National news briefs — compiled April 28

PHA+TElUVExFIFJPQ0ssIEFyay48L3A+PHA+RXhlY3V0aW9uIHByb2JlICYjODIxNjt1bmp1c3Rp
ZmllZCYjODIxNzs8L3A+PHA+QXJrYW5zYXMgR292LiBBc2EgSHV0Y2hpbnNvbiBzYWlkIEZyaWRh
eSB0aGF0IGhlIHNlZXMgbm8gcmVhc29uIGZvciBhbnl0aGluZyBiZXlvbmQgYSByb3V0aW5lIHJl
dmlldyBvZiB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBleGVjdXRpb24gcHJvY2VkdXJlcyBhZnRlciBhIGNv
bmRlbW5lZCBpbm1hdGUgbHVyY2hlZCBhbmQgY29udnVsc2VkIDIwIHRpbWVzIGR1cmluZyBhIGxl
dGhhbCBpbmplY3Rpb24gdGhhdCBpbnZvbHZlZCBhIGNvbnRyb3ZlcnNpYWwgc2VkYXRpdmUuIEF0
dG9ybmV5cyBmb3IgS2VubmV0aCBXaWxsaWFtcyBjYWxsZWQgZm9yIGEgZnVsbCBpbnZlc3RpZ2F0
aW9uIGFmdGVyIFdpbGxpYW1zIGJlY2FtZSB0aGUgZm91cnRoIGNvbnZpY3RlZCBraWxsZXIgZXhl
Y3V0ZWQgaW4gZWlnaHQgZGF5cyBhcyB0aGUgc3RhdGUgc291Z2h0IHRvIGNhcnJ5IG91dCBhcyBt
YW55IGxldGhhbCBpbmplY3Rpb25zIGFzIHBvc3NpYmxlIGJlZm9yZSBpdHMgc3VwcGx5IG9mIG1p
ZGF6b2xhbSBleHBpcmVzLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHRvdGFsbHkgdW5qdXN0
aWZpZWQsJiM4MjIxOyBIdXRjaGluc29uIHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBhYm91dCBhbiBpbmRlcGVu
ZGVudCBwcm9iZS4gPC9wPjxwPlNBTiBKVUFOLCBQdWVydG8gUmljbzwvcD48cD5BdXN0ZXJpdHkg
bWVhc3VyZXMgb3V0bGluZWQ8L3A+PHA+UHVlcnRvIFJpY2FucyB3aWxsIGJlIGZhY2luZyBhIHdh
dGVyIHJhdGUgaW5jcmVhc2UsIHByaXZhdGl6YXRpb24gb2YgZ292ZXJubWVudCBvcGVyYXRpb25z
IGFuZCB0aGUgY2xvc3VyZSBvZiBhIGJhbmsgdGhhdCBvbmNlIG92ZXJzYXcgdGhlIGlzbGFuZCYj
ODIxNztzIGRlYnQgdHJhbnNhY3Rpb25zLCBvZmZpY2lhbHMgaW4gdGhlIFUuUy4gdGVycml0b3J5
IHNhaWQgRnJpZGF5IGFzIHRoZXkgd29ya2VkIG9uIG1lYXN1cmVzIHRvIG9mZnNldCBhbiBlY29u
b21pYyBjcmlzaXMuIFNvbWUgb2YgdGhlIGNoYW5nZXMgd2VyZSBvdXRsaW5lZCBpbiBuZXcgZmlz
Y2FsIHBsYW5zIHByZXNlbnRlZCB0byBhIGZlZGVyYWwgY29udHJvbCBib2FyZCBvdmVyc2VlaW5n
IHRoZSBpc2xhbmQmIzgyMTc7cyBmaW5hbmNlcyBpbiBOZXcgWW9yayBDaXR5LiBUaGUgcGxhbnMg
Zm9yIGZvdXIgaGVhdmlseSBpbmRlYnRlZCBQdWVydG8gUmljbyBhZ2VuY2llcyB3aWxsIGJlIGFt
ZW5kZWQgaW4gdXBjb21pbmcgd2Vla3MuIDwvcD48cD5DSElDQUdPPC9wPjxwPkV4LXNjaG9vbHMg
Y2hpZWYgZ2V0cyA0IHllYXJzPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgaGVhZCBvZiBDaGljYWdvIFB1Ymxp
YyBTY2hvb2xzIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgdG8gb3ZlciBmb3VyIHllYXJzIGluIHByaXNvbiBmb3Ig
c3RlZXJpbmcgJDIzIG1pbGxpb24gaW4gY2l0eSBjb250cmFjdHMgdG8gZWR1Y2F0aW9uIGZpcm1z
IGZvciBhIGN1dCBvZiAkMiBtaWxsaW9uIGluIGtpY2tiYWNrcy4gQSB0ZWFyZnVsIEJhcmJhcmEg
QnlyZC1CZW5uZXR0LCB3aG8gb25jZSBoZWxkIHRoZSBzYW1lIGpvYiBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIGFw
b2xvZ2l6ZWQsIHNheWluZzogJiM4MjIwO1doYXQgSSBkaWQgd2FzIHRlcnJpYmx5IHdyb25nLiAu
Li4gSSYjODIxNzttIGFzaGFtZWQgYW5kIEkmIzgyMTc7bSBzb3JyeS4mIzgyMjE7IEJ1dCBVLlMu
IERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIEVkbW9uZCBDaGFuZyBzYWlkIGhlciBib2xkbmVzcyBpbiBiaWxraW5n
IGFuIGFscmVhZHkgY2FzaC1zdHJhcHBlZCBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3Qgc3VnZ2VzdGVkIHNoZSBu
ZXZlciBiZWxpZXZlZCBzaGUmIzgyMTc7ZCBnZXQgY2F1Z2h0IGluIGEgY2l0eSB3aXRoIGEgbG9u
ZyBoaXN0b3J5IG9mIGNvcnJ1cHRpb24uIDwvcD48cD5OT1JUSCBISUdITEFORFMsIENhbGlmLiA8
L3A+PHA+TWFuIGphaWxlZCBpbiBhc3NhdWx0LCBkZWF0aDwvcD48cD5BIG1hbiB3YXMgYXJyZXN0
ZWQgRnJpZGF5IGluIHRoZSBzZXh1YWwgYXNzYXVsdCBhbmQgYmVhdGluZyBkZWF0aCBvZiBhbiA4
Ni15ZWFyLW9sZCB3b21hbiBjYWxsZWQgYSBoZXJvIGJ5IGludmVzdGlnYXRvcnMgYWZ0ZXIgc2hl
IHVzZWQgYSB3YWxraW5nIHN0aWNrIHRvIHRyeSB0byBzdG9wIGFuIGF0dGFjayBvbiBoZXIgZnJp
ZW5kLiBOZXZlbiBHbGVuIEJ1dGxlciwgMTgsIHdhcyBhcnJlc3RlZCB0aGUgc2FtZSBkYXkgaGUg
d2FzIGRldGFpbmVkIGluIGFuIHVucmVsYXRlZCBhc3NhdWx0IG9mIGEgOTIteWVhci1vbGQgd29t
YW4gYSBmZXcgbWlsZXMgYXdheSwgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC4gRGV0ZWN0aXZlcyB0aWVkIEJ1
dGxlciB0byB0aGUgc2V4dWFsIGFzc2F1bHRzIG9mIEZ1c2FrbyBQZXRydXMsIDg2LCBhbmQgaGVy
IDYxLXllYXItb2xkIGZyaWVuZCBXZWRuZXNkYXkgd2hpbGUgYm90aCB3ZXJlIG91dCBmb3IgYSB3
YWxrLiA8L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHMuIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.