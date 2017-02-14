National news briefs — compiled Feb. 14

PHA+TE9TIEFOR0VMRVMgPC9wPjxwPkd1aWx0eSBwbGVhIGluIENhbGlmLiB0ZXJyb3Jpc208L3A+
PHA+QSBtYW4gd2hvIHByb3NlY3V0b3JzIHNheSBwdXJjaGFzZWQgdGhlIGd1bnMgdXNlZCBieSB0
aGUgMjAxNSBTYW4gQmVybmFyZGlubywgQ2FsaWYuLCBhdHRhY2tlcnMgaGFzIGFncmVlZCB0byBw
bGVhZCBndWlsdHkgdG8gY29uc3BpcmluZyB0byBwcm92aWRlIG1hdGVyaWFsIHN1cHBvcnQgdG8g
dGVycm9yaXN0cyBhbmQgbHlpbmcgd2hlbiBoZSBib3VnaHQgdGhlIHdlYXBvbnMgdXNlZCBpbiB0
aGUgZGVhZGx5IGF0dGFjaywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50cyByZWxlYXNlZCBU
dWVzZGF5LiBFbnJpcXVlIE1hcnF1ZXogSnIuLCAyNSwgb2YgUml2ZXJzaWRlLCBhZG1pdHRlZCBp
biBhIHBsZWEgYWdyZWVtZW50IHRoYXQgaGUgYm91Z2h0IHRoZSBhc3NhdWx0IHJpZmxlcyB1c2Vk
IGJ5IFN5ZWQgUml6d2FuIEZhcm9vayBhbmQgaGlzIHdpZmUsIFRhc2hmZWVuIE1hbGlrLCBpbiB0
aGUgRGVjLiAyLCAyMDE1LCBhdHRhY2sgYXQgYSBwdWJsaWMgaGVhbHRoIGFnZW5jeSBnYXRoZXJp
bmcgdGhhdCBsZWZ0IDE0IHBlb3BsZSBkZWFkIGFuZCBpbmp1cmVkIG5lYXJseSB0d28gZG96ZW4u
IDwvcD48cD48L3A+PHA+TkFTSFZJTExFLCBUZW5uLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2hpZnQgc2hvb3Rp
bmcgYWNjb3VudDwvcD48cD5OZXdseSBvYnRhaW5lZCBzdXJ2ZWlsbGFuY2UgdmlkZW8gaGFzIGNh
dXNlZCBOYXNodmlsbGUgcG9saWNlIHRvIHJldmlzZSB0aGVpciBhY2NvdW50IG9mIGEgdHJhZmZp
YyBzdG9wIEZyaWRheSB0aGF0IGVuZGVkIHdpdGggYSB3aGl0ZSBvZmZpY2VyIHNob290aW5nIGFu
ZCBraWxsaW5nIGFuIGFybWVkIGJsYWNrIG1hbi4gUG9saWNlIHNheSBmb290YWdlIGZpcnN0IG1h
ZGUgYXZhaWxhYmxlIFR1ZXNkYXkgc2hvd3MgdGhlcmUgd2FzIG5vIGluaXRpYWwgcGh5c2ljYWwg
Y29uZnJvbnRhdGlvbiBiZXR3ZWVuIEpvY3F1ZXMgU2NvdHQgQ2xlbW1vbnMgYW5kIE9mZmljZXIg
Sm9zaCBMaXBwZXJ0IHJpZ2h0IGFmdGVyIENsZW1tb25zIHJhbiBhIHN0b3Agc2lnbiBhbmQgdGhl
eSBib3RoIGV4aXRlZCB0aGVpciBjYXJzLiBCYXNlZCBvbiBhIGRpZmZlcmVudCB2aWRlbywgcG9s
aWNlIGZpcnN0IGJlbGlldmVkIENsZW1tb25zLCAzMSwgY2hhcmdlZCBhdCBMaXBwZXJ0LCAmIzgy
MjA7bWFraW5nIGZ1bGwgY29udGFjdCB3aXRoIGhpcyBib2R5LiYjODIyMTsgSW4gYSBwdXJzdWl0
LCBDbGVtbW9ucyByZWZ1c2VkIHRvIGRyb3AgdGhlIGxvYWRlZCBwaXN0b2wsIHBvbGljZSBzYWlk
LjwvcD48cD48L3A+PHA+T1JPVklMTEUsIENhbGlmLiA8L3A+PHA+RGFtIGV2YWN1ZWVzIHJldHVy
biBob21lPC9wPjxwPk5lYXJseSAyMDAsMDAwIE5vcnRoZXJuIENhbGlmb3JuaWFucyB3aG8gbGl2
ZSBkb3duc3RyZWFtIG9mIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgdGFsbGVzdCBkYW0gd2VyZSBhbGxv
d2VkIHRvIHJldHVybiBob21lIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgdHdvIG5pZ2h0cyBvZiB1bmNlcnRhaW50
eSwgYnV0IHRoZXkgd2VyZSB3YXJuZWQgdGhleSBtYXkgaGF2ZSB0byBhZ2FpbiBmbGVlIHRvIGhp
Z2hlciBncm91bmQgb24gYSBtb21lbnQmIzgyMTc7cyBub3RpY2UgaWYgaGFzdGlseSBtYWRlIHJl
cGFpcnMgdG8gdGhlIGJhdHRlcmVkIHN0cnVjdHVyZSBkb24mIzgyMTc7dCBob2xkLiBTdG9ybXMg
YXJlIGZvcmVjYXN0IGZvciBsYXRlciB0aGlzIHdlZWsuPC9wPjxwPjwvcD48cD5XQVNISU5HVE9O
PC9wPjxwPlUuUy46IENhbmNlbGVkIGZsaWdodHMgZGVjbGluZTwvcD48cD5UaGUgVHJhbnNwb3J0
YXRpb24gRGVwYXJ0bWVudCByZXBvcnRlZCBUdWVzZGF5IHRoYXQgdGhlIDEyIGxlYWRpbmcgVS5T
LiBhaXJsaW5lcyBjYW5jZWxlZCAxLjE3IHBlcmNlbnQgb2YgZmxpZ2h0cyBsYXN0IHllYXIsIHRo
ZSBsb3dlc3QgcmF0ZSBhbW9uZyBjb21wYXJhYmxlIGZpZ3VyZXMgZ29pbmcgYmFjayB0byAxOTk1
LiBUaGUgcHJldmlvdXMgYmVzdCB3YXMgMS4yNCBwZXJjZW50IGluIDIwMDIsIHdoZW4gdHJhdmVs
IGRlY3JlYXNlZCBhZnRlciB0aGUgdGVycm9yIGF0dGFja3Mgb2YgU2VwdC4gMTEsIDIwMDEuPC9w
PjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.