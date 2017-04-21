National news briefs — compiled April 21

PHA+U0FOIEZSQU5DSVNDTzwvcD48cD5Qb3dlciByZXN0b3JlZCB0byB0aG91c2FuZHM8L3A+PHA+
QSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIHBvd2VyIG91dGFnZSB0aGF0IHN0cmFuZGVkIHBlb3BsZSBpbiBlbGV2
YXRvcnMgYW5kIGxlZnQgdGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2Ygb3RoZXJzIGluIHRoZSBkYXJrIEZy
aWRheSB3YXMgY2F1c2VkIGJ5IHRoZSBtYXNzaXZlIGZhaWx1cmUgb2YgYSBjaXJjdWl0IGJyZWFr
ZXIgdGhhdCBzcGFya2VkIGEgZmlyZSBhdCBhIHBvd2VyIHN1YnN0YXRpb24sIGEgdXRpbGl0eSBj
b21wYW55IHNwb2tlc21hbiBzYWlkLiBQYWNpZmljIEdhcyAmYW1wOyBFbGVjdHJpYyBwb3N0ZWQg
b25saW5lIGp1c3QgYWZ0ZXIgNSBwLm0uIHRoYXQgcG93ZXIgaGFkIGJlZW4gcmVzdG9yZWQgdG8g
YWxsIHRoZSA5MCwwMDAgY3VzdG9tZXJzIHdobyBsb3N0IGl0IGluIHRoZSBGaW5hbmNpYWwgRGlz
dHJpY3QgYW5kIG90aGVyIGFyZWFzLiBTcG9rZXNtYW4gQmFycnkgQW5kZXJzb24gc2FpZCB0aGUg
ZXF1aXBtZW50IGZhaWxlZCBiZWZvcmUgYSBwbGFubmVkIHJlcGFpci48L3A+PHA+SEFSUklTQlVS
RywgUGEuPC9wPjxwPkdvdmVybm9yIHdpdGhkcmF3cyB0cm9vcGVyczwvcD48cD5Hb3YuIFRvbSBX
b2xmIGlzIHN0cmlwcGluZyB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBsaWV1dGVuYW50IGdvdmVybm9yLCBN
aWtlIFN0YWNrLCBhbmQgaGlzIHdpZmUgb2Ygc3RhdGUgcG9saWNlIHByb3RlY3Rpb24gZm9sbG93
aW5nIGNvbXBsYWludHMgYWJvdXQgdGhlIFN0YWNrcyYjODIxNzsgdHJlYXRtZW50IG9mIHRyb29w
ZXJzIGFuZCBvdGhlciBzdGF0ZSBlbXBsb3llZXMgd2hvIHRlbmRlZCB0byB0aGVpciB0YXhwYXll
ci1mdW5kZWQgcmVzaWRlbmNlLiBXb2xmIHJlbGVhc2VkIGEgdGhyZWUtc2VudGVuY2UgbGV0dGVy
IEZyaWRheSBhZGRyZXNzZWQgdG8gU3RhY2sgaW5mb3JtaW5nIGhpbSBvZiB0aGUgZGVjaXNpb24u
IExpZXV0ZW5hbnQgZ292ZXJub3JzIGhhdmUgaGFkIHN0YXRlIHBvbGljZSBwcm90ZWN0aW9uIGZv
ciBkZWNhZGVzIGluIFBlbm5zeWx2YW5pYSwgYW5kIGhhdmUgb2NjYXNpb25hbGx5IGhhZCB0byBz
dGVwIGluIHRvIHNlcnZlIGFzIGdvdmVybm9yLiBXb2xmJiM4MjE3O3MgbGV0dGVyIGFsc28gc2Fp
ZCBoZSB3b3VsZCBsaW1pdCBjbGVhbmluZywgZ3JvdW5kcyBrZWVwaW5nIGFuZCBtYWludGVuYW5j
ZSBzdGFmZiBhdCBoaXMgZmVsbG93IERlbW9jcmF0JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNpYWwgcmVzaWRlbmNl
LCBhbmQgb25seSB1bmRlciBzdXBlcnZpc2lvbiBhdCBwcmUtYXJyYW5nZWQgdGltZXMuPC9wPjxw
Pk9STEFORE8sIEZsYS48L3A+PHA+UGFwZXJzIHJldmVhbCBncmFwaGljIHRocmVhdHM8L3A+PHA+
QW4gMTgteWVhci1vbGQgbWFuIGxpdmluZyBpbiBJc3JhZWwgbGVmdCBzY29yZXMgb2YgbWVzc2Fn
ZXMgZ3JhcGhpY2FsbHkgZGVzY3JpYmluZyBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIGRlYXRocyBpbiBjYWxs
cyB0byBKZXdpc2ggY29tbXVuaXR5IGNlbnRlcnMgYW5kIHNjaG9vbHMgYWNyb3NzIHRoZSBVbml0
ZWQgU3RhdGVzLCB1c2luZyBhbiBvbmxpbmUgY2FsbGluZyBzZXJ2aWNlIHRvIGRpc2d1aXNlIGhp
cyB2b2ljZSBhcyBhIHdvbWFuIGFuZCBoaWRlIGhpcyBpZGVudGl0eSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGEg
ZmVkZXJhbCBpbmRpY3RtZW50IGZpbGVkIEZyaWRheSBpbiBGbG9yaWRhLiBBIG1vbnRoIGFmdGVy
IGhpcyBhcnJlc3QgaW4gSXNyYWVsLCBNaWNoYWVsIFJvbiBEYXZpZCBLYWRhciB3YXMgY2hhcmdl
ZCB3aXRoIDI4IGNvdW50cyBvZiBtYWtpbmcgdGhyZWF0ZW5pbmcgY2FsbHMgYW5kIGNvbnZleWlu
ZyBmYWxzZSBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBwb2xpY2UsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgaW5kaWN0bWVu
dCBmaWxlZCBpbiBPcmxhbmRvLiBTZXBhcmF0ZWx5LCBoZSB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIHRocmVl
IG1vcmUgY291bnRzIG9mIG1ha2luZyB0aHJlYXRlbmluZyBjYWxscywgY29udmV5aW5nIGZhbHNl
IGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCBjeWJlcnN0YWxraW5nIGluIGFuIGluZGljdG1lbnQgZmlsZWQgaW4g
ZmVkZXJhbCBjb3VydCBpbiBBdGhlbnMsIEdhLjwvcD48cD5USUxMRVIsIE9yZS48L3A+PHA+VG93
biBpcyBsaXN0ZWQgYXQgJDMuNSBtaWxsaW9uPC9wPjxwPlRoZSBvbmNlLWJ1c3RsaW5nIHRvd24g
b2YgVGlsbGVyIGlzIGZvciBzYWxlLiBGb3IgJDMuNSBtaWxsaW9uLCB0aGUgYnV5ZXIgZ2V0cyBz
aXggaG91c2VzLCB0aGUgc2h1dHRlcmVkIGdlbmVyYWwgc3RvcmUgYW5kIGdhcyBzdGF0aW9uLCB0
aGUgbGFuZCB1bmRlciB0aGUgcG9zdCBvZmZpY2UsIHVuZGV2ZWxvcGVkIHBhcmNlbHMgYW5kIHdh
dGVyIHJpZ2h0cywgYXMgd2VsbCBhcyBzaWRld2Fsa3MsIGZpcmUgaHlkcmFudHMgYW5kIGEgd29y
a2luZyBwb3dlciBzdGF0aW9uLiBQb3RlbnRpYWwgYnV5ZXJzIGFyZSByZW1haW5pbmcgYW5vbnlt
b3VzLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.