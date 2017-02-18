National news briefs — compiled Feb. 18

PHA+SEFXQUlJPC9wPjxwPk1hbiBkaWVzIGF0IEhvbm9sdWx1IGFpcnBvcnQ8L3A+PHA+QSBtYW4g
aXMgZGVhZCBhZnRlciBoZSBicmVhY2hlZCBzZWN1cml0eSBhdCBIb25vbHVsdSBJbnRlcm5hdGlv
bmFsIEFpcnBvcnQgYW5kIHN0b3BwZWQgYnJlYXRoaW5nLCB0aGUgSG9ub2x1bHUgU3Rhci1BZHZl
cnRpc2VyIHJlcG9ydGVkLiBUaGUgbWFuIHJhbiB0aHJvdWdoIGEgc2VjdXJpdHkgY2hlY2twb2lu
dCBhdCBhIHNtYWxsIGNvbW11dGVyIHRlcm1pbmFsIGFib3V0IDU6NDggYS5tLiBTYXR1cmRheSwg
dGhlIG5ld3NwYXBlciBzYWlkLiBUaGUgbWFuLCB3aG8gd2FzIG5vdCBhIHRyYXZlbGVyLCBwdXNo
ZWQgYXNpZGUgYSBzZWN1cml0eSBvZmZpY2VyIGFuZCByYW4gdGhyb3VnaCBkb29ycyB3aGVyZSBh
aXJwbGFuZXMgd2VyZSBwYXJrZWQuIEhlIHdhcyBzdG9wcGVkIGJ5IGFuIGFpcnBvcnQgZW1wbG95
ZWUsIHdobyB3YXMgYmFja2VkIHVwIGJ5IG90aGVyIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhbmQgc2VjdXJp
dHkgb2ZmaWNlcnMuIFRoZSBtYW4gdGhlbiBiZWNhbWUgdW5yZXNwb25zaXZlLiBIb25vbHVsdSBw
b2xpY2UgZGV0ZWN0aXZlcyBhcmUgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPlBI
SUxBREVMUEhJQSA8L3A+PHA+Sm9nZ2VycyBzdHJpcCBkb3duIGZvciBjaGFyaXR5PC9wPjxwPlNv
bWUgam9nZ2VycyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IGpva2luZyB3aGVuIHRoZXkgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUg
Z29pbmcgb3V0IGZvciBhICYjODIyMDticmllZiBydW4uJiM4MjIxOyBJbiBicmllZnMsIGJveGVy
cywgYnJhcyBhbmQgYmxvb21lcnMsIHRoZXkgcmFuIHRocmVlLXF1YXJ0ZXJzIG9mIGEgbWlsZSBp
biBhIFZhbGVudGluZSYjODIxNztzIERheS1yZWxhdGVkIGNoYXJpdHkgZXZlbnQgYmVuZWZpdGlu
ZyBzaWNrIGNoaWxkcmVuLiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGFubnVhbCBDdXBpZCYjODIxNztzIFVu
ZGllIFJ1biBmZWF0dXJlZCAxLDAwMCBwZW9wbGUgaW4gdGhlaXIgdW5kZXJ3ZWFyIGFuZCBsaXR0
bGUgZWxzZS4gUGFydGljaXBhbnRzLCBzb21lIG9mIHdob20gc2hhdmVkIGhlYXJ0cyBpbnRvIHRo
ZWlyIGNoZXN0IGhhaXIsIHJhbiB0aHJvdWdoIHRoZSBzdHJlZXRzIG5lYXIgdGhlIGNpdHkmIzgy
MTc7cyBzcG9ydHMgc3RhZGl1bXMuIFByZXZpb3VzIHllYXJzJiM4MjE3OyBldmVudHMgaGF2ZSB0
YWtlbiBwbGFjZSBkZXNwaXRlIHNub3csIGJ1dCB3ZWF0aGVyIGZvciB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7
cyB3YXMgc3Vubnkgd2l0aCB0ZW1wZXJhdHVyZXMgYXBwcm9hY2hpbmcgNzAgZGVncmVlcywgcHJv
bXB0aW5nIHJ1bm5lcnMgdG8gY2hpcnAsICYjODIyMDtTdW4mIzgyMTc7cyBvdXQhIEJ1bnMgb3V0
ISYjODIyMTs8L3A+PHA+V0lORklFTEQsIEFMQS48L3A+PHA+RmF0aGVyLCBzb24ga2lsbGVkIGlu
IGNyYXNoPC9wPjxwPkF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhIGZhdGhlciBhbmQgc29uIGhhdmUgYmVlbiBr
aWxsZWQgaW4gYSBoZWFkLW9uIGNvbGxpc2lvbiB3aXRoIGVhY2ggb3RoZXIgaW4gRmF5ZXR0ZSBD
b3VudHksIEFsYS4gQWxhYmFtYSBzdGF0ZSB0cm9vcGVycyBzYXkgYWxjb2hvbCBpcyBhIGZhY3Rv
ciBpbiB0aGUgY3Jhc2ggdGhhdCBraWxsZWQgNTAteWVhci1vbGQgSmVmZnJleSBNb3JyaXMgQnJh
c2hlciBhbmQgMjIteWVhci1vbGQgQXVzdGluIEJsYWluZSBCcmFzaGVyLiBUaGV5IGJvdGggbGl2
ZWQgaW4gQmFua3N0b24sIGFib3V0IDY3IG1pbGVzIHdlc3Qgb2YgQmlybWluZ2hhbS4gVHJvb3Bl
cnMgc2F5IHRoZSBjcmFzaCBvY2N1cnJlZCBhcm91bmQgNDoxMCBhLm0uIFNhdHVyZGF5IHdoZW4g
dGhlIDIwMDYgRm9yZCBwaWNrdXAgdGhlIGVsZGVyIEJyYXNoZXIgd2FzIGRyaXZpbmcgY29sbGlk
ZWQgd2l0aCBoaXMgc29uJiM4MjE3O3MgMjAwNCBDaGV2cm9sZXQgcGlja3VwLiBBbC4gY29tIHJl
cG9ydHMgbmVpdGhlciBtYW4gd2FzIHdlYXJpbmcgYSBzZWF0IGJlbHQuPC9wPjxwPkxBUyBWRUdB
UzwvcD48cD5TdHVkeSBleHBvc2VzIHNleCB0cmFmZmlja2luZzwvcD48cD5BIHllYXJsb25nIGFj
YWRlbWljIHN0dWR5IG9mIHNleCB0cmFmZmlja2luZyBpbiBMYXMgVmVnYXMgaXMgcHJvdmlkaW5n
IGEgZ2xpbXBzZSBpbnRvIGEgc2hhZG93eSB3b3JsZCBiZW5lYXRoIHRoZSBuZW9uIGdsb3cgd2hl
cmUgdW5kZXJhZ2UgZ2lybHMsIHRocmVhdGVuZWQgYnkgcGltcHMsIHNvbGljaXQgZm9yIGJ1c2lu
ZXNzIGluIGNhc2lub3MsIG9uIHN0cmVldHMgYW5kIG9ubGluZS4gT2YgMTkwIGlkZW50aWZpZWQg
c2V4LXRyYWZmaWNraW5nIHZpY3RpbXMgaW4gMjAxNCwgQXJpem9uYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5
IHJlc2VhcmNoZXJzIGZvdW5kIHR3by10aGlyZHMgd2VyZSB1bmRlciAxOCB5ZWFycyBvbGQsIG9u
ZSBpbiBmaXZlIHdhcyBicm91Z2h0IHRvIHNvdXRoZXJuIE5ldmFkYSBmcm9tIHNvbWV3aGVyZSBl
bHNlIGFuZCBtb3JlIHRoYW4gaGFsZiB3ZXJlIG5ldmVyIHJlcG9ydGVkIGFzIG1pc3NpbmcuIFRo
ZSBhdmVyYWdlIHVuZGVyYWdlIHZpY3RpbSBpbiB0aGUgc3R1ZHkgd2FzIDE2LiBUaGUgeW91bmdl
c3Qgd2FzIDEyLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.