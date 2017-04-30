National news briefs — compiled April 30

PHA+QUxCQU5ZLCBOLlkuIDwvcD48cD5QbGFuIHRhcmdldHMgVHJ1bXAgdGF4ZXMgPC9wPjxwPk5l
dyBZb3JrIERlbW9jcmF0cyBoYXZlIGhhdGNoZWQgYSBwbGFuIHRvIGdldCBhIGxvb2sgYXQgRG9u
YWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdGF4IHJlY29yZHMgYnkgY3JhZnRpbmcgYSBwaWVjZSBvZiBsZWdp
c2xhdGlvbiBkZXNpZ25lZCB0byBnZXQgYXQgaGlzIHN0YXRlIHJldHVybnMgdGhhdCBkb2VzIGV2
ZXJ5dGhpbmcgYnV0IG1lbnRpb24gdGhlIFJlcHVibGljYW4gcHJlc2lkZW50IGJ5IG5hbWUuIFRo
ZSBiaWxsIGludHJvZHVjZWQgdGhpcyBtb250aCBpbiBOZXcgWW9yayYjODIxNztzIFNlbmF0ZSBh
bmQgQXNzZW1ibHkgd291bGQgcmVxdWlyZSB0aGUgc3RhdGUgdG8gcmVsZWFzZSBmaXZlIHllYXJz
IG9mIHN0YXRlIHRheCBpbmZvcm1hdGlvbiBmb3IgYW55IHByZXNpZGVudCBvciB2aWNlIHByZXNp
ZGVudCB3aG8gZmlsZXMgYSBOZXcgWW9yayBzdGF0ZSByZXR1cm4uIFdoaWxlIFRydW1wJiM4MjE3
O3Mgc3RhdGUgcmV0dXJuIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGluY2x1ZGUgYWxsIHRoZSBkZXRhaWxzIGZy
b20gaGlzIGZlZGVyYWwgcmV0dXJuLCBpdCB3b3VsZCBvZmZlciB0aGUgcHVibGljIG11Y2ggbW9y
ZSBpbmZvcm1hdGlvbiBhYm91dCB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgcG90ZW50aWFsIGNvbmZs
aWN0cyBvZiBpbnRlcmVzdCBvciBob3cgaGlzIGZpbmFuY2VzIHdvdWxkIGJlIGltcGFjdGVkIGJ5
IGhpcyBvd24gdGF4IGN1dCBwcm9wb3NhbCwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHN1cHBvcnRlcnMuPC9wPjxw
PkxPUyBBTkdFTEVTIDwvcD48cD4mIzgyMTY7SGFtaWx0b24mIzgyMTc7IGZhbnMgbGluZSB1cDwv
cD48cD5UaGVhdGVyIGZhbnMgYnJhdmVkIGJsYXppbmcgdGVtcGVyYXR1cmVzIGFzIHRoZXkgbGlu
ZWQgdXAgb24gSG9sbHl3b29kIEJvdWxldmFyZCBpbiB0aGUgaG9wZXMgb2Ygc25hZ2dpbmcgdGlj
a2V0cyBmb3IgdGhlIExvcyBBbmdlbGVzIHJ1biBvZiB0aGUgQnJvYWR3YXkgc21hc2ggPGVtPkhh
bWlsdG9uLiA8L2VtPkFzIHRlbXBlcmF0dXJlcyBhcHByb2FjaGVkIDkwIG9uIFN1bmRheSwgb2Zm
aWNpYWxzIHdpdGggdGhlIEhvbGx5d29vZCBQYW50YWdlcyByZXJvdXRlZCB0aGUgbGluZSBmb3Ig
dGhlIGJveCBvZmZpY2UgdGhyb3VnaCB0aGUgYWlyLWNvbmRpdGlvbmVkIHRoZWF0ZXImIzgyMTc7
cyBsb2JieSBhbmQgZXZlbiBvbnRvIHRoZSBzdGFnZS4gSHVuZHJlZHMgb2YgcGVvcGxlIHdobyBs
aW5lZCB1cCBzdGFydGluZyBpbiB0aGUgZWFybHkgbW9ybmluZyB3ZXJlIHJlbGlldmVkIHRvIGdl
dCBvdXQgb2YgdGhlIGhvdCBzdW4uICA8L3A+PHA+U0FMVCBMQUtFIENJVFkgPC9wPjxwPk9waW9p
ZHMgZ2V0IHdhcm5pbmcgbGFiZWwgPC9wPjxwPlV0YWggcGhhcm1hY2lzdHMgd2lsbCBzdGFydCBw
dXR0aW5nIHJlZCBzdGlja2VycyBvbiBib3R0bGVzIG9mIG9waW9pZHMgdGhhdCB3YXJuIHBhdGll
bnRzIGFib3V0IHRoZSByaXNrIG9mIG92ZXJkb3NlIGFuZCBhZGRpY3Rpb24gYXMgcGFydCBvZiBh
IG5ldyBhd2FyZW5lc3MgY2FtcGFpZ24gdG8gY29tYmF0IHBhaW5raWxsZXIgYWJ1c2VzIGFuZCBk
ZWF0aHMuIFRoZSBVdGFoIERlcGFydG1lbnQgb2YgSGVhbHRoJiM4MjE3O3MgbW9udGhsb25nIGNh
bXBhaWduIGtpY2tzIG9mZiBNb25kYXkgYW5kIGlzIG1lYW50IHRvIGVuY291cmFnZSBkaWFsb2d1
ZSBiZXR3ZWVuIHBoYXJtYWNpc3RzIGFuZCBwYXRpZW50cyBhYm91dCBvcGlvaWQgcmlza3MuIFRo
ZSByYXRlIG9mIHByZXNjcmlwdGlvbiBvcGlvaWRzIGRpc3BlbnNlZCBpbiBVdGFoIGdyZXcgMzAg
cGVyY2VudCBmcm9tIDIwMDIgdG8gMjAxNSwgc3RhdGlzdGljcyBmcm9tIHRoZSBkZXBhcnRtZW50
IHNob3cuIE5lYXJseSAzMDAgVXRhaCByZXNpZGVudHMgZGllZCBvZiBvcGlvaWQgb3ZlcmRvc2Vz
IGluIDIwMTUsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgbGF0ZXN0IGRhdGEgYXZhaWxhYmxlIGZyb20gdGhl
IGRlcGFydG1lbnQuPC9wPjxwPjwvcD48cD5TUE9LQU5FLCBXYXNoLiA8L3A+PHA+QWNjdXNlZCBz
cGFua2VyIGNoYXJnZWQgIDwvcD48cD5OZXcgY2hhcmdlcyBoYXZlIGJlZW4gZmlsZWQgYWdhaW5z
dCBhIG1hbiBhY2N1c2VkIG9mIHNsYXBwaW5nIHRoZSBiYWNrc2lkZXMgb2Ygd29tZW4gYWxvbmcg
YSBwb3B1bGFyIGhpa2luZyB0cmFpbCB0aGF0IHJ1bnMgdGhyb3VnaCB0aGUgZWFzdGVybiBXYXNo
aW5ndG9uIGNpdHkgb2YgU3Bva2FuZS4gS1hMWS1UViByZXBvcnRzIHRoYXQgMjgteWVhci1vbGQg
Sm9uYXRoYW4gU21pdGggbm93IGZhY2VzIGNoYXJnZXMgaW4gU3Bva2FuZSBDb3VudHkgRGlzdHJp
Y3QgQ291cnQgYW5kIHRoYXQgdGhleSBjYXJyeSBtb3JlIHNlcmlvdXMgcGVuYWx0aWVzLiBIZSBp
cyBjaGFyZ2VkIHdpdGggMTEgY291bnRzIG9mIGZvdXJ0aC1kZWdyZWUgYXNzYXVsdCB3aXRoIHNl
eHVhbCBtb3RpdmF0aW9uLiBTbWl0aCBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkgd2hlbiBoZSBhcHBlYXJl
ZCBpbiBkaXN0cmljdCBjb3VydCBGcmlkYXkuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBv
cnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.