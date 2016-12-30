National news briefs — compiled Dec. 30

PHA+U0FOIERJRUdPPC9wPjxwPkJvcmRlciBhcnJlc3RzIHVwIDIzIHBlcmNlbnQ8L3A+PHA+Q2Vu
dHJhbCBBbWVyaWNhbnMgYXR0ZW1wdGluZyB0byBlbnRlciB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpbGxl
Z2FsbHkgb24gdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGJvcmRlciB3aXRoIE1leGljbyBoZWxwZWQgZHJp
dmUgYSAyMyBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIFUuUy4gQm9yZGVyIFBhdHJvbCBhcnJlc3RzIGR1
cmluZyB0aGUgMjAxNiBmaXNjYWwgeWVhciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIGZpZ3VyZXMgcmVsZWFzZWQg
RnJpZGF5LiBBcHByZWhlbnNpb25zIHN1cmdlZCB0byA0MTUsODE2IGR1cmluZyB0aGUgMTItbW9u
dGggcGVyaW9kIGVuZGVkIFNlcHQuIDMwIGZyb20gYSA0NC15ZWFyLWxvdyBvZiAzMzcsMTE3IGR1
cmluZyB0aGUgc2FtZSBwZXJpb2QgYSB5ZWFyIGVhcmxpZXIsIHRoZSBVLlMuIERlcGFydG1lbnQg
b2YgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgc2FpZC4gU3RpbGwsIHRoZSBtb3N0IHJlY2VudCBudW1iZXJz
IHJlcHJlc2VudCB0aGUgQm9yZGVyIFBhdHJvbCYjODIxNztzIGZpZnRoLWxvd2VzdCBhcnJlc3Qg
dGFsbHkgc2luY2UgMTk3MiBhbmQgd2VyZSBmYXIgYmVsb3cgbnVtYmVycyBzZWVuIGluIHRoZSBs
YXRlIDE5OTBzIGFuZCBlYXJseSAyMDAwcy4gVGhlIG51bWJlciBvZiBDZW50cmFsIEFtZXJpY2Fu
czwvcD48cD5CQUxUSU1PUkUgPC9wPjxwPlBhdGllbnRzIHRvIGdldCB1cCB0byAkMjYsMDAwPC9w
PjxwPk1vcmUgdGhhbiA1LDUwMCB3b21lbiB3aG8gc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgc2VjcmV0bHkgcmVj
b3JkZWQgZHVyaW5nIHBlbHZpYyBleGFtcyBieSBhIGd5bmVjb2xvZ2lzdCBhdCBKb2hucyBIb3Br
aW5zIHdpbGwgZWFjaCByZWNlaXZlIGF0IGxlYXN0ICQyMCwwMDAgYXMgcGFydCBvZiBhICQxOTAg
bWlsbGlvbiBzZXR0bGVtZW50IHdpdGggdGhlIGhvc3BpdGFsIHN5c3RlbS4gRGV0ZXJtaW5hdGlv
biBsZXR0ZXJzIGhhdmUgYmVlbiBzZW50IHRvIHRoZSBhYm91dCA5LDYwMCB3b21lbiB3aG8gc2Fp
ZCB0aGV5IHdlcmUgdmljdGltaXplZCBieSBEci4gTmlraXRhIExldnkgYXQgYSBKb2hucyBIb3Br
aW5zLWFmZmlsaWF0ZWQgY2xpbmljIGluIEJhbHRpbW9yZSwgV0JBTC1UViByZXBvcnRlZC4gVGhl
IHNldHRsZW1lbnQsIHdoaWNoIHdhcyBhcHByb3ZlZCBpbiAyMDE0LCBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGxh
cmdlc3Qgb24gVS5TLiByZWNvcmQgaW52b2x2aW5nIHNleHVhbCBtaXNjb25kdWN0IGJ5IGEgcGh5
c2ljaWFuLiBUaGUgVFYgc3RhdGlvbiByZXBvcnRzIHRoYXQgYWJvdXQgOCwzMDAgb2YgdGhlIHBs
YWludGlmZnMgd2lsbCByZWNlaXZlIG1vbmV5IHJhbmdpbmcgZnJvbSBhYm91dCAkMSw4MDAgdG8g
YWJvdXQgJDI2LDAwMC48L3A+PHA+TUlBTUk8L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgZmlyZWQgb3ZlciBjb21t
ZW50czwvcD48cD5UaHJlZSBuZXcgcG9saWNlIG9mZmljZXJzIHdlcmUgZmlyZWQgZm9yIG1ha2lu
ZyBjb21tZW50cyBvbiBhIGdyb3VwIGNoYXQgYWJvdXQgdXNpbmcgTWlhbWkmIzgyMTc7cyBwcmlt
YXJpbHkgYmxhY2sgbmVpZ2hib3Job29kcyBmb3IgdGFyZ2V0IHByYWN0aWNlLCBhIG5ld3NwYXBl
ciByZXBvcnRlZCBGcmlkYXkuIE9mZmljZXJzIEtldmluIEJlcmduZXMsIE1pZ3VlbCBWYWxkZXMg
YW5kIEJydWNlIEFsY2luIHdlcmUgbGV0IGdvIERlYy4gMjMsIGFmdGVyIGFuIGludGVybmFsIGFm
ZmFpcnMgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBjb25jbHVkZWQgdGhleSB2aW9sYXRlZCBkZXBhcnRtZW50IHBv
bGljaWVzLCBzYWlkIHRoZSBNaWFtaSBIZXJhbGQsIGNpdGluZyBkb2N1bWVudHMgaXQgb2J0YWlu
ZWQuPC9wPjxwPkxBUyBWRUdBUzwvcD48cD5SaW8gc3RydWdnbGVzIHRvIGdldCBsaWdodHMgb248
L3A+PHA+VGhlIGJ1c3kgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBob2xpZGF5IHdlZWtlbmQgaXMgbGlrZWx5
IHRvIGNvbWUgYW5kIGdvIGJlZm9yZSBhIFJpbyBjYXNpbm8gaG90ZWwgdG93ZXIgaW4gTGFzIFZl
Z2FzIGZ1bGx5IHJlY292ZXJzIGZyb20gYSBwb3dlciBvdXRhZ2UgdGhhdCBwcm9tcHRlZCBhIDkw
MC1yb29tIGV2YWN1YXRpb24sIG9mZmljaWFscyBzYWlkIEZyaWRheS4gU3Bva2VzbWFuIFJpY2hh
cmQgQnJvb21lIG9mIHRoZSBSaW8mIzgyMTc7cyBwYXJlbnQgY29tcGFueSwgQ2Flc2FycyBFbnRl
cnRhaW5tZW50LCBzYWlkIHRoZSBjb21wYW55IHdhcyB0ZXN0aW5nIHRvIHNlZSB3aGV0aGVyIHJv
b21zIG9uIHRoZSBsb3dlc3QgMjAgZmxvb3JzIGNvdWxkIGJlIG9jY3VwaWVkIEZyaWRheS4gVGhh
dCBjb3VsZCBtZWFuIGFib3V0IDUwMCByb29tcyB3b3VsZCByZW9wZW4gaW4gdGltZSBmb3IgdGhl
IGhvbGlkYXksIHdoZW4gaG90ZWwgcm9vbXMgYXJlIHNjYXJjZS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJv
bSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.