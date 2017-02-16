National news briefs — compiled Feb. 16

PHA+UklWRVJTSURFLCBDYWxpZi48L3A+PHA+QnV5ZXIgb2YgcmlmbGVzIHBsZWFkcyBndWlsdHkg
PC9wPjxwPkEgQ2FsaWZvcm5pYSBtYW4gd2hvIGJvdWdodCBoaWdoLXBvd2VyZWQgcmlmbGVzIHVz
ZWQgaW4gdGhlIFNhbiBCZXJuYXJkaW5vIHRlcnJvciBhdHRhY2sgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgb24g
VGh1cnNkYXkgYXMgdGhlIGZhdGhlciBvZiBvbmUgb2YgdGhlIHZpY3RpbXMgYW5ncmlseSBkZW5v
dW5jZWQgdGhlIHBsZWEgZGVhbCBhcyBhICYjODIyMDtzbGFwIG9uIHRoZSB3cmlzdC4mIzgyMjE7
IEVucmlxdWUgTWFycXVleiBKci4gYXBwZWFyZWQgaW4gZmVkZXJhbCBjb3VydCBpbiBSaXZlcnNp
ZGUgd2l0aCBoaXMgaGFuZHMgY3VmZmVkIGFuZCBjaGFpbmVkIHRvIGhpcyB3YWlzdC4gSGUgc291
bmRlZCBjaG9rZWQgdXAgYWZ0ZXIgdGhlIHByb3NlY3V0b3IgZGVzY3JpYmVkIHdoYXQgaGUgaGFk
IGRvbmUuIE1hcnF1ZXogdG9sZCB0aGUganVkZ2UgaGUgdW5kZXJzdG9vZCB0aGUgYWxsZWdhdGlv
bnMgYW5kIHRoZSBjb25zZXF1ZW5jZXMgb2YgdGhlIHBsZWEgYWdyZWVtZW50IHdpdGggcHJvc2Vj
dXRvcnMgdGhhdCBjb3VsZCBicmluZyBoaW0gdXAgdG8gMjUgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIHdoaWxl
IHNwYXJpbmcgaGltIGEgdHJpYWwuIDwvcD48cD48L3A+PHA+QVRMQU5UQTwvcD48cD5Hb3JlIHNo
aW5lcyBjbGltYXRlIHNwb3RsaWdodDwvcD48cD5Gb3JtZXIgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgQWwgR29y
ZSBzYWlkIFRodXJzZGF5IHRoYXQgbW9yZSBhdHRlbnRpb24gbXVzdCBiZSBwYWlkIHRvIHRoZSBk
YW5nZXJvdXMgaGVhbHRoIGNvbnNlcXVlbmNlcyBvZiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSwgYW5kIGhlIGNh
bGxlZCBvbiBzY2llbnRpc3RzLCBoZWFsdGggb2ZmaWNpYWxzIGFuZCBoZWFsdGggY2FyZSBwcm92
aWRlcnMgdG8gd29yayB0b2dldGhlciB0byBmaW5kIHNvbHV0aW9ucyB0byB0aGUgY3Jpc2lzLiBH
b3JlIG1hZGUgdGhlIGNvbW1lbnRzIGR1cmluZyB0aGUgSGVhbHRoIGFuZCBDbGltYXRlIE1lZXRp
bmcgYXQgdGhlIENhcnRlciBDZW50ZXIgaW4gQXRsYW50YS4gR29yZSBoZWxwZWQgb3JnYW5pemUg
dGhlIGNvbmZlcmVuY2UgYWZ0ZXIgdGhlIENlbnRlcnMgZm9yIERpc2Vhc2UgQ29udHJvbCBhbmQg
UHJldmVudGlvbiBhYnJ1cHRseSBjYW5jZWxlZCBpdHMgb3duIGNvbmZlcmVuY2Ugb24gY2xpbWF0
ZSBjaGFuZ2UgYW5kIGhlYWx0aC4gQSBudW1iZXIgb2YgQ0RDIGVtcGxveWVlcyB3ZXJlIGF0dGVu
ZGluZywgaG93ZXZlci48L3A+PHA+SEFHRVJTVE9XTiwgTWQuPC9wPjxwPkNvdXJ0IHJ1bGluZyBj
b21lcyB0b28gbGF0ZSA8L3A+PHA+Um9nZXIgTGFyZ2VudCB3aWxsIG5ldmVyIGdldCBhIGNoYW5j
ZSB0byBjbGVhciBoaXMgbmFtZSBpbiB0aGUgcmFwZSBvZiBhIGRpc2FibGVkIHdvbWFuOiBIZSB3
YXMgZm91bmQgYmVhdGVuIHRvIGRlYXRoIGluIGhpcyBwcmlzb24gY2VsbCBmb3VyIGRheXMgYmVm
b3JlIGEgY291cnQgdG9zc2VkIGhpcyBjb252aWN0aW9uLiBBdXRob3JpdGllcyBzdXNwZWN0IExh
cmdlbnQmIzgyMTc7cyBjZWxsbWF0ZSBpbiB0aGUgc2xheWluZywgYnV0IHRoZXkgaGF2ZSBub3Qg
Y2l0ZWQgYSBtb3RpdmUgb3IgZmlsZWQgY2hhcmdlcyBpbiB0aGUgU2F0dXJkYXkgYXR0YWNrLiBP
biBXZWRuZXNkYXksIGEgTWFyeWxhbmQgYXBwZWFscyBjb3VydCB0aHJldyBvdXQgTGFyZ2VudCYj
ODIxNztzIGNvbnZpY3Rpb24gYW5kIHNhaWQgaGUgc2hvdWxkIGdldCBhIG5ldyB0cmlhbCBiZWNh
dXNlIHRoZSBqdXJ5IHZlcmRpY3QgbGFzdCB5ZWFyIGhpbmdlZCBsYXJnZWx5IG9uIGEgcHJvc2Vj
dXRpb24gd2l0bmVzcyYjODIxNztzIGltcHJvcGVyIHRlc3RpbW9ueS48L3A+PHA+U0FOIEZSQU5D
SVNDTyA8L3A+PHA+VG9sbCBwcm9wb3NlZCBmb3IgYnVzeSBzdHJlZXQ8L3A+PHA+Q2FycyB0cmF2
ZWxpbmcgb24gU2FuIEZyYW5jaXNjbyYjODIxNztzIGZhbW91c2x5IGNyb29rZWQgTG9tYmFyZCBT
dHJlZXQgc2hvdWxkIGZhY2UgdG9sbHMgdG8gZWFzZSBjcnVzaGluZyBjb25nZXN0aW9uIGdlbmVy
YXRlZCBieSB0aGUgbWlsbGlvbnMgb2YgdG91cmlzdHMgd2hvIHZpc2l0IGl0IGFubnVhbGx5LCBh
IGNpdHkgc3VwZXJ2aXNvciBzYWlkIFRodXJzZGF5LiBTdXBlcnZpc29yIE1hcmsgRmFycmVsbCBt
YWRlIGhpcyBwcm9wb3NhbCBhZnRlciBhIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGF1dGhvcml0eSByZXBvcnQg
cmVjb21tZW5kZWQgc3R1ZHlpbmcgdGhlIGlkZWEgYmVjYXVzZSBvZiBsaW5lcyBvZiB2ZWhpY2xl
cyB0aGF0IG9mdGVuIHN0cmV0Y2ggdGhyZWUgYmxvY2tzIGFzIG1vdG9yaXN0cyB3YWl0IHRvIGRy
aXZlIGRvd24gdGhlIGN1cnZ5LCA2MDAtZm9vdCBzdHJlZXQuIEhpcyBkaXN0cmljdCBpbmNsdWRl
cyB0aGUgc3RyZWV0LiBUaGUgc3RyZWV0IGF0dHJhY3RzIGFib3V0IDIgbWlsbGlvbiB0b3VyaXN0
cyBhIHllYXIsIHdpdGggdXAgdG8gMTcsMDAwIHBlb3BsZSB2aXNpdGluZyBlYWNoIHN1bW1lciB3
ZWVrZW5kLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.