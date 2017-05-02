National news briefs — compiled April 2

PHA+QkFUT04gUk9VR0UsIExhLjwvcD48cD5ObyBjaGFyZ2VzIGZvciB3aGl0ZSBvZmZpY2Vyczwv
cD48cD5UaGUgVS5TLiBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgaGFzIGRlY2lkZWQgbm90IHRvIGNoYXJn
ZSB0d28gd2hpdGUgQmF0b24gUm91Z2UgcG9saWNlIG9mZmljZXJzIGluIHRoZSBkZWF0aCBvZiBh
IGJsYWNrIG1hbiB3aG9zZSBmYXRhbCBzaG9vdGluZyB3YXMgY2FwdHVyZWQgb24gY2VsbHBob25l
IHZpZGVvLCBmdWVsaW5nIHByb3Rlc3RzIGluIExvdWlzaWFuYSYjODIxNztzIGNhcGl0YWwgYW5k
IGJleW9uZC4gRmVkZXJhbCBhdXRob3JpdGllcyBvcGVuZWQgYSBjaXZpbCByaWdodHMgaW52ZXN0
aWdhdGlvbiBpbW1lZGlhdGVseSBhZnRlciB0aGUgSnVseSA1LCAyMDE2LCBwb2xpY2Ugc2hvb3Rp
bmcgdGhhdCBraWxsZWQgQWx0b24gU3RlcmxpbmcsIDM3LCBvdXRzaWRlIGEgY29udmVuaWVuY2Ug
c3RvcmUgd2hlcmUgaGUgd2FzIHNlbGxpbmcgaG9tZW1hZGUgQ0RzLiBBIHBlcnNvbiBmYW1pbGlh
ciB3aXRoIHRoZSBkZWNpc2lvbiBkaXNjbG9zZWQgaXQgdG8gdGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mg
b24gVHVlc2RheS4gVGhlIHBlcnNvbiwgd2hvIHdhcyBub3QgYXV0aG9yaXplZCB0byB0YWxrIHB1
YmxpY2x5LCBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5LiBUaGUgZGVwYXJ0bWVudCYj
ODIxNztzIGRlY2lzaW9uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcHJlY2x1ZGUgc3RhdGUgYXV0aG9yaXRpZXMg
ZnJvbSBwdXJzdWluZyB0aGVpciBvd24gY3JpbWluYWwgY2hhcmdlcy4gPC9wPjxwPkJBTENIIFNQ
UklOR1MsIFRleGFzPC9wPjxwPlBvbGljZW1hbiBmaXJlZCBvdmVyIHNob290aW5nPC9wPjxwPlBv
bGljZSBpbiBzdWJ1cmJhbiBEYWxsYXMgZmlyZWQgdGhlIG9mZmljZXIgVHVlc2RheSB3aG8gc2hv
dCBhbmQga2lsbGVkIGEgYmxhY2sgMTUteWVhci1vbGQgYm95IHJpZGluZyBpbiBhIHZlaGljbGUg
bGVhdmluZyBhIGNoYW90aWMgaG91c2UgcGFydHksIHRha2luZyB0aGUgc3dpZnQgYWN0aW9uIGRl
bWFuZGVkIGJ5IHRoZSBib3kmIzgyMTc7cyBmYW1pbHkgYW5kIHByb3Rlc3RlcnMgbGlua2luZyB0
aGUgY2FzZSB0byBvdGhlciBkZWF0aHMgb2YgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgYXQgdGhlIGhhbmRz
IG9mIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudC4gVGhlIEJhbGNoIFNwcmluZ3MsIFRleGFzLCBvZmZpY2VyLCBp
ZGVudGlmaWVkIGFzIFJveSBPbGl2ZXIsIHdhcyB0ZXJtaW5hdGVkIGZvciB2aW9sYXRpbmcgZGVw
YXJ0bWVudCBwb2xpY2llcyBpbiB0aGUgc2hvb3RpbmcgZGVhdGggb2YgSm9yZGFuIEVkd2FyZHMs
IHBvbGljZSBDaGllZiBKb25hdGhhbiBIYWJlciBzYWlkLiA8L3A+PHA+V0FTSElOR1RPTjwvcD48
cD5GZWRzIGFza2VkIE5TQSB0byBJRCBwZW9wbGU8L3A+PHA+R292ZXJubWVudCBvZmZpY2lhbHMg
cmVxdWVzdGVkIHRoZSBpZGVudGl0aWVzIG9mIDEsOTM0IEFtZXJpY2FucyB3aG9zZSBpbmZvcm1h
dGlvbiB3YXMgc3dlcHQgdXAgaW4gTmF0aW9uYWwgU2VjdXJpdHkgQWdlbmN5IHN1cnZlaWxsYW5j
ZSBwcm9ncmFtcyBsYXN0IHllYXIsIGFjY29yZGluZyB0byBhbiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgcmVwb3J0
IFR1ZXNkYXkuIFRoZSBpZGVudGl0aWVzIHdlcmUgZm91bmQgaW4gMyw5MTQgaW50ZWxsaWdlbmNl
IHJlcG9ydHMgdGhlIE5TQSBkaXN0cmlidXRlZCBsYXN0IHllYXIsIHRoZSByZXBvcnQgc2FpZC4g
TW9zdCBuYW1lcyBpbiBzdWNoIHJlcG9ydHMgYXJlIG1hc2tlZCB0byBwcm90ZWN0IHByaXZhY3k7
IHRoZSB1bm1hc2tpbmcgd2FzIHJlcXVlc3RlZCBpbiBvcmRlciB0byB1bmRlcnN0YW5kIHRoZSBp
bnRlbGxpZ2VuY2UgYmVpbmcgY29udmV5ZWQuIDwvcD48cD5GTEFHU1RBRkYsIEFyaXouPC9wPjxw
Pk1pc3RyaWFsIGluIGNvbGxlZ2Ugc2hvb3Rpbmc8L3A+PHA+IEEgbXVyZGVyIGNhc2UgYWdhaW5z
dCBhIE5vcnRoZXJuIEFyaXpvbmEgVW5pdmVyc2l0eSBleC1zdHVkZW50IGluIGEgMjAxNSBzaG9v
dGluZyB0aGF0IGtpbGxlZCBvbmUgcGVyc29uIGFuZCBpbmp1cmVkIHRocmVlIGVuZGVkIGluIG1p
c3RyaWFsIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgdGhlIGp1cnkgZGVhZGxvY2tlZC4gU3RldmVuIEpvbmVzLCAy
MCwgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBmaXJzdC1kZWdyZWUgbXVyZGVyIGFuZCBsZXNzZXIgY291bnRz
IGFmdGVyIGEgZHJ1bmtlbiBsYXRlLW5pZ2h0IGJyYXdsIGJldHdlZW4gdHdvIGZyYXRlcm5pdGll
cy48L3A+PHA+QVVTVElOLCBUZXhhczwvcD48cD5TdXNwZWN0IGhhZCBiZWVuIGNvbW1pdHRlZDwv
cD48cD5LZW5kcmV4IEouIFdoaXRlLCB0aGUgMjEteWVhci1vbGQgc3VzcGVjdGVkIG9mIHN0YWJi
aW5nIGZvdXIgc3R1ZGVudHMgTW9uZGF5IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRleGFzLCBvbmUg
ZmF0YWxseSwgaGFkIG1lbnRhbCBoZWFsdGggdHJvdWJsZXMgYW5kIGhhZCBiZWVuIGludm9sdW50
YXJpbHkgY29tbWl0dGVkIGZvciB0cmVhdG1lbnQgaW4gYW5vdGhlciBjaXR5LCBhdXRob3JpdGll
cyBzYWlkLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.