGFyZ2VzLjwvcD48cD5DSElDQUdPPC9wPjxwPkZCSSBwcm9i
ZXMganVkZ2UmIzgyMTc7cyBzbGF5aW5nPC9wPjxwPlRoZSBGQkkgaXMgb2ZmZXJpbmcgYSAkMjUs
MDAwIHJld2FyZCBmb3IgaW5mb3JtYXRpb24gbGVhZGluZyB0byB0aGUgYXJyZXN0IG9mIHRoZSBw
ZXJzb24gd2hvIGZhdGFsbHkgc2hvdCBhIGp1ZGdlIG91dHNpZGUgaGlzIENoaWNhZ28gaG9tZS4g
QXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZCBDb29rIENvdW50eSBBc3NvY2lhdGUgSnVkZ2UgUmF5bW9uZCBNeWxl
cyBhbmQgYSB3b21hbiB3ZXJlIGdldHRpbmcgcmVhZHkgdG8gZ28gdG8gYSBneW0gZWFybHkgTW9u
ZGF5IHdoZW4gdGhleSB3ZXJlIHNob3Qgb3V0c2lkZSBoaXMgaG9tZS4gVGhlIDY2LXllYXItb2xk
IE15bGVzIHdhcyBwcm9ub3VuY2VkIGRlYWQgYXQgYSBob3NwaXRhbC4gVGhlIDUyLXllYXItb2xk
IHdvbWFuIHdhcyByZXBvcnRlZCBpbiBzZXJpb3VzIGNvbmRpdGlvbiB3aXRoIGEgZ3Vuc2hvdCB3
b3VuZCB0byB0aGUgbGVnLiBDaGljYWdvIFBvbGljZSBDaGllZiBvZiBEZXRlY3RpdmVzIE1lbGlz
c2EgU3RhcGxlcyBzYWlkIHRoZSBzaG9vdGluZ3MgbWF5IGhhdmUgYmVlbiB0aGUgY3VsbWluYXRp
b24gb2YgYSByb2JiZXJ5IGF0dGVtcHQuPC9wPjxwPk5FVyBZT1JLPC9wPjxwPlRydW1wIEpyLiB3
b24mIzgyMTc7dCBydW4gaW4gMjAxODwvcD48cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAgSnIuLCBydW1vcmVkIHRv
IGJlIGV5ZWluZyBhIG1vdmUgdG8gZm9sbG93IGhpcyBmYXRoZXImIzgyMTc7cyBmb290c3RlcHMg
aW50byBwb2xpdGljcywgd2lsbCBub3QgYmUgYSBjYW5kaWRhdGUgZm9yIGdvdmVybm9yIG9mIE5l
dyBZb3JrIG5leHQgeWVhciBidXQgaXMgbm90IHJ1bGluZyBvdXQgYSBwb3NzaWJsZSBydW4gZm9y
IG9mZmljZSBpbiB0aGUgZnV0dXJlLiBUaGUgeW91bmdlciBUcnVtcCwgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3
IE1vbmRheSB3aXRoIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzLCBkZW5pZWQgYW55IHNwZWN1bGF0aW9u
IHRoYXQgaGUgbWlnaHQgY2hhbGxlbmdlIGluY3VtYmVudCBHb3YuIEFuZHJldyBDdW9tby4gJiM4
MjIwO0kgYW0gbm90IHJ1bm5pbmcgaW4gMjAxOCwmIzgyMjE7IFRydW1wIHNhaWQgaW4gaGlzIGZp
cnN0IHB1YmxpYyBjb21tZW50cyBhYm91dCBhIHBvc3NpYmxlIGNhbmRpZGFjeSBuZXh0IHllYXIu
IEJ1dCBoZSBhY2tub3dsZWRnZWQgaGF2aW5nIGJlZW4gYml0dGVuIGJ5IHRoZSBwb2xpdGljcyBi
dWcgYW5kIHNhaWQgdGhhdCBoZSBjb3VsZCBjb25zaWRlciBhIHJ1biBkb3duIHRoZSByb2FkLjwv
cD48cD5IT1VTVE9OPC9wPjxwPk1vdGhlciBiZWNvbWVzIGZpZnRoIHZpY3RpbTwvcD48cD5BIGZp
ZnRoIHBlcnNvbiBoYXMgZGllZCBvZiB3b3VuZHMgZnJvbSBhIG11bHRpcGxlIGhvbWljaWRlIGFu
ZCBzdWljaWRlIGF0IGRpZmZlcmVudCBsb2NhdGlvbnMgaW4gdGhlIEhvdXN0b24gYXJlYSBsYXN0
IHdlZWsuIFBvbGljZSBzYXkgTGF2ZXJuZSBIb2xtZXMgd2FzIGFtb25nIHRob3NlIHdvdW5kZWQg
RnJpZGF5IHdoZW4gaGVyIDI5LXllYXItb2xkIGRhdWdodGVyLCBEZWtpdHRhIEhvbG1lcywgd2Vu
dCBvbiBhIHNob290aW5nIHJhbXBhZ2UsIGtpbGxpbmcgaGVyIHNpc3Rlciwgc3RlcGZhdGhlciBh
bmQgYW5vdGhlciBtYW4gYmVmb3JlIHRha2luZyBoZXIgb3duIGxpZmUuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVk
IGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.